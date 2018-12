Luka Dončić na tekmi zvezd? Potrebni bodo tudi vaši glasovi

Slovenski košarkar Luka Dončić že v krstni sezoni lige NBA opozarja nase in je trenutno glede na številke najboljši novinec v ligi. S konstantno dobrimi predstavami trka celo na vrata All-Star tekme. A ne tekme novincev, temveč tekme zvezd. Pa obstajajo možnosti za njegov nastop na prestižni tekmi? Če bo igral tako ali pa še bolje, potem zagotovo. Z vašimi glasovi pa bo to še precej bolj uresničljivo.

Dončić trka na vrata tekme zvezd. FOTO: AP

Zanimiva razprava je potekala v zadnjem podcastu The Starters, objavljenem tudi na uradni spletni strani lige NBA, in sicer o tem, ali se lahko Dallasov košarkar Luka Dončić, o katerem medijski direndaj ne poteka le v Sloveniji temveč tudi v ZDA in drugih državah, prebije na tekmo zvezd, ki bo 17. februarja 2019 v Charlotteu. V podcastu, ki ga pripravljajo Tas Melas and J.E. Skeets, Leigh Ellis and Trey Kerby, so se pogovarjali o tem, ali lahko Dončić na All-Star tekmo pride preko glasovanja, a so si bili enotni, da bo na poziciji 2 oz. 3 težko premagal slovita Kevina Duranta in LeBrona Jamesa. Zato so se začeli spraševati, kako velika je Slovenija, če mu bodo glasovi rojakov pomagali pri uvrstitvi v prvo peterko na Zahodu, tako kot je skoraj uspelo Gruzijcu Zazi Pačulji. Hitro so ugotovili, da je Slovenija najverjetneje premajhna, da bi Luki uspelo z glasovi navijačev.

"Star je 19 let in je čudovit. Obvlada žogo kot veteran, meče samozavestno. Za seboj ima čudovita prva dva meseca. Njegov met s korakom nazaj je tako zelo dober. Pri tem je drugačen kot Harden. 19 let je star in ne boji se velikih trenutkov," je razložil eden ustvarjalcev podcasta The Starters. "Je najboljši novinec po LeBronu?" se je vprašal drugi. "Težko bi to rekli, tukaj so še Blake Griffin, Ben Simmons. A na socialnih omrežjih se je že začela razprava o tem, da je Luka morda najboljši novinec po LeBronu Jamesu leta 2003," so nadaljevali. "Res je čudno videti tujca, ki pride v ligo NBA, in nabrca riti veteranom. Postal bi šele drugi novinec, ki ni igral na nobenem kolidžu, in dobil nagrado za najboljšega novinca. Pau Gasol je bil prvi," so pojasnili.

