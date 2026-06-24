Luka Dončić na pomoč mladim športnikom v pomanjkanju

Novica o programu sledi po tem, ko je Luka Dončić kot del lastniške skupine prevzel italijanski klub Vanoli Cremona, ki ga nameravajo preseliti v Rim. V naslednjih treh letih bo fundacija Luke Dončića podelila športne štipendije 77 mladim športnikom med 12. in 15. letom iz več držav po svetu. Vsaka štipendija bo zasnovana tako, da pokrije stroške, ki najpogosteje predstavljajo ovire za sodelovanje pri športu, kot so treniranje ali vadba, oprema, potni stroški za treninge ali tekmovanja ter klubske, ligaške ali programske pristojbine.

"Ko sem odraščal v Ljubljani, sem si želel le teči na zunanje igrišče za blokom in igrati košarko. To je bilo moje zatočišče," je dejal Dončić. "Žalosti me, ko vidim otroke, ki se morajo športu odreči zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva. Šport mi je spremenil življenje in zavedam se, kako hitro se lahko sanje razblinijo, če nimaš pravih priložnosti. Zato mi projekt Stay in Play toliko pomeni. Mladim športnikom želim olajšati pot, da bodo lahko še naprej uživali v športu, ki ga imajo radi," je dodal.