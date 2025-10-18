Dončić je odlično pripravljen na novo sezono, a Lakerse čaka še veliko dela

Poraz Lakersov proti Kingsom je bil že peti na šestih tekmah v pripravljalnem obdobju. Trener JJ Redick je na teh šestih tekmah na Luko Dončića računal zgolj na obračunih s Phoenixom in Sacramentom. A jasno je, da za Slovenčevo neaktivnost niso bile krive poškodbe ali slaba fizična pripravljenost, ravno obratno. Redick prvega zvezdnika Lakersov ni želel pretirano utruditi pred začetkom dolge in naporne sezone. O odličnem fizičnem stanju Dončića priča tudi trenutek slabih osem minut pred koncem obračuna s Sacramentom, ko je Redick Dončiću ukazal prihod na klop za rezerviste, Slovenec pa mu je nekajkrat poudaril, da kljub 32 minutam igre na svojem računu še ni bil pripravljen za odhod na klop. Redick je vztrajal in Dončić je zadnje minute napetega obračuna spremljal s klopi z 31 točkami, 5 skoki in 9 asistencami na svojem računu.

Dončić je po obračunu poudaril, da so bili treningi pred začetkom sezone zelo naporni. "Treningi so drugačni, tam smo bolj fizični. Ampak moramo še delati na fizični pripravljenosti. Včasih bomo igrali z majhno postavo, včasih z veliko. Nekaj stvari je treba počistiti. Začnemo v torek in ključno bo, da smo čim močnejši," je poudaril kapetan slovenske reprezentance, ki je pred dobrim mesecem dni blestel na evropskem prvenstvu.

Ob odsotnosti LeBrona Jamesa so se košarkarji Lakersov poskušali osredotočiti na ekipno igro. "Imeli smo 28 asistenc, to je neverjetno. Lahko bi jih imeli še več, saj sem zgrešil tri ali štiri polaganja, ki jih običajno zadenem. Ampak bilo je super, veliko napadov, kjer se je vsak dotaknil žoge, vsi so se premikali. To moramo prenesti v redni del sezone," je bil s stilom igre v napadu zelo zadovoljen Slovenec.

Njegov trener je bil zadovoljen, vseeno pa zahteva še več. "V resnici bi morali imeti okoli 35 asistenc. Moramo še ugotoviti, kako izpeljati podaje okoli koša. Imeli smo tudi nekaj potez v slogu Harlem Globetrotters, čeprav je bila na voljo preprosta rešitev. A imeli smo več napadov, kjer se je vsak dotaknil žoge, večkrat smo osvobodili igralce in prišli do dobrih metov – nekaterih nismo zadeli. Všeč so mi bili naš napadalni tok in izvedbe akcij skozi večino tekme," je poudaril Redick.