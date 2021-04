Dončić po skromnem uvodu ujel pravi ritem: v zadnjih mesecih 'smrtonosen' tudi z razdalje

Za Luko Dončićem je nov izjemen strelski večer v ligi NBA, v katerem je še tretjič v tej sezoni dosegel vsaj sedem trojk. To mu je v prejšnjih dveh sezonah skupaj uspelo le dvakrat, tudi vsa ostala statistika pa nakazuje na to, da se slovenski košarkarski superzvezdnik počasi, a zanesljivo, prebija tudi med najboljše ostrostrelce z razdalje. V februarju in marcu je mete za tri denimo zadeval z več kot 43-odstotno uspešnostjo.

icon-link Statistika Luke Dončića v metih za tri FOTO: Sofascore.com Luka Dončić je v aktualno sezono vstopil v skromni strelski formi. V mesecu decembru je zadel manj kot desetino metov izza črte 7,24. V januarju je nato ta odstotek bistveno izboljšal, znašal je 33 %, in je bil tako zelo podoben Dončićevemu izkupičku za tri iz prvih dveh sezon v ligi NBA. V zadnjih dveh mesecih pa na parketih širom ZDA spremljamo pravo eksplozijo slovenskega čudežnega dečka. V februarju je namreč zadel kar 43,5 odstotka vseh metov za tri točke. Da tako visok izkupiček ni bil zgolj naključen, pa je potrdil v ravno zaključenem mesecu marcu, ko je bil njegov odstotek metov za tri za le dve decimalki slabši. Še en zanimiv podatek je, da Dončić mete za tri na drugih obračunih tako imenovanih "back to back" tekem (dve tekmi v dveh dneh, op. a.) zadeva z neverjetno, 47,6-odstotno natančnostjo. Košarkarji so namreč na serijah zaporednih tekem kot po pravilu uspešnejši na prvih obračunih, saj se jim – predvsem pri metu z razdalje – še kako pozna utrujenost. Napredoval za več kot pet odstotkov

Trenutni odstotek Dončićevih metov za tri v sezoni 2020/2021 sicer znaša 37,7, kar je v primerjavi s prvima dvema sezonama občuten napredek. Kot novinec je 22-letnik mete za tri zadeval z 32,7-odstotno natančnostjo, v drugi sezoni pa je bil njegov izkupiček nekoliko slabši (31,6 %). Organizator igre moštva Dallas Mavericks je doslej na posamezni tekmi največ dosegel osem trojk, in sicer kar dvakrat proti Portlandu. Prvič 17. januarja lani, ko je za tri metal 8/12, drugič pa 21. marca letos, ko je zanimivo zgrešil le en poizkus iz "obljubljene dežele". Dončić je ob tem zbral še tri tekme s sedmimi zadetimi trojkami. Prvič v "rookie" sezoni, 28. decembra 2018 proti New Orleansu, nato pa mu je ta dosežek uspel še dvakrat letos: 6. februarja proti Golden Statu in nedavno, 31. marca še proti Bostonu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Snell na poti do zgodovinskega rekorda

Od košarkarjev, ki so v tej sezoni vsaj 50-krat vrgli za tri točke, ima z naskokom najboljši izkupičekTony Snell, ki je iz 86 poizkusov zadel 49-krat (57 %). Drugi je ostrostrelec Brookylna Joe Harris (48,9 %), ki je denimo vrgel že 323 trojk, tretji pa je Utahov Avstralec Joe Ingles (48,7 %). Doslej najboljši odstotek v eni sezoni je sicer pred dobrim desetletjem imel legendarni ostrostrelec Kyle Korver, ki je v sezoni 2009/2010 zadel kar 54 % vseh svojih poizkusov. Snell, ki podobno kot tedaj Korver igra za Atlanta Hawks, je tako na dobri poti, da njegov izkupiček izboljša. icon-link Luka Dončić proti Bostonu. FOTO: Sofascore.com