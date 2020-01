In vendar je le človek: Dončić tekmecu pokazal, koliko točk je dosegel

Dončić je v karieri zbral že 19 trojnih dvojčkov. Pred 21. rojstnim dnem sta jih do sedaj največ zbrala Earvin "Magic" Johnson (7) in LeBron James (5).

Hardaway: Res še nisem videl tako učinkovitega 20-letnika Drugič v tej sezoni je Dončić na dveh zaporednih tekmah prišel do trojnega dvojčka z vsaj 35 točkami, vsaj 35 točk pa je ob trojnem dvojčku prispeval že šestkrat v sezoni. Houstonov as James Harden je z Jamesom edini, ki mu je to uspelo v tej sezoni, in sicer vsega enkrat.

"Ni mi mar, a to je le statistika. Mislim, da je vsaka tekma le nova statistika. Zase bi rekel, da je pomembneje priti do zmage,"je bilo vse, kar je o izbrani statistični druščini (v tej sezoni se je uspešno kosal tudi z Michaelom Jordanom in Oscarjem Robertsonom ) tokrat povedal Dončić, ki se je z Dallasom razveselil 23. zmage v sezoni. Ob trojnih dvojčkih slovenskega zvezdnika je izkupiček Žrebičkov 7-4, že v soboto pa je Dončić po številu trojnih dvojčkov podrl rekord franšize, ki ga je v sezoni 1995/96 postavil legendarni Jason Kidd , a so Teksašani kljub njegovim 39 točkam, 12 skokom in 10 podajam izgubili z "Jordanovimi" Charlotte Hornetsi.

Le igra in le statistika "To je le igra, veste. Samo govorila sva, to je le igra. To se zgodi, nič posebnega, moramo naprej,"je o dogodku povedal Dončić, ki je zdaj zbral toliko trojnih dvojčkov z vsaj 30 doseženimi točkami (9) kot preostanek lige skupaj. Edini, ki lahko vsaj približno drži korak z nekdanjim članom Olimpije in Real Madrida, je njegov vzornik, zvezdnik Los Angeles Lakersov LeBron James s tremi.

Tako je bilo tudi tokrat, ko se je razveselil že enajstega trojnega dvojčka v sezoni z 38 točkami, 11 skoki in 10 podajami. Nekaj besed je sicer izmenjal tudi s Shaquillom Harrisonom , ki mu je ob koncu tretje četrtine večkrat pokazal tri in štiri prste, kot da bi ga želel opomniti, da je dosegel že 34 točk. Harrison je imel nato nekaj pripomb pri enem od sodnikov, a se je vse skupaj razpletlo brez njihovega posredovanja.

Dončić je bil posebej razigran v že prej omenjeni tretji četrtini, ko je dosegel kar 21 točk in s tribun se je vnovič slišalo navijanje "MVP", s čimer so navijači želeli poudariti, da je trenutno najboljši igralec v ligi. Gostitelji so v uvodu povedli z 8:0 in v prvem delu je razlika narasla že na +10. V drugi četrtini pa so se gostje iz Chicaga dokončno prebudili in prvič povedli pri 46:45 ter kasneje s 50:47. Po štirih zaporednih točkah Dončića pa je vnovič vodil Dallas, ki je odšel na odmor s šestimi točkami prednosti. V tretjem delu je sledila "simultanka" Dončića. Tekma je bila odločena pet minut pred koncem, ko je Dallas ušel na 106:92, velik aplavz pa je Dončić na koncu požel tudi za koš za 118:105.

Potrebovali so zmago

"Vse, kar je pomembno, je to, da smo zmagali. Potrebovali smo zmago po obračunu in porazu po podaljšku s Charlottom, po tekmi, ki bi jo morali dobiti. Ekipa mi veliko pomaga. Tokrat smo igrali dobro od začetka do konca, tako kot bi morali vedno," je po tekmi povedal Dončić. Tega je pohvalil tudi trener Rick Carlisle, ki je bil zadovoljen s točkovnim izkupičkom mladega Slovenca. Carlisle v zadnjem času ni izbiral besed, tudi kletvic, s katerimi je želel opozoriti, da ljubljanskega asa sodniki ne zaščitijo dovolj.

"Tekmeci nanj pošiljajo telesno močne igralce, ki ga precej tepejo, ampak Dončić je tudi tokrat ostal miren," je dejal trener Dallasa. Ta sicer še četrto tekmo zaporedoma ni mogel računati na Kristapsa Porzingisa, ki ima težave s kolenom. Dwight Powellje k zmagi Dallasa dodal 16 točk, pri gostih je bil najučinkovitejši Lauri Markkanens 26 koši.

Dončićev trojni dvojček na obračunu s Chicagom: