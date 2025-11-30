Svetli način
Košarka

Trener na treningu izzval Luko Dončića, sledila je Slovenčeva dominacija

Los Angeles, 30. 11. 2025 13.12 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
17

Trener Luke Dončića pri Los Angeles Lakers je bil nekoč eden od najbolj slavnih in osovraženih košarkarjev v univerzitetni košarki. V ligi NBA je nato veljal za enega najboljših strelcev z razdalje. Skratka, JJ Redick je tudi pri 41 letih starosti nadpovprečno natančen pri metih z razdalje. Na drugi strani je kariera Luke Dončića v ligi NBA že zdaj veliko bolj uspešna od kariere njegovega trenerja. A to za Slovenca očitno ni dovolj, med enim od treningov v Los Angelesu je svojemu nekdanjmu soigralcu pri Dallasu pokazal, da je v metih s sredine veliko bolj natančen od njega.

Ljubitelji košarke po celotnem svetu zdaj že vedo, da Luka Dončić skoraj vsak trening zaključi z meti s sredine igrišča. Na treningu pred jutrišnjim obračunom z New Orleans Pelicans je ponovil vajo, pri metih s sredine igrišča pa se mu je tokrat pridružil tudi njegov trener.

Luka Dončić in JJ Redick
Luka Dončić in JJ Redick FOTO: AP

Dončić je bil izjemen, saj je zadel tri mete zapored. Nato je bil na vrsti Redick, ki pa je zgrešil vse svoje mete. Dončić ni ostal skromen, saj je novinarje, ki so bili prisotni na treningu, hitro opozoril na svoj dosežek, Lakersi pa so na svojih uradnih profilih na družbenih omrežjih objavili dokazno gradivo. Uživajte v Dončićevih vragolijah:

luka dončić jj redick nba los angeles lakers
Naslednji članek

Cooper Flagg v dresu Dallasa do zgodovinskega dosežka

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdr
30. 11. 2025 14.44
+1
In spet tale. Slovenci nimajo denar za nič. Tale pa kupil avto. Umiri se. Zadnjič. Nikogar ti ne navdušuješ. Ti jasno !!! Siti. Da. Stanovanje ima zraven Merlina Schellenburg. Sramota !!! Sošolci mu nimajo za bus. Oseba ima 120 mio. Net worth. Takole če bo živel...za kruh ne bo imel. Drugi otrok. Njene sošolke prelagajo police v merkator in mango btc. Dobro si se preskrbela. V Srbiji jih učijo...zlati fant...najpomembnejše je da imaš otroka s športnikom. Nasedel si Luka. Preveć si naiven. Življenje ni pesmica. Ti jasno !!! Servis za ta avto ke 25.000 eur. Ljubljana beton. Nikomur v Ljubljana ni do smeha. Ti jasno. Nikomur. Živimo v skrbeh. Da. Šiška
ODGOVORI
1 0
Mean Cat
30. 11. 2025 14.39
M.D. je spet trd
ODGOVORI
0 0
Šumsko voče
30. 11. 2025 14.16
-11
Imamo boljse slovenske športnike od tega donćića pa se piše bore malo o njih.samo tega pajaca poveličujete
ODGOVORI
2 13
a res1
30. 11. 2025 14.11
-5
Srb bolj pomemben od Nike. Pa saj so še drugi portali...
ODGOVORI
4 9
kunccix
30. 11. 2025 14.18
+5
Kaj čakate in ne vračajte se sem s primitivizmom
ODGOVORI
7 2
patriot20
30. 11. 2025 14.08
-9
srbska dominacija ne pa slovenska
ODGOVORI
3 12
kunccix
30. 11. 2025 14.17
+5
Bolje Srbska dominacija kot pa vaša….. SDS kmetavzarsko zarulana!
ODGOVORI
9 4
Sionist
30. 11. 2025 14.08
-8
Kako lahko trdite, da naj bi bil SLovenec?? Je pol SLovenec. Oce je Srb. A v Srbiji torej lahko pravijo, da je Srb?
ODGOVORI
2 10
Asafa
30. 11. 2025 14.32
+1
Kakšen Srb, njegov oče Saša je slovenec, rojen v Šempetru pri Gorici.
ODGOVORI
3 2
Sionist
30. 11. 2025 14.36
+1
:)) Tudi moj sosed Samir je rojen v Lj (starsa iz Bosne) ! A je zato Slovenec? Se eden ki ne loci narodnosti od drzavljanstva!
ODGOVORI
1 0
Sandokkan
30. 11. 2025 14.38
+1
Sasova starsa ( oba) sta Iz Srbije.
ODGOVORI
1 0
televizija2000
30. 11. 2025 13.57
+3
Skoraj bi zadel 1x
ODGOVORI
3 0
televizija2000
30. 11. 2025 13.57
+1
Z malo vaje za Reddicka bi bilo zanimivo...skoraj bom zadel in vprašanje kdaj je nazadnje redno metal s take razdalje
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
30. 11. 2025 13.53
+1
A smo spet, spet in spet tam..
ODGOVORI
4 3
Volja
30. 11. 2025 13.53
+11
Vsekakor Redick zelo dobro obvlada psihologijo in je zato odličen trener. Po moje eden najboljših med trenutno delujočoh v NBA.
ODGOVORI
11 0
Rudar
30. 11. 2025 13.56
+7
Res je.
ODGOVORI
7 0
