Trener na treningu izzval Luko Dončića, sledila je Slovenčeva dominacija

Ljubitelji košarke po celotnem svetu zdaj že vedo, da Luka Dončić skoraj vsak trening zaključi z meti s sredine igrišča. Na treningu pred jutrišnjim obračunom z New Orleans Pelicans je ponovil vajo, pri metih s sredine igrišča pa se mu je tokrat pridružil tudi njegov trener.
Dončić je bil izjemen, saj je zadel tri mete zapored. Nato je bil na vrsti Redick, ki pa je zgrešil vse svoje mete. Dončić ni ostal skromen, saj je novinarje, ki so bili prisotni na treningu, hitro opozoril na svoj dosežek, Lakersi pa so na svojih uradnih profilih na družbenih omrežjih objavili dokazno gradivo. Uživajte v Dončićevih vragolijah:
