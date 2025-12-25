Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Luka Dončić se je (končno) opravičil sodnikom

Los Angeles, 25. 12. 2025 17.34 pred 23 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.D.
Luka Dončić s sodnikom lige NBA

Luka Dončić je znan po svojih strastnih dialogih s sodniki med tekmami. Tudi sam se zaveda, da ga želja po zmagi prepogosto prisili v neprijetne pogovore, ki so pogosto kaznovani s tehničnimi napakami in predvsem neodobravanjem ljubiteljev košarke po vsem svetu. V božičnem času si je ob napovedi nove sponzorske obutve vzel čas za košarkarske sodnike in se jim opravičil v upanju, da bodo v prihodnje sodelovali v boljšem vzdušju.

Pri znamki Jordan so najnovejši model košarkarske obutve, ki jo bo nosil tudi Luka Dončić, poimenovali Luka 5. Že nekaj časa se pri tej znamki poigravajo s slovesom Slovenca, saj so ga v številnih reklamnih oglasih poimenovali kar Bad Luka (slabi Luka).

Luka Dončić s sodnikom lige NBA
Luka Dončić s sodnikom lige NBA
FOTO: AP

Tokrat so ga posneli med pisanjem pisem dobremu prijatelju Bobanu Marjanoviću, ki zdaj brani barve ljubljanske Ilirije, nekdanjemu novinarju ESPN-a Adrianu Wojnarowskemu in neznanemu košarkarskemu sodniku.

"Za vse, ki jih to zadeva. Jaz sem Luka Dončić. Opravičujem se, ker sem bil slab fant. Zato vzemite te čevlje kot opravičilo. Samo potrpite z mano. Poskušam spremeniti svoje navade," je ob paketu čevljev Luka 5 zapisal Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodniku je namenil sledeče besede: "Opravičujem se za svoje kričanje. Veš, postanem defenziven." Oprosti. "Tvoja stara služba je bila grozna. Kaj sploh zdaj počneš?" je vprašal Wojnarowskega, ki je zdaj športni direktor moške ekipe univerze St. Bonaventure. Opravičil se je tudi svojemu nekdanjemu soigralcu Marjanoviću: "Oprosti, Boban. Nihče ne dela velikosti 63." Na koncu reklame je še dodal: "Edina dobra stvar pri meni so moji čevlji."

luka dončić boban marjanović luka 5

Vrača se Dončić. Bodo Lakersi po dolgem času celo kompletni?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
25. 12. 2025 17.51
Tip je legenda, hejterji naj hejtajo.
Odgovori
+1
1 0
PuntaChristo
25. 12. 2025 17.51
Zadnjič sem poslušal Radio GaGa in so imeli prekleto prav, čeprav je bilo vse v šali povedano.
Odgovori
+1
1 0
krjola
25. 12. 2025 17.46
a še za Božič nam morte najedat s tem balkanskim kmetavzarjem?
Odgovori
-3
1 4
3320.
25. 12. 2025 17.50
Ajde ti, naredi nekaj iz sebe pa se bo o tebi pisalo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Tega nocoj ne smete spregledati
Tega nocoj ne smete spregledati
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
okusno
Portal
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Kapa
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425