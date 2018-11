Dončić se zaveda velikih rezerv: Sem nov v ekipi, z vsako tekmo bo več kemije

Teksaško moštvo je prekinilo niz šestih porazov. Telički so prišli do tretje zmage na desetih tekmah, kar jih uvršča na predzadnje mesto v razvrstitvi zahodne konference. Proti Washingtonu so slavili 16. na zadnjih 17 medsebojnih obračunih. Pod obročema je znova blestel čudežni slovenski najstnik, rookie, ki je bil prvi strelec domače ekipe. Iz igre je metal 9:16, ob tem je bil stoodstotno uspešen v prostih metih (3:3), zadel je tudi dve trojki (2:7), na svojem računu pa je imel tudi štiri izgubljene žoge.