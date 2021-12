ESPN razkriva: Dončić Carlisla ni želel v Sloveniji, a njegove razrešitve ni zahteval

"Luka Dončić in Dennis Smith ml. sta hitro postala prijatelja, potem ko so pri Mavsih Slovenca izbrali kot tretjega na naboru 2018. Smith, ki so ga Mavsi kot devetega izbrali leto poprej, je razkazoval mesto Dončiću in ga vpeljal v svoj družabni krog. Živela sta v isti zgradbi in veliko ur preživela skupaj ob igranju videoiger," v 'vroči' zgodbi, ki si je zaslužila celo prvo pozicijo na ESPN -ovi spletni strani, ugotavlja novinar Tim MacMahon.

Novinar Tim MacMahon že vrsto let pokriva dogajanje pri ekipi Dallas Mavericks, zato ima dostop do mnogih virov informacij. In tokrat se je pred obračunom Dallasa z Lakersi, na katerem bi se Luka Dončić moral pomeriti s svojim vzornikom LeBronom Jamesom – tega zaradi Slovenčeve poškodbe sicer ne bo – lotil zgodbe, ki je odmevala po koncu lanske sezone: odhodu dolgoletnega trenerja Mavsov Ricka Carlisla , za katerega naj bi bil 'kriv' prav Luka Dončić . Tedaj se o Carlislovem odhodu sicer ni pretirano ugibalo, po seriji kadrovskih menjav tako v tehničnem kot v 'pisarniškem' štabu pa je bilo jasno, da je nekje počilo.

A to prijateljstvo je pomenilo težavo za vodstvo Dallasa, še ugotavlja MacMahon, saj da so v ekipi hitro ugotovili, da bo moral imeti Dončić žogo veliko v svojih rokah, podoben tip igralca pa je (bil) tudi Smith, ki je rad upravljal žogo, dober pa je bil tudi v skoku. Po igralskem profilu je bil zelo podoben Dončiću, tako da so v Dallasu nekako pričakovali, da dvojec ne bo dolgo časa ostal skupaj, trdi novinar ESPN-ja.

Carlisle namerno razdiral prijateljstvo?

In tako se je tudi zgodilo: sedem mesecev pozneje so Smitha poslali k New York Knicksom, v nasprotno smer je tedaj pripotoval (tudi) tedaj poškodovani Kristaps Porzingis. MacMahon se je s pomočjo svojih virov dokopal do informacije, da sta bila Dončić in Smith zares trden prijateljski dvojec, Carlisle pa da se je trudil, da bi bil Smith v Dallasu sila nesrečen. In prav to naj bi močno motilo Dončića.

"Številni igralci so bili osupli na enem od sestankov na začetku sezone, ko je Carlisle obtožil Smitha, da je ljubosumen na Dončića," se na svoje vire sklicuje MacMahon. "Igralci so menili, da je bilo to izjemno nepošteno do Smitha, ki ni igral dobro, toda iskreno se je trudil, da bi naveza z Dončićem na igrišču delovala," nadaljuje MacMahon. In Dončić – takrat star vsega 19 let – je to razumel kot Carlislov poskus, da bi Smitha obrnil proti njemu, trdijo ESPN-ovi viri.

Dončić je za ESPN zavrnil komentiranje te zgodbe, še dodaja MacMahon. O tem, da je bil Dončić nezadovoljen z Carlislovim vodenjem Dallasa, se je pisalo in govorilo že ob koncu pretekle sezone, a marsikdo vendarle ni pričakoval, da bo Cuban povlekel odločilno potezo in dolgoletnega trenerja (na klopi Dallasa je bil vse od leta 2008) zamenjal. No, uradno je odločitev o odhodu sprejel kar Carlisle sam.

Dončića naj ne bi motilo to, kako ga je Carlisle obravnaval, temveč "je sovražil Rickovo obnašanje do drugih ljudi", je ESPN-u dejal eden od košarkarjev, ki je bil v ekipi Dallasa v sezoni 2018/19, a je želel ostati neimenovan. Eden od Lukovih prijateljev v Dallasu je bil tudi center Salah Mejri, s katerim sta skupaj igrala tudi pri madridskem Realu. Nanj se je Carlisle pred očmi svetovne javnosti spravil januarja 2018, ko si je Mejri na tekmi z Washingtonom prislužil dve tehnični napaki in moral predčasno zaključiti tekmo. "Dosegel si dve prekleti točki, izgini od tukaj, prekleto," se je Carlisle zadrl Mejriju, kar so ujele televizijske kamere. Naslednji dan se je sicer javno opravičil za izrečene besede. A poraja se vprašanje, ali bi se opravičil, če tega dialoga ne bi ujele kamere.