Luka Dončić se je (končno) opravičil sodnikom

Pri znamki Jordan so najnovejši model košarkarske obutve, ki jo bo nosil tudi Luka Dončić, poimenovali Luka 5. Že nekaj časa se pri tej znamki poigravajo s slovesom Slovenca, saj so ga v številnih reklamnih oglasih poimenovali kar Bad Luka (slabi Luka).
Tokrat so ga posneli med pisanjem pisem dobremu prijatelju Bobanu Marjanoviću, ki zdaj brani barve ljubljanske Ilirije, nekdanjemu novinarju ESPN-a Adrianu Wojnarowskemu in neznanemu košarkarskemu sodniku.
"Za vse, ki jih to zadeva. Jaz sem Luka Dončić. Opravičujem se, ker sem bil slab fant. Zato vzemite te čevlje kot opravičilo. Samo potrpite z mano. Poskušam spremeniti svoje navade," je ob paketu čevljev Luka 5 zapisal Dončić.
Sodniku je namenil sledeče besede: "Opravičujem se za svoje kričanje. Veš, postanem defenziven." Oprosti. "Tvoja stara služba je bila grozna. Kaj sploh zdaj počneš?" je vprašal Wojnarowskega, ki je zdaj športni direktor moške ekipe univerze St. Bonaventure. Opravičil se je tudi svojemu nekdanjemu soigralcu Marjanoviću: "Oprosti, Boban. Nihče ne dela velikosti 63." Na koncu reklame je še dodal: "Edina dobra stvar pri meni so moji čevlji."
