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Luka Dončić na pomoč mladim športnikom v pomanjkanju

Ljubljana, 24. 06. 2026 15.31 pred 27 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Luka Dončić

Fundacija Luke Dončića v globalnem triletnem programu finančne podpore Ostani v igri (Stay in Play) mladim športnim talentom ponuja do 22.060 evrov (25.000 ameriških dolarjev) za odpravo finančnih ovir, ki jim preprečujejo ukvarjanje s športom, so sporočili iz fundacije.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Damjan Žibert

Novica o programu sledi po tem, ko je Luka Dončić kot del lastniške skupine prevzel italijanski klub Vanoli Cremona, ki ga nameravajo preseliti v Rim. V naslednjih treh letih bo fundacija Luke Dončića podelila športne štipendije 77 mladim športnikom med 12. in 15. letom iz več držav po svetu. Vsaka štipendija bo zasnovana tako, da pokrije stroške, ki najpogosteje predstavljajo ovire za sodelovanje pri športu, kot so treniranje ali vadba, oprema, potni stroški za treninge ali tekmovanja ter klubske, ligaške ali programske pristojbine.

"Ko sem odraščal v Ljubljani, sem si želel le teči na zunanje igrišče za blokom in igrati košarko. To je bilo moje zatočišče," je dejal Dončić. "Žalosti me, ko vidim otroke, ki se morajo športu odreči zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva. Šport mi je spremenil življenje in zavedam se, kako hitro se lahko sanje razblinijo, če nimaš pravih priložnosti. Zato mi projekt Stay in Play toliko pomeni. Mladim športnikom želim olajšati pot, da bodo lahko še naprej uživali v športu, ki ga imajo radi," je dodal.

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Raziskave namreč kažejo, da večina mladih športnikov odneha do svojega 12. leta, pa ne zaradi pomanjkanja zanimanja ali talenta, temveč zaradi prevelikega finančnega bremena. Program je zasnovan tako, da v ključnih letih priskoči na pomoč in mladim omogoči, da še naprej razvijajo svoje veščine, gradijo samozavest in predvsem uživajo v športu. "Pomanjkanje finančnih sredstev ne bi smelo biti razlog, da mlad športnik opusti šport, ki ga ima rad," je poudarila Lara Beth Seager, izvršna direktorica Dončićeve fundacije.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Damjan Žibert

"Pri tem ne gre za iskanje naslednje generacije profesionalnih športnikov. Gre za vsakega mladostnika, ki je našel svojo strast in katerega športna pot je ogrožena izključno zaradi denarja. Luka je ustvaril Stay in Play, da bi zagotovil, da tem otrokom ne bo treba odnehati," je dodala Beth Seager. Prijave so odprte od 24. junija in bodo končane do 20. avgusta letos. Namenjene so mladim športnikom iz Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva, Francije, Španije, Italije, Nemčije, Grčije, Slovenije, Hrvaške in Srbije. Program zajema 176 različnih športov.

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KOMENTARJI1

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Bonaventura
24. 06. 2026 15.58
dobro bi bilo, če bi denar dal Zokiji, da bi on pravično delil....
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