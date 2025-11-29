Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić se je na tekmo pripeljal v najhitrejšem cestnem avtomobilu na svetu

Los Angeles, 29. 11. 2025 08.10 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
14

Luka Dončić je v noči na soboto v domači dvorani Crypto.com svojim Lakersom s 35 točkami in 11 asistencami pomagal premagati Dallas Mavericks. A zvezdnik ni bil središče pozornosti zgolj na igrišču, saj se je na obračun pripeljal v pregrešno dragem Bugattiju W16 Mistral.

Luka Dončić je svoj novi avto javnosti že predstavil pred dnevi, ko ga je ob obisku moštva zavistno občudoval tudi legendarni raper Snoop Dogg.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najnovejše vozilo v Dončićevi garaži je najhitrejše cestno vozilo na svetu, Bugatti W16 Mistral. Pod pokrovom se skriva motor W16, ki se ponaša s kar 1.600 konjskimi močmi. Novembra leta 2024 je dosegel hitrost 453,91 kilometra na uro, kar pomeni, da na mestnih cestah v Los Angelesu in drugod po svetu ni hitrejšega vozila. 100 kilometrov na uro doseže v manj kot treh sekundah, s svojim videzom pa vsekakor kriči po pozornosti. Ponosni lastniki morajo za to vozilo odšteti kar pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
bugatti w16 mistral luka dončić los angeles lakers dallas mavericks
Naslednji članek

Tretji zaporedni domači poraz Denverja

Naslednji članek

'Težko je kaj pametnega povedati po takem porazu'

SORODNI ČLANKI

'Rivalstvo' Reavesa in Dončića se nadaljuje: 'Imam več zabijanj od njega'

Dončić pred Dallasom: Prosim, naredite nekaj s parketom. Je spolzek in zelo nevaren

Po napadu nasprotnika je Dončiću v bran stopil soigralec: 'Živim za to in to imam rad'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
29. 11. 2025 09.20
V ZDA, kjer imajo omejitve primerne e-skirojem, se on vozi v Bugattiju. Smešno. Kaj fant dokazuje? Vsi vemo, da je talentiran, uspešen, bogat, plačan v zlatu....Kazanje premoženja z avtomobilom pa so čisto balkanske navade.
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
29. 11. 2025 09.19
Lepa "mrcina", ni kaj, samo pamet v roke, pa bo lepa vožnja.
ODGOVORI
0 0
samsara04
29. 11. 2025 09.18
Dončiču res privoščim, ampak to ni najhitrejsi avto na svetu. Najhitrejša sta Koenigsegg Jesko Absolut in Yangwang U9 Xtreme.
ODGOVORI
0 0
kapetan
29. 11. 2025 09.18
+2
Luka ti samo uživaj v tem kar počneš in kar si ustvaril 👍🏼. Ti privoščim 🍀
ODGOVORI
2 0
Sionist
29. 11. 2025 09.17
+2
Balkan res ne more iz njega. Obnasa se kot da bi bil milijarder. Vse v avto!
ODGOVORI
3 1
sabro4
29. 11. 2025 09.16
srečno vožnjo Luka
ODGOVORI
0 0
Tovariš Balki
29. 11. 2025 09.16
Reveźi pa v blok....šiška....da....vsak dan dobi na lotu...vsak dan...da....dobil bo svoje da....pa to
ODGOVORI
0 0
mackon08
29. 11. 2025 09.16
Car.
ODGOVORI
0 0
rogla
29. 11. 2025 09.16
-1
Pred bogastvom so številne druge "kvalitete"...
ODGOVORI
0 1
piko3
29. 11. 2025 09.15
+1
Pravi družinski avto1
ODGOVORI
1 0
kuku...kuku
29. 11. 2025 09.12
+4
saj je prav da si privošči...denar je njegov...ni ga nakradel kot mnogi naši politiki
ODGOVORI
6 2
Lujzek Biber
29. 11. 2025 09.07
+1
In??
ODGOVORI
2 1
graf
29. 11. 2025 09.03
+9
Mu ga ne zavidam , nekako mora ponucat milijone ...
ODGOVORI
9 0
LolSLO
29. 11. 2025 09.06
+3
To ni samo to...to je tudi investicija ;)
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385