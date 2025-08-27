Svetli način
Košarka

Luka Dončić se ne želi le maščevati, hvaležen je vodstvu Lakersov za obisk

Katovice, 27. 08. 2025 20.18 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
20

Prva tekma Slovenije na letošnjem EuroBasketu je vse bližje. Jutri bodo Luka Dončić in druščina pred polnimi tribunami Spodek Arene stopili na parket in se soočili z domačini, ki so jim na zadnjem evropskem prvenstvu prizadejali boleč poraz. Dan pred obračunom sta selektor Aleksander Sekulić in prvi zvezdnik Slovenije stopila pred zbrane medije. Pred njima pa je z novinarji spregovoril tudi športni direktor LA Lakersov Rob Pelinka, ki je v Katovice prispel z delno lastnico kluba Jeanie Buss.

Že pred začetkom napovedane novinarske konference, na kateri sta spregovorila Luka Dončić in selektor Aleksander Sekulić, nas je presenetila prisotnost športnega direktorja Dončićevega kluba Roba Pelinke in delne lastnice Lakersov Jeanie Buss na treningu reprezentance. Pozneje je stopil pred zbrane novinarje in potrdil, da bodo Lakersi vedno podpirali njegov nastop v dresu slovenske reprezentance, saj se zavedajo, kako pomembno mu je zastopanje državnih barv.

Športni direktor Rob Pelinka in Saša Dončić sta si skupaj ogledala trening slovenske reprezentance
Športni direktor Rob Pelinka in Saša Dončić sta si skupaj ogledala trening slovenske reprezentance FOTO: 24ur.com

"Vedno je čast zastopati svojo reprezentanco, priprave so potekale dobro in zelo zadovoljni smo," je najprej dejal Luka Dončić. "Ne glede na vse bom vedno igral za reprezentanco," je kmalu za tem dodal.

Leta 2022 je bil Dončić del moštva, ki je v četrtfinalu evropskega prvenstva doživelo boleč poraz, zdaj je kapetan reprezentance. "Od leta 2022 se ni veliko spremenilo. Vsak dan hočem biti boljši, sem pa tri leta starejši," je dodal.

"Sploh ne razmišljam o maščevanju. Gremo tekmo po tekmo. Imajo prednost domačega terena in zato bo zelo težka tekma. Je malo nekaj zadaj, v podzavesti, če pa hočeš osvojiti tekmovanje, moraš premagati vse," je o četrtkovi tekmi s Poljsko dejal Dončić.

"Obisk Jeanie Buss in Roba Pelinke mi ogromno pomeni. Zavedam se, da je za njima zelo dolg polet, danes smo se skupaj družili na kosilu in zelo hvaležen sem, da sta tu. Zelo me podpirajo in vsaka čast, da sta prišla. To res cenim," je o obisku športnega direktorja in delne lastnice Lakersov dejal Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Spomnim se, ko sem bil majhen, takrat tudi nisem slišal vedno lepih besed. A fantje pridno trenirajo, nekateri nikoli niso bili na takem tekmovanju, zato jih moramo podpirati," je kapetan dejal o mlajših članih reprezentance, ki bodo jutri prvič okusili pritisk igranja na velikem tekmovanju v članski konkurenci. "Ali zmagamo kot ekipa ali izgubimo kot ekipa. Vsi bomo odgovorni v primeru zmage ali poraza," je dodal.

"Nekaj ljudi je stopilo v ospredje v tej ekipi. Imeli smo nekatere pogovore. Če želimo napredovati, si moramo povedati nekatere stvari in to smo tudi storili," je o vzdušju v ekipi po porazu proti Srbiji na zadnji tekmi pripravljalnega obdobja dejal kapetan slovenske reprezentance.

luka dončić eurobasket slovenija aleksander sekulić
KOMENTARJI (20)

