Dončić nazaj v Ljubljani, kjer je že pozdravil reprezentančne soigralce

Luka Dončić se je po dolgi NBA sezoni, v kateri je z Dallasom prišel vse do finala, vrnil v domovino in v enem od ljubljanskih hotelov že pozdravil reprezentančne soigralce. Ali jim bo pomagal v kvalifikacijah za olimpijske igre, sicer še ni znano. Je pa to brez dvoma zelo dober obet.