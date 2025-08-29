Kdo je kriv za kaj in kako bo drugič vse skupaj boljše?

Favorizirane reprezentance na košarkarskem evropskem prvenstvu na Finskem, Cipru in Poljskem ter v Latviji uvodni dan prvenstva niso imele težav. V skupini A v Rigi so Turki ugnali Latvijce s 93:73, Srbi Estonce z 98:64, v skupini B v Tampereju so bili Litovci boljši od Britancev s 94:70, Nemci pa od Črnogorcev s 106:76.

Tudi uvodni tekmi v slovenski skupini D sta se razpletli po pričakovanjih. Izrael je s 83:71 ugnal Islandijo, Francija je bila z 92:64 boljša od Belgije. Nato sta na sceno stopili slovenska in poljska reprezentanca. Ena je imela na koncu tekme več skokov, več asistenc in več blokad, druga je tekmo zmagala z izidom 105:95.

"Celo tekmo nismo bili pravi v obrambi. 105 točk je enostavno preveč. Če želimo karkoli narediti na prvenstvu, jo moramo nedvomno izboljšati. Luka je v napadu dal svoje, tudi sicer pa napad ni bil težava. Dali smo 95 točk. Težava je bila v obrambi. To je kolektivna igra in vseh pet oziroma 12 mora biti boljših," je razloge za poraz po tekmi iskal Gregor Hrovat, ki je zadel tri od svojih prvih petih metov z razdalje, tekmo pa je na koncu zaključil s 15 točkami.