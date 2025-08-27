Luka Dončić se ne želi le maščevati, hvaležen je vodstvu Lakersov za obisk

Že pred začetkom napovedane novinarske konference, na kateri sta spregovorila Luka Dončić in selektor Aleksander Sekulić , nas je presenetila prisotnost športnega direktorja Dončićevega kluba Roba Pelinke in delne lastnice Lakersov Jeanie Buss na treningu reprezentance. Pozneje je stopil pred zbrane novinarje in potrdil, da bodo Lakersi vedno podpirali njegov nastop v dresu slovenske reprezentance, saj se zavedajo, kako pomembno mu je zastopanje državnih barv.

"Vedno je čast zastopati svojo reprezentanco, priprave so potekale dobro in zelo zadovoljni smo," je najprej dejal Luka Dončić. "Ne glede na vse bom vedno igral za reprezentanco," je kmalu za tem dodal.

Leta 2022 je bil Dončić del moštva, ki je v četrtfinalu evropskega prvenstva doživelo boleč poraz, zdaj je kapetan reprezentance. "Od leta 2022 se ni veliko spremenilo. Vsak dan hočem biti boljši, sem pa tri leta starejši," je dodal.

"Sploh ne razmišljam o maščevanju. Gremo tekmo po tekmo. Imajo prednost domačega terena in zato bo zelo težka tekma. Je malo nekaj zadaj, v podzavesti, če pa hočeš osvojiti tekmovanje, moraš premagati vse," je o četrtkovi tekmi s Poljsko dejal Dončić.

"Obisk Jeanie Buss in Roba Pelinke mi ogromno pomeni. Zavedam se, da je za njima zelo dolg polet, danes smo se skupaj družili na kosilu in zelo hvaležen sem, da sta tu. Zelo me podpirajo in vsaka čast, da sta prišla. To res cenim," je o obisku športnega direktorja in delne lastnice Lakersov dejal Dončić.