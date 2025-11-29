Dončić se je na tekmo pripeljal v najhitrejšem cestnem avtomobilu na svetu

Najnovejše vozilo v Dončićevi garaži je najhitrejše cestno vozilo na svetu, Bugatti W16 Mistral. Pod pokrovom se skriva motor W16, ki se ponaša s kar 1.600 konjskimi močmi. Novembra leta 2024 je dosegel hitrost 453,91 kilometra na uro, kar pomeni, da na mestnih cestah v Los Angelesu in drugod po svetu ni hitrejšega vozila. 100 kilometrov na uro doseže v manj kot treh sekundah, s svojim videzom pa vsekakor kriči po pozornosti. Ponosni lastniki morajo za to vozilo odšteti kar pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov).