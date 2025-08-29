Kdo je kriv za kaj in kako bo drugič vse skupaj boljše?

Favorizirane reprezentance na košarkarskem evropskem prvenstvu na Finskem, Cipru in Poljskem ter v Latviji uvodni dan prvenstva niso imele težav. V skupini A v Rigi so Turki ugnali Latvijce s 93:73, Srbi Estonce z 98:64, v skupini B v Tampereju so bili Litovci boljši od Britancev s 94:70, Nemci pa od Črnogorcev s 106:76.
Tudi uvodni tekmi v slovenski skupini D sta se razpletli po pričakovanjih. Izrael je s 83:71 ugnal Islandijo, Francija je bila z 92:64 boljša od Belgije. Nato sta na sceno stopili slovenska in poljska reprezentanca. Ena je imela na koncu tekme več skokov, več asistenc in več blokad, druga je tekmo zmagala z izidom 105:95.
"Celo tekmo nismo bili pravi v obrambi. 105 točk je enostavno preveč. Če želimo karkoli narediti na prvenstvu, jo moramo nedvomno izboljšati. Luka je v napadu dal svoje, tudi sicer pa napad ni bil težava. Dali smo 95 točk. Težava je bila v obrambi. To je kolektivna igra in vseh pet oziroma 12 mora biti boljših," je razloge za poraz po tekmi iskal Gregor Hrovat, ki je zadel tri od svojih prvih petih metov z razdalje, tekmo pa je na koncu zaključil s 15 točkami.
Pri Poljakih so odlično igrali skoraj vsi igralci, izstopali pa so Jordan Loyd z 32 točkami, Mateusz Ponitka s 23 točkami in Andrzej Pluta s 15 točkami. "Vsakič, ko se nam je uspelo približati, so odgovorili in naredili razliko. Res so imeli dober večer, nam pa jih preprosto ni uspelo zaustaviti. Ko so vroči taki igralci, kot sta Loyd in Ponitka, je težko," je po bolečem porazu nasprotnike pošteno pohvalil Hrovat.
"Čestital bi soigralcem in tudi Poljakom. Oboji smo igrali agresivno. Ponosen sem, kako smo se borili po najboljših močeh. Zagotovo je treba izboljšati nekatere stvari v obrambi, so pa Poljaki imeli resnično izvrsten met iz igre. V nekaterih obrambnih akcijah preprosto ne moreš narediti več, oni pa so zadeli prek roke v zadnjih sekundah napadov. Imajo kakovost, da jim to lahko uspe. S takim pristopom, ko je vsak od nas pustil srce na igrišču, lahko presenetimo tudi favorite," je bil kljub bolečemu porazu optimističen Rok Radović, ki je tekmo zaradi petih osebnih napak predčasno zaključil z zgolj tremi točkami na računu. Nemoč košarkarja Cedevite Olimpije proti Poljakom je jasna ob dejstvu, da je dovolj osebnih napak za izključitev nabral v slabih 17 minutah igre na igrišču. Danes je za košarkarje slovenske reprezentance prost dan, v soboto pa jih čaka na papirju še težji izziv in obračun s Francozi.
