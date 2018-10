Dončić v Šanghaju prvič okusil ligo NBA: 76ers premočni za Dallas

Dončić je obračun v napadu začel zadržano in zgrešil svoj prvi met z razdalje, je pa hitro podelil blokado Hrvatu Dariu Šariću . Legendarni Nemec Dirk Nowitzki je tekmo začel na klopi, tako naj bi bilo tudi v rednem delu sezone, je pa lahko v prvi četrtini videl odlično predstavo mladih soigralcev, ki so tudi z nekaj Dončićevimi vragolijami visoko vodili po prvih 12 minutah (35:26).

Trener Rick Carlisle je Luka Dončića uvrstil v začetno peterko, izvrstno vzdušje pred več kot 15.000 gledalci pa sta v šanghajski Mercedes-Benz Areni še dvignila kitajski športni heroj Yao Ming in filadelfijska legenda Julius Erving . Oba sta si v živo ogledala prvi obračun Dončića s kakšno ekipo iz lige NBA po prihodu v Dallas, potem ko je Ljubljančan izvrstno debitiral že pred dnevi na domači tekmi s pekinškimi Ducks.

Reddick zadeval kot za stavo

Mavericks so v drugi četrtini malce popustili, a je bil lahko kontroverzni lastnik Marc Cuban, ki je sedel poleg klopi z igralci, vseeno zadovoljen s prikazanim, saj je njegova ekipa ohranjala precej zanesljivo vodstvo. A po polovici druge četrtine so se 76ers že močno približali, v igro pa je spet prišel Dončić, ki je slabih pet minut pred koncem dosegel svoj prvi koš z metom v visokem loku prekMika Muscalater nekajkrat še lepo zaposlil soigralce.

Toda Philadelphia je tri minute pred koncem polčasa že vodila (57:55), Dončić je nato izid hitro poravnal s silovitim prodorom in polaganjem, na polčas pa odšel s petimi točkami in po dvema podajama, blokadama ter ukradenima žogama. 76ers so na krilih J. J. Redicka (19 točk) vodili za dve (64:62).

Cubana in občinstvo navdušil Dončićev 'cirkuški' met

Dončić je začel tudi v drugem polčasu in z Mavs prevzel nadzor nad tekmo, kot tudi nad vodstvom, h kateremu je Ljubljančan v tretji četrtini prispeval nove štiri točke. Cubana so TV-kamere pokazale s širokim nasmeškom, s katerim je pospremil Ljubljančanov "cirkuški" met s sredine igrišča, ki je po sodniškem žvižgu navdušil občinstvo.

A z Dončićem na klopi se je v zaključku tretje četrtine spet razigral Reddick, ki je Philadelphijčanom pomagal do vodstva pred zadnjimi dvanajstimi minutami (92:85). Rdeči so brez večjih težav ohranjali prednost, ne preveč razpoloženi Dončić pa je po metu za tri (skupno četrtem neuspešnem), ki se je komajda dotaknil obroča, pet minut pred koncem dvoboja zapustil parket z enajstimi doseženimi točkami. Dallasu se je v zadnjih minutah sicer uspelo približati, a Mavericks nikoli niso zares ogrozili zmage Philadelphie.