bnpc
27. 08. 2025 21.21
+2
Slovenci...najdražji avto ima Joc. Rabljen Wraith. Servisa.ni. Tujina. En gospod Slovenec kupil Spectre. Govoril v šiška z njim. 600.000 eur. Najlepši avto na svetu. Dončič kupil za 2 mio Hrvaški avto. Sošolci mu nimajo za bus. Tole je preveč. Fino.je zadel. Ostali se mučimo ta hip. Vidim po Ljubljani želi ven nasmejan. Nimaš kam fant. Top je konec. Folk je živčen. Ni denar. Razumeš !!! Pojd tam k Lebron in tam foliraj. Enako Joc Vegas. Da Vam jaz povem kruto realnost Ljubljana. Pika. Bežigrad
ODGOVORI
2 0
StAnalitik
27. 08. 2025 21.18
-1
Nimajo šans
ODGOVORI
0 1
bnpc
27. 08. 2025 21.08
+1
Skoz tile. Kupil je najdražji avto v Slovenija. Briga njega za reveže. Zdej pa dost tega. Jasno !!! Sosed avto menja hladilnik. Treba plačat. Žalosten. Luka kupi si še kakšen avto. 14 ti premalo. Nikomur do smeha ni. Razumeđ !!! Košarka...opazujem Milič. Oni se samo smejijo. Oče ima od sina. Kje je mama ??? Vidim Vas vidim. Ljubljana...Pesimizem domačinov. Tekme pojma nimajo. Vse izgubili. Konec je. Vsega. Evo ga....Luka vrni se v blok. Mir daj. Siti smo te. Vsak dan tole. Ima avto za 2 mio. Spectre je trebal kupiti. Vse tekme ste izgubili. Pojma nimate. Sramota. Poškpdoval si se. Konec je denar Amerika. Vrbi se v blo. In se umiri. Ok? Aha evo ga spet. Na Krk šel. Briga njega. Kupil avto za 2 mio. A folk nima za položnice. Folk v blok. Sošolci mu za bus nimajo. Umiri se. Vrni se v blok. Zadnjič !!!....Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial.
ODGOVORI
2 1
Betuul
27. 08. 2025 21.14
-1
Tole je pa pa od sile! Iz nočne, pojest čevap in pir , rolete dol pa spat
ODGOVORI
0 1
traparija
27. 08. 2025 21.23
ko nevede pozabiš na opoldanski obrok kemije in se instantno preleviš iz pacienta v doktorja. heheheheh.
ODGOVORI
0 0
Bojan Završnik
27. 08. 2025 21.23
Pejt se zdravit-nujno
ODGOVORI
0 0
big_foot
27. 08. 2025 21.08
Kakor se naj bi vedelo so ga malo hudo feštalo noč pred tekmo z poljaki ker so jih podcenjevali in posledica je bila da smo izgubili pa vsaj po papirjih nikakor ne bi smeli. To ni nikakršno maščevanje le morda je bila draga šila da se nobenega nasprotnika nikoli ne podcenjuje.
ODGOVORI
0 0
daiči
27. 08. 2025 21.07
+0
Svoje cajte bi na lublani 2. to prenasali. Zdj so pa kam prsli, do tja k se je ze vsako tadeseto gospodinstvo odjavlo od rtvslo prispevka? Čigav problem je to? Nimajo vsi optike pa intrnetne televizije, po hribh se kr anteno šopajo, na anten mas pa 5 programov. D jh sram ni u lublan u tist bajt velik.
ODGOVORI
1 1
galeon
27. 08. 2025 21.12
+1
Ti svetujem učenje slovenščine. Pa če ti ni še noben povedal, se od rtv prispevka ne moreš odjavit, zato ker gledaš preko interneta.
ODGOVORI
1 0
galeon
27. 08. 2025 21.07
+0
Čakam da vidim kako boste izgubil. potem pa gresta lahko oba Dončiča čez lužo in nikol ne prideta nazaj.
ODGOVORI
1 1
JApajaDAja
27. 08. 2025 21.04
+2
naj se fokusira na igro z ekipo in ne na umetniški vtis pri delodajalcih lakersih...
ODGOVORI
2 0
U1697915075021
27. 08. 2025 20.54
+1
spet bo sodnik zakaj mi ne piskas osebne ko pa vidis da pri 2.10m pod kosom neznam polaganje zadeti☹️
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
27. 08. 2025 20.53
Tekma bo na sport tv.
ODGOVORI
0 0
gebo 1
27. 08. 2025 20.48
+1
Poljaki jim bodo nasuli košov da bojo šli naši sklonjenih glav iz dvorane.
ODGOVORI
3 2
Anion6anion
27. 08. 2025 20.48
+2
Še bolj bi zanimivo slišati komentarje po izgubljeni tekmi s poljsko 😜
ODGOVORI
3 1
Beopen
27. 08. 2025 20.45
+5
Črn madež iz leta 2022, ko so na EP izgubili s Poljaki bo ostal. Ni mogoče opravičiti dejanj košarkarjev noč pred tekmo: poker in alkohol. Le z opravičilom in odstopom odgovornih, jim bodo morda ljudje oprostili. Maščevanje zato nima teže besede.
ODGOVORI
7 2
Betuul
27. 08. 2025 20.39
+6
Tako je ! Rob Pelinka mora videti ta čudež od Sekuliča ! Čudim se , da ni ata Dončič prevzel slo ekipo za BasketEU!
ODGOVORI
6 0
Rožle Patriot
27. 08. 2025 20.47
+2
He, he .. ta se ga kar fajn nacuka, do konca pa še mal naprej ... s prve roke !
ODGOVORI
2 0
Kriss-slo
27. 08. 2025 20.54
+1
Rob pelinka bo lahko videl samo s kaksnimi amaterji more doncic igrat in nic drugega
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
27. 08. 2025 20.37
+1
A Srbiji se pa ne maščuje ... !?
ODGOVORI
1 0
