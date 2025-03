Luka Dončić ne bo igral proti Nikoli Jokiću

Slovenec je na zadnjem obračunu svojega moštva proti Milwaukee Bucks vpisal kar 45 točk, 11 skokov in tri asistence. Zaradi odsotnosti LeBrona Jamesa, Ruija Hachimure in Jaxsona Hayesa je Slovenec na zadnjih tekmah bil pod velikim pritiskom. Po začetni vzhičenosti in seriji osmih zaporednih zmag, pa je poškodba Jamesa Lakerse pahnila v manjšo krizo, saj so izgubili na zadnjih treh obračunih.