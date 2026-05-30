Dončić uresničil dolgoletne sanje: postal je solastnik rimskega kluba

"Košarka se vrača v Rim," je na družbenih omrežjih objavil košarkar Los Angeles Lakersov. Zatem je prišla tudi uradna potrditev. Govorice so vzniknile že februarja. Italijanski časnik Gazzetta dello Sport pa je pred tedni spet poročal, da je Luka Dončić med deležniki velikopoteznih košarkarskih načrtov v italijanski prestolnici.

Donnie Nelson, ki je delal za Dallas Mavericks v času, ko so na naboru izbrali Dončića, je prvo ime skupine investitorjev. Med vlagatelji pa sta tudi izkušeni trener Valerio Bianchini in nekdanji košarkar Rimantas Kaukenas.

Klub bodo iz Cremone preselili v Rim. Z odobritvijo vodstva prve italijanske lige bodo med prvoligaši nastopali že v prihajajoči sezoni 2026/2027. Skupina investitorjev je istočasno sporočila, da je vložila prošnjo, da njihova ekipa postane članica morebitne lige NBA Evropa.