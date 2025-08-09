Pohvale za Dončića kljub porazu: 'Trdo je delal in dokazal, česa je sposoben'

Luka Dončić je igral dobrih 24 minut in ob metu iz igre 5:11, trojke 3:6, prosti meti 6:13, zbral še 5 podaj in 3 skoke. Imel je tudi 4 izgubljene žoge in 4 osebne napake. V zadnji četrtini sploh ni stopil na parket. "Luka je z nami šele tri dni. Prva tekma ni pravi pokazatelj tega, kar mi želimo pokazati na evropskem prvenstvu. Verjamem pa, da bomo s treningi in tekmami rasli in bomo ob pravem času v pravi formi," je o Dončićevi in svoji predstavi proti Nemcem dejal Hrovat.

Nemčija je v Ljubljani nastopila oslabljena v primerjavi z zasedbo, ki je 2023 v Manili postala svetovni prvak. Manjkali so prvi zvezdnik Dennis Schröder, Daniel Theis in Maodo Lo, vseeno pa je bila prepričljivo boljša in zasluženo prišla do zmage. Kljub dobri predstavi svojih varovancev pa je bil selektor Nemčije, Španec Alex Mumbru, pozoren tudi na prvega zvezdnika Slovenije. "Trdo je delal in zdaj je dokazal, česa je sposoben," je Dončića po tekmi pohvalil nekdanji košarkar Real Madrida.

Slovenija se je od tu dalje le enkrat spustila pod deset točk zaostanka (60:68). Svetovni prvaki so namreč vseh 40 minut igrali čvrsto in nepopustljivo ter imeli v napadu dovolj razpoloženih posameznikov, da so razliko brez težav zadržali do konca. "Glede na to, da je bila to prva prijateljska tekma za obe moštvi, je bila prava moška tekma. Želeli smo pokazati svoj pravi obraz. Je pa bilo veliko napak na obeh straneh, kar je razumljivo, ker je prva tekma. Verjamem, da imamo veliko prostora za napredek. Jutri bomo to tekmo analizirali," je bil kljub porazu optimističen Hrovat.

Gostje so izkoristili premoč pod obročema – Nemčija je imela kar 21 skokov v napadu, bitko pod košema je dobila s 46:28 in imela 20 metov več iz igre od Slovenije – ter si že na začetku drugega polčasa priigrala 15 točk naskoka (67:52). Mladi Luka Ščuka je dobil priložnost v prvi peterki, po obračunu z aktualnimi svetovnimi prvaki pa se zaveda, kaj bo moral storiti, da selektorja prepriča, da je vreden poziva na Evropsko prvenstvo. "Selektorju želim čim bolj dokazati, da si tu zaslužim mesto. Zavedamo se, da nam ni nič zagotovoljeno. Bomo pa poskušali igrati čim bolje in zmagati na čim več tekmah," se svoje priložnosti dobro zaveda Ščuka. O Dončiću je mladenič govoril z izbranimi besedami: "Ves čas moraš biti pripravljen, da dobiš žogo. Enkratno je, s kakšno lahkoto on počne vse, kar počne."

Luka Dončić, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Slovenije, v zadnji četrtini pa ni stopil na parket. Priložnost so dobili njegovi mlajši soigralci, ki so se z Nemci dobro kosali. "V drugem polčasu so nam dali dodaten veter, ko je naša energija nekoliko padla. Dali so nam dodatno pomoč. Tega ne pričakujemo, ampak to zahtevamo od njih. Dati morajo vse od sebe. Danes so nam res pomagali in zato smo se lahko vrnili v tekmo," je mlajše soigralce pohvalil Hrovat.