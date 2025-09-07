Svetli način
Košarka

Načet, pretepen, a nasmejan kapetan: 'Kemija med nami je na vrhuncu'

Riga, 07. 09. 2025 19.51 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
1

Uspelo jim je. In to kako. Začeli so mirno, odločno, zbrano, z ognjem v srcu, nato pa so na krilih najmlajšega kapetana na prvenstvu poleteli v četrtfinale, kjer jih čaka po novem prvi favorit za zlato medaljo. A dokler Luka Dončić stoji in igra košarko, ne more nihče proti njemu in njegovi ekipi veljati za favorita.

Kako daleč bo na Eurobasketu prišla Slovenija?
Kako daleč bo na Eurobasketu prišla Slovenija?
Malo optimizma ne bi škodilo razvajenemu slovenskemu občinstvu (in košarkarjem)

Slovenski zvezdnik je tekmo začel naravnost neverjetno. Reči, da je vsem zbranim v Areni Riga bilo v čast v živo spremljati čarovnika na vrhuncu njegove kariere, bi bilo odveč. Ni bil zgolj prvi strelec obračuna, bil je motivator, borec, kapetan. Tekmo je zaključil z 42 točkami, 10 skoki, asistenco, dvema osebnima napakama, štirimi izgubljenimi žogami in tremi ukradenimi žogami, predvsem pa z novim poglavjem v neverjetni karieri že zdaj enega najboljših košarkarjev vseh časov.

"Začeli so z obrambo, v kateri so menjali igralce na meni. Potem sem dal nekaj točk in oni so me začeli podvajati, mi pa smo igrali od tam naprej. Že pred evropskim prvenstvom sem dejal, da verjamemo in gremo naprej. Vem, da imamo zelo, zelo težko tekmo proti Nemčiji, ampak vedno bomo verjeli," je neposredno po tekmi dejal najboljši strelec prvenstva.

Slovenija je vse opravila, kot je morala. Ne zgolj Dončić, tudi njegovi soigralci so vsi po vrsti opravili svoje delo. Samozavest in pozitivna energija v moštvu v tem trenutku ne bi mogli biti višji. Po mnenju Dončića to ni naključje. "Fantje igrajo odlično. Tukaj ni enega, ali vsi izgubimo, ali vsi zmagamo. Čestitke vsem. Vsak igra za vsakega. Kemija med nami je na vrhuncu. Včasih se kregamo, ampak to je del športa. Želimo le pomagati drug drugemu," je o medsebojnih odnosih znotraj reprezentance, ki se že od začetka prvenstva sooča z zunanjimi pritiski, dejal zagotovo najboljši posameznik na EuroBasketu do zdaj.

Ob koncu prve četrtine, ko je zadeval koš za košem, je za kratek čas zapustil igrišče in z grimasami na obrazu ter roko na očitno bolečem kolku odšel v slačilnico. Vrnil se je in svoje moštvo popeljal do velike zmage. "Naporno je bilo. Bila je zelo fizična tekma. Boli kar veliko. Zdaj moram na terapije, a vse bo dobro," je novinarje in slovensko javnost pomiril Dončić.

luka dončić eurobasket slovenija italija
KOMENTARJI (1)

Slovenska pomlad
07. 09. 2025 21.00
Top!
borjac
07. 09. 2025 20.54
+1
Bravo Slovenci !!!!!
