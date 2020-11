Predsednik KZS: Dončić je silil v reprezentanco, a žal Fiba in NBA nimata dogovora

Slovenska reprezentanca se v ljubljanskem mehurčku Fibe pripravlja na naslednji dve kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2022. Novi selektor Aleksander Sekulić je vpoklical petnajst košarkarjev, med njimi pa ni treh, ki igrajo v evroligi, ter Luke Dončića in Vlatka Čančarja, ki bi lahko ob odmoru v ligi NBA priskočila na pomoč.

Zlasti Luka Dončić, ki prosti čas pred novo sezono preživlja v Sloveniji, je bil zelo zagret, da bi se pridružil soigralcem v mehurčku hotela Austria Trend in dvorane Stožice.

Naslednja kvalifikacijska obračuna slovenske moške košarkarske izbrane vrste za nastop na EP 2022 proti Ukrajini (sobota, 28. 11., ob 20.10) in Madžarski (ponedeljek, 30. 11., ob 20.10) si boste lahko kot vselej v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Ne prezrite!

Kot so na videokonferenci povedali predstavniki Košarkarske zveze Slovenije, je bilo zanimanje Dončića za igranje v slovenski izbrani vrsti nad pričakovanji, njegov angažma preko poznanstev in kontaktov v ligi NBA, da bi se to uresničilo, pa vnovična potrditev, kako si slovenski zvezdnik želi nadaljevati zlato zgodbo z evropskega prvenstva 2017. "Potem ko je Luka Dončić izrazil željo, da bi se v tem novembrskem ciklu pridružil reprezentanci, smo zagnali vse možno kolesje, da bi se to uresničilo, a smo žal naleteli na institucionalno težavo, saj Fiba in liga NBA nimata podpisanega sporazuma za takšno možnost. Morali smo se sprijazniti, česar pa Luka Dončić ni sprejel. Z vsemi svojimi silami in poznanstvi se je vpletel v zadevo, skušal dobiti dovoljenje kluba, a žal Fiba in liga NBA nista popustili," je povedal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

Poleg Dončića inVlatka Čančarja bodo manjkali tudi Klemen Prepelič(Valencia), Zoran Dragić (Baskonia Vitoria) in Žan Mark Šiško (Bayern München). Z vsemi tremi je bil novi selektor v kontaktu in vsi so pokazali željo po igranju. A Evroliga vztraja pri tem, da svojega tekmovanja zaradi kvalifikacij Fibe ne bo prekinila. "Bil sem v stiku z vsemi tremi, a je žal položaj v evropski košarki takšen, kot je že nekaj sezon. Klemen Prepelič je bil blizu temu, da bi vskočil, saj mu Valencia ne bi delala težav, vendar je v zadnjem trenutku španska liga sporočila, da bo moral njegov klub odigrati zaostalo tekmo španskega prvenstva," je dejal direktor reprezentance Matej Likar. "Kljub vsem težavam, ki nam jih je prinesla pandemija, se razmerja moči v evropski košarki niso spremenila. Evroliga vztraja pri svojih stališčih, Fiba se več kot z Evroligo pogovarja z ligo NBA, žal pa je dejstvo, da evroliga vodi evropsko košarko, ligo NBA pa bolj ali manj skrbijo le lastne zadeve. Dobro je le, da je liga NBA pripravljena prilagoditi svoj koledar, da bo lahko večina igralcev nastopila v kvalifikacijah za olimpijske igre oziroma na igrah v Tokiu," je na videokonferenci dodal predsednik Erjavec.

Slovenija bo v soboto, 28. novembra, ob 20.10 igrala z Ukrajino, v ponedeljek, 30. decembra, pa jo ob isti uri s prenosom na Kanalu A čaka še tekma z Madžarsko. Glede na to, da se bodo iz vsake skupine na EP 2022 na Češkem ter v Italiji, Nemčiji in Gruziji uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine, si lahko Slovenija že v ljubljanskem mehurčku zagotovi udeležbo na prvenstvo, na katerem bo branila zlato medaljo iz Turčije 2017. Novi selektorAleksander Sekulić je novinarjem izdal, kaj bo reprezentantom povedal na prvem skupnem treningu v ponedeljek zvečer: "Slovenijo kljub svoji majhnosti in omejenosti igralskega kadra krasi ena bistvena lastnost. To je srčnost, ki jo kažejo vse slovenske selekcije in športniki v različnih panogah. Mi kot evropski prvaki imamo dolžnost, da naše veliko srce dokažemo z borbenostjo in željo po zmagi. Če bomo to pokazali na parketu, nimam nobenih dvomov, da bomo ljubljanski mehurček zaključili z dvema zmagama in se uvrstili na EP."