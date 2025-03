Luka Dončić se je šele zdaj preselil iz hotela v nov dom v Los Angelesu

Luka Dončić je razumljivo potreboval nekaj časa, da je prebolel šok. Vse boljše igre v dresu novega kluba so očitno poskrbele za vse boljšo voljo v zasebnem življenju. "Luka Dončić je igralec, ki mu je najpomembnejša zvestoba. Celotno kariero je razmišljal le o enem mestu in enem moštvu. Vse to se je zrušilo malo več kot mesec dni nazaj, ko je prestopil v Lakerse. Zdaj je eden največjih igralcev na največjem odru. Z vsakim novim dnem se počuti vse bolj domače," je Dončićev proces prilagajanja na novo okolico opisal Charania.

Charania je dodal, da naj bi Luka Dončić in Anamaria Goltes malo več kot mesec dni po selitvi v Los Angeles končno našla tudi nov dom. "Lahko potrdim, da je pred nekaj dnevi našel nov dom v Los Angelesu. Ljudem okoli sebe in lastnici kluba Jeanie Buss je rekel, da mu je najpomembneje, da se počuti vse bolje in vse bolj cenjen. Lakersi so ga obkrožili s podporo, vključili so ga v celoten proces. Resnično razvijajo partnerstvo. To Lakersom pomeni veliko," je o trenutnem stanju slovenskega superzvezdnika dodal Charania.