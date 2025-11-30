Trener na treningu izzval Luko Dončića, sledila je Slovenčeva dominacija

Trener Luke Dončića pri Los Angeles Lakers je bil nekoč eden od najbolj slavnih in osovraženih košarkarjev v univerzitetni košarki. V ligi NBA je nato veljal za enega najboljših strelcev z razdalje. Skratka, JJ Redick je tudi pri 41 letih starosti nadpovprečno natančen pri metih z razdalje. Na drugi strani je kariera Luke Dončića v ligi NBA že zdaj veliko bolj uspešna od kariere njegovega trenerja. A to za Slovenca očitno ni dovolj, med enim od treningov v Los Angelesu je svojemu nekdanjmu soigralcu pri Dallasu pokazal, da je v metih s sredine veliko bolj natančen od njega.