Košarka

Dončić je odlično pripravljen na novo sezono, a Lakerse čaka še veliko dela

Los Angeles, 18. 10. 2025 10.02

M.D.
2

Luka Dončić je v pripravljalnem obdobju pred začetkom nove sezone lige NBA odigral zgolj dve tekmi, kljub temu pa je zelo optimističen pred prvim obračunom sezone z Golden Stateom. Pred uradnim začetkom sezone ekipo čakata še dva treninga, po tesnem porazu s Sacramentom na zadnji tekmi priprav pa se zaveda, da bo skupaj s soigralci moral izkoristiti vsako priložnost za izboljšave.

Poraz Lakersov proti Kingsom je bil že peti na šestih tekmah v pripravljalnem obdobju. Trener JJ Redick je na teh šestih tekmah na Luko Dončića računal zgolj na obračunih s Phoenixom in Sacramentom. A jasno je, da za Slovenčevo neaktivnost niso bile krive poškodbe ali slaba fizična pripravljenost, ravno obratno. Redick prvega zvezdnika Lakersov ni želel pretirano utruditi pred začetkom dolge in naporne sezone. O odličnem fizičnem stanju Dončića priča tudi trenutek slabih osem minut pred koncem obračuna s Sacramentom, ko je Redick Dončiću ukazal prihod na klop za rezerviste, Slovenec pa mu je nekajkrat poudaril, da kljub 32 minutam igre na svojem računu še ni bil pripravljen za odhod na klop. Redick je vztrajal in Dončić je zadnje minute napetega obračuna spremljal s klopi z 31 točkami, 5 skoki in 9 asistencami na svojem računu.

Preberi še Sezona se ni niti začela, Dončić pa že blesti

Dončić je po obračunu poudaril, da so bili treningi pred začetkom sezone zelo naporni. "Treningi so drugačni, tam smo bolj fizični. Ampak moramo še delati na fizični pripravljenosti. Včasih bomo igrali z majhno postavo, včasih z veliko. Nekaj stvari je treba počistiti. Začnemo v torek in ključno bo, da smo čim močnejši," je poudaril kapetan slovenske reprezentance, ki je pred dobrim mesecem dni blestel na evropskem prvenstvu.

Ob odsotnosti LeBrona Jamesa so se košarkarji Lakersov poskušali osredotočiti na ekipno igro. "Imeli smo 28 asistenc, to je neverjetno. Lahko bi jih imeli še več, saj sem zgrešil tri ali štiri polaganja, ki jih običajno zadenem. Ampak bilo je super, veliko napadov, kjer se je vsak dotaknil žoge, vsi so se premikali. To moramo prenesti v redni del sezone," je bil s stilom igre v napadu zelo zadovoljen Slovenec.

Njegov trener je bil zadovoljen, vseeno pa zahteva še več. "V resnici bi morali imeti okoli 35 asistenc. Moramo še ugotoviti, kako izpeljati podaje okoli koša. Imeli smo tudi nekaj potez v slogu Harlem Globetrotters, čeprav je bila na voljo preprosta rešitev. A imeli smo več napadov, kjer se je vsak dotaknil žoge, večkrat smo osvobodili igralce in prišli do dobrih metov – nekaterih nismo zadeli. Všeč so mi bili naš napadalni tok in izvedbe akcij skozi večino tekme," je poudaril Redick.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lakersi v sezono vstopajo z nekaterimi očitnimi pomanjkljivostmi v ekipi. Nimajo na voljo veliko branilcev, ki blestijo v obrambi, pod košem tudi nimajo dominantnega visokega igralca. Ključno vlogo bosta zato morala odigrati obrambno naravnana branilca Gabe Vincent in Marcus Smart. Vincent je proti Sacramentu zadel štiri od petih metov za tri točke in navdušil Dončića. "Vedno rad igram z njim. Njegov met mu bo zelo pomagal, imava dobro povezavo. Moramo ga spraviti v ritem in mu dati več žog. Poleg tega prinaša tudi obrambno intenzivnost, kar nam bo zelo koristilo," je nekdanjega košarkarja Miamija pohvalil njegov soigralec.

Poleg Vincenta bo med sezono za branilce nasprotnikov odgovoren tudi Marcus Smart, ki je moštvo okrepil med poletjem. Smart je tekmo zaključil s 14 točkami, bolj impresivne pa so bile štiri ukradene žoge. "Mislim, da je bilo na splošno dobro imeti tekmo, v kateri smo videli pravega Marcusa Smarta – naredil je nekaj res dobrih stvari. To je pozitiven znak za nas pred začetkom rednega dela sezone. Proti Phoenixu žoge ni imel veliko v rokah, a je bil pripravljen na met in agresiven pri prodorih. Nekajkrat je lepo prodrl pod koš, v obrambi pa je bil aktiven, moteč in fizičen. V tej tekmi je bilo veliko potez, ki so značilne za Marcusa Smarta," je novega varovanca pohvalil Redick.

KOMENTARJI (2)

JOSEPH HAYDN
18. 10. 2025 11.19
+1
Kdor verjame, da bodo zaradi prihoda enega Aytona Lakersi konkurenčni, je norec.
ODGOVORI
1 0
Monster_cat
18. 10. 2025 10.46
M.D. prihaja na svoj racun......erekcija v polnem teku
ODGOVORI
0 0
