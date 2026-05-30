Košarka

Dončić uresničil dolgoletne sanje: postal je solastnik rimskega kluba

Ljubljana, 30. 05. 2026 09.41 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Luka Dončić

Košarkarski klub Vanoli Cremona se seli v italijansko prestolnico. Pri projektu pomaga tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, saj je del konzorcija, ki je prevzel športno licenco.

"Košarka se vrača v Rim," je na družbenih omrežjih objavil košarkar Los Angeles Lakersov. Zatem je prišla tudi uradna potrditev. Govorice so vzniknile že februarja. Italijanski časnik Gazzetta dello Sport pa je pred tedni spet poročal, da je Luka Dončić med deležniki velikopoteznih košarkarskih načrtov v italijanski prestolnici.

Donnie Nelson, ki je delal za Dallas Mavericks v času, ko so na naboru izbrali Dončića, je prvo ime skupine investitorjev. Med vlagatelji pa sta tudi izkušeni trener Valerio Bianchini in nekdanji košarkar Rimantas Kaukenas.

Klub bodo iz Cremone preselili v Rim. Z odobritvijo vodstva prve italijanske lige bodo med prvoligaši nastopali že v prihajajoči sezoni 2026/2027. Skupina investitorjev je istočasno sporočila, da je vložila prošnjo, da njihova ekipa postane članica morebitne lige NBA Evropa.

"Že dolgo sem sanjal, da bi bil lastnik kluba v Evropi. Zdaj se je ta izjemna stvar tudi zgodila," je v poročilu za javnost zapisal Dončić. "Vanoli ima bogato zgodovino. Mi pa smo pripravljeni, da klub v Rimu popeljemo še raven višje. Imamo odlično skupino partnerjev in res verjamem, da lahko naredimo nekaj posebnega za italijansko in evropsko košarko."

Med kandidati za trenerja naj bi bil tudi srbski zvezdnik Aleksandar Đorđević.

