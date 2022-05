Dallas se je v domači dvorani vrnil med žive: 'Ključ je bila obramba'

Luka Dončić in soigralci pri Dallas Mavericks po nujno potrebni zmagi na tretji tekmi proti Phoenix Sunsom ohranjajo realne upe na preboj v konferenčni finale. Po zaostanku z 0:2 v zmagah, ki so ga pridelali v Arizoni, so tokrat pred domačimi navijači zaigrali bistveno bolj odločno. Slovenski košarkarski as je kot ključ do uspeha izpostavil čvrsto obrambo in energijo, ki jim jo je skozi tekmo vlivala domača publika.

icon-link Statistika Luke Dončića na tretji tekmi proti Phoenix Suns. FOTO: Sofascore.com Košarkarji Phoenix Suns do tretje tekme z Dallas Mavericksi v letošnji končnici iz igre še nikoli niso metali slabše kot 50-odstotno, tokrat pa jih je čvrsta obramba Teksačanov zaustavila pri 45-odstotni uspešnosti. "Verjeli smo vase in to je rezultat. Vse je bilo odvisno od naše obrambe. Zaustavili smo jih, ker smo končno igrali dobro obrambo," je na novinarski konferenci pojasnil Luka Dončić. 23-letnik je na prvih dveh tekmah, ki ju je Dallas izgubil, v povprečju dosegal kar 40 točk, a je bil kljub temu deležen številnih kritik zaradi skromne predstave pod svojim košem. "Vedel sem, da bom moral zaigrati bolje. V drugem polčasu druge tekme sem bil zelo slab. Letos sem v obrambi naredil velik skok naprej, ampak tega na prejšnji tekmi nisem pokazal. Bil sem obupen, zato sem vedel, da bom moral tokrat zaigrati bolje," je zdravo mero samokritičnosti prikazal Dončić, ki mu je na tretji tekmi le asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka – vpisal je še 26 točk in 13 skokov. Na prvih dveh tekmah je v povprečju igral 40 minut, tokrat pa mu je Jason Kidd zaradi težav z osebnimi napakami – na začetku zadnje četrtine je prejel svojo peto – namenil le 34 minut. Kot smo to že vajeni, je prvi zvezdnik Dallasa med tekmo večkrat protestiral zaradi (spornih) sodniških odločitev. V odgovoru na vprašanje, kako komentira vse skupaj, pa je ostal zelo diplomatski: "Ne vem, nočem biti kaznovan. Vem, da je košarka fizična igra in da gre sedaj za tekme končnice, ampak prepričan sem, da pete osebne napake ne bi smel dobiti. Ne vem, kdaj so njim nazadnje piskali tako strogo peto osebno napako." PREBERI ŠE Dallas na krilih Dončića in Brunsona do znižanja na 1:2 Na drugi tekmi je tehtnico na stran Phoenixa v zadnji četrtini prevesil izjemni Chris Paul, ki tokrat ni imel svojega dne. Ob tesnem pokrivanju Reggieja Bullocka je že do prvega polčasa izgubil kar sedem žog. Dončić je tudi zato še posebej izpostavil Bullockov doprinos v obrambi, v napadu pa pohvalil tokrat prvega strelca tekma Jalena Brunsona. 25-letnik, od katerega se je na prvih dveh obračunih pričakovalo bistveno več, je srečanje zaključil z 28 točkami. "Je odličen košarkar, zato je sam ugotovil, kaj mora spremeniti. Vsi imamo kdaj slabše tekme, tudi on ni nobena izjema. Odigral je izvrstno, bil je agresiven," je Brunsonu na dušo popihal Dončić. "Našel sem način, kako si ustvarjati več prostora za lažje mete. Mislim, da je to rezultat moje agresivnosti. Kot sem rekel, tako jaz kot vsi ostali smo morali zaigrati hitreje. Soigralci so mi dali samozavest, da sem še naprej napadal in verjel vase," je svojo predstavo komentiral Brunson, ki je z eno besedo povzel tudi že omenjeni predstavi v Phoenixu: "Obupno." Zmaga za Dallas je bila toliko bolj pomembna, ker so se z njo izognili zaostanku z 0:3, po katerem v dolgi zgodovini lige NBA še niti eni ekipi ni uspelo napredovati. "Vsako tekmo igramo, kot da moramo nujno zmagati. Tudi če bi zaostajali z 0:3, bi verjeli do konca. Nekdo pač mora priti do štirih zmag, zato je vedno treba verjeti, četudi si v zaostanku," je še pristavil Dončić.