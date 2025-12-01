Luka Dončić je glavni favorit za osvojitev naziva MVP

Luka Dončić je minuli konec tedna začel z zmago v tekmovanju metov s sredine igrišča proti trenerju JJ Redicku, nadaljeval s čestitko za drugi rojstni dan hčerke Gabriele in novo dobro predstavo v zmagi proti New Orleansu, končal pa s prvim mestom na lestvici favoritov za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca v pokalnem tekmovanju lige NBA.

Na uradni spletni strani lige NBA vsako leto redno posodabljajo seznam favoritov za osvojitev naziva najkoristnejšega igralca (MVP) ob koncu sezone. Trenutno na tej lestvici kraljuje izjemni Nikola Jokić, drugi je aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander, Luka Dončić pa je tretji.

Luka Dončić je na štirih obračunih v pokalnem tekmovanju v tej sezoni v poprečju dosegal 36,5 točke, 8,3 skoka in 10,5 asistence na tekmo. FOTO: Profimedia icon-expand

V novi sezoni se je novinar Shaun Powell odločil, da bo na spletni strani lige redno objavljal tudi seznam favoritov za naziv MVP v pokalnem tekmovanju. Po štirih zmagah Lakersov na štirih tekmah v skupinskem delu pokalnega tekmovanja je Luka Dončić po mnenju Powella glavni kandidat za naziv najkoristnejšega igralca v tem tekmovanju.

Medtem ko je Dončićevo povprečje 35,1 točke na tekmo najvišje med vsemi igralci v ligi v tej sezoni, je bil Slovenec na štirih tekmah v skupinskem delu še bolj učinkovit s 36,5 točke na tekmo. Temu dodajmo še 8,3 skoka in 10,5 asistence in jasno je, zakaj je Dončić glavni favorit za ta naziv. Vseeno pa moramo opozoriti na dejstvo, da so se Lakersi v skupinskem delu soočili z Memphisom, New Orleansom, LA Clippersi in Dallasom. Vsa štiri moštva so v tej sezoni izgubila ne več kot polovici tekem.