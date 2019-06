'Upam, da bo šel Luka po poti legend ‒ zame je daleč najboljši'

"Vse legende so bile nekoč novinci, šele nato so postale legende. Upam, da bo šel tudi Luka po tej poti,"si je zaželel starejši Dončić. "Če sem naslov novinca leta pričakoval? Že po prvih pripravljalnih tekmah proti kitajskim ekipam, ki jih je odigral, se je videlo ... Luka je pač takšen karakter igralca, da se hitro vklopi v sistem igre, prevzame neke vajeti takoj, ko dobi majhno priložnost. Poriva se spredaj kot 'lider' in to mu je uspelo tudi tukaj. Potrebno je povedati, da je tudi Dallas na tistem naboru z Atlanto speljal eno ključnih potez, ki bo dobra za njegovo kariero, glede na to, da so oni kot Dallas precej bolj spoštljivi do evropskih igralcev kot kateri drugi klubi. Tu mislim, da je bilo vse tako narejeno, kot da bi bilo zapisano v zvezdah, da bo ta sezona njegova. Ena boljših ... Do sedaj!"

20-letni Ljubljančan, nekdanji član Olimpije in Real Madrida, se je tako znašel v izbrani družbi košarkarskih velikanov, ki so kariero v NBA začeli kot najboljši novinci. Gasol, Oscar Robertson in Michael Jordan ‒ to je le nekaj imen, ki so z zlatimi črkami zapisana v košarkarsko zgodovino. A veliko je tudi primerov novincev, ki po izjemnih prvih sezonah preprosto ugasnejo.

Presenetil je predvsem Američane "Glede na to, da sem oče, je on zame tako ali tako daleč najboljši na svetu. Je pa dejstvo, da tudi ko gledam kot trener, je imel res eno konstantno sezono. Mislim, da si je ta naziv povsem zaslužil. Imel je res tudi majhne padce, a je vso sezono v principu odigral dosti konstantno in presenetil vse. No, ne čisto vse, predvsem Američane,"je o čakanju na potrditev tega, kdo je najbolj navdušil žirijo, povedal Saša Dončić.

"Kakšne napovedi mislim, da je malce nehvaležno podajati. Mislim, da se Luka zelo dobro zaveda, da bo ta druga sezona zelo ključna,"je še povedal Saša Dončić. "Zdaj je bil pač nek Evropejec, mogoče majhno presenečenje, morda so ga sprva gledali malce podcenjevalno. Verjamem pa, da je dovolj samozavesten in da v Dallasu znajo delati, da se bo dobro pripravil na to sezono. Upam, da mu bo uspelo še kaj več. Kaj bi to lahko bilo? Morda da bi ta klub popeljal do končnice ... A govorimo o šele 20-letnem fantu, ki ima še, da ne rečem, vsaj deset ali petnajst let igranja v NBA. Zdaj kaj prehitevati ali biti razočaran, če ne bo šlo tako, kot bi moralo ... Jaz ne bom preveč razočaran. Je pa res, da če mu ne uspe dvojni dvojček vsako tekmo, bi se že znali pojaviti kritiki in reči: 'Aha, saj smo vedeli, da bo to tako ...'"je nadaljeval.

"Govorimo o dveh vrhunskih igralcih, tudi Porzingis je vrhunski igralec in bomo videli. Ampak dejstvo je, da imata tudi oba rada žogo in kako bo zdaj to vplivalo ... Jaz ne bi rad napovedoval, raje počakajmo in videli bomo, kaj bo. Oba sta vrhunska igralca in upam, da bosta dobro sodelovala in da ne bo neke tekmovalnosti ali kako bi temu rekli. Saj v Dallasu bodo vse naredili, da bodo vsi igrali za klub in po mojem bo to lepa zgodba."

Ponosen na delo pri Iliriji, zdaj ambiciozno v Šentjur

Po koncu sodelovanja z Ilirijo, ki jo je popeljal med prvoligaše in pomagal pri prebujenju mladinskega pogona, se Saša Dončić v naslednji sezoni seli k Šentjurju, kjer pravi, da bodo poskusili narediti "bumček" v slovenskem košarkarskem prostoru. Kdo ve, morda jim uspe takšen, kakršen je nekoč Dončiću v igralskih časih v vrstah Idrije, s katero je zaigral v polfinalu državnega prvenstva in z 2:0 v zmagah klonil proti legendarni generaciji Smelt Olimpije.

"Končal sem štiriletno zgodbico v Iliriji. Zelo sem ponosen na tisto, kar smo naredili s prijatelji kluba. Uspelo nam je iz enega mrtvega kluba oziroma pokopališča, kot sem ga označil, ko sem prišel, narediti nek klub. Mlajše selekcije praktično vse nastopajo tudi v prvi ligi, imamo kar veliko število otrok in na tisto, kar smo naredili, sem lahko res zelo, zelo ponosen,"je o zadnji ljubljanski zgodbi povedal Dončić, o novem izzivu pa nam razkril:

"Odhajam v klub z dolgoletno tradicijo, letos praznujejo 50. obletnico. V bistvu je to edini klub z druge strani Trojan, ki ima naslov državnega prvaka, to so mi ponosno tudi povedali. Je košarkarska sredina, vemo, da je tam tudi zelo veliko navijačev. Košarkarska sredina z dobro tradicijo, če pa ne bi verjel v neke lepe zgodbe oziroma neke uspehe, absolutno tudi ne bi šel tja. Z upravo lepo sodelujemo in poskusili bomo sestaviti konkurenčno ekipo ter poskusili narediti nek 'bumček' v Sloveniji, če nam bo uspelo."

DALLAS