Luka Dončić: Okrevanje poteka dobro, spal sem nekje 14 ur na dan

V ponedeljek so imeli v Dallasu medijski dan pred začetkom nove sezone in seveda se je vse vrtelo okoli prvega zvezdnika ekipe Luke Dončića. Ta je bil vidno dobro razpoložen. Dallas bo svojo prvo tekmo v novi sezoni odigral 20. oktobra ob 4.00 po slovenskem času, in sicer proti Phoenixu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovenec Luka Dončić, vodja ekipe Dallas Mavericks, je po končanem EuroBasketu, ki so ga Slovenci nekoliko nepričakovano zaključili že v četrtfinalu, spregovoril o pričakovanjih, ki jih ima pred novo sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu. Dončić se je namreč že vrnil v Ameriko, po manjšem zvinu gležnja, pa naj bi že dobro okreval. "Dobro se počutim, najverjetneje sem zadnje dni dopusta spal 13, 14 ur na dan," je spregovoril na medijskem dnevu, ki ga je imela njegova ekipa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nimam posebnih pričakovanj, cilj je vedno isti. Poskušati osvojiti prvenstvo, to je edini pravi cilj in zanj se bom trudil," je še dejal. Mavericksi so sicer v letošnji sezoni ostali brez Jalena Brunsona, ki je po odličnih predstavah v pretekli sezoni podpisal z New York Knicksi. Dončić je prepričan, da je njegova ekipa kljub vsemu še vedno dovolj konkurenčna. "Ne moremo v celoti nadomestiti Brunsona, bil je odličen igralec, toda mislim, da bo imel Spencer (Dinwiddie) ravno zaradi tega večjo vlogo sedaj."

Glede hitro bližajoče se nove sezone je še dodal: "Najprej je treba priti v končnico. Letos bo na zahodu vse še težje. Videli smo, kako so Warriorsi igrali lani v končnici, imeli so odlično obrambo. Tako da, treba jih je gledati in se iz tega nekaj naučiti." Poudaril je še, da je veliko tekmecev, s katerimi se bodo morali spoprijeti, med drugim je posebej izpostavil Kawhija Leonarda. "Kawhi je Kawhi. Je odličen igralec, pokazal je, da je zmagovalec in da hoče samo zmagovati. Clippersi imajo odlično ekipo, boljšo kot pred dvema letoma, še bolj zapleteno bo vse skupaj."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke