Dončić: Prvi strelec lige? Povejte mi raje, da smo kot ekipa prvi

Ljubljanski košarkarski čudežni deček Luka Dončić je bil spet "glavna zgodba" ob zmagi ekipe Dallas Mavericks. Najboljši strelec lige NBA se je zaustavil pri 35 točkah, v 39 minutah igre je dodal še enajst skokov in pet asistenc, zanimivo pa je, da je zadel prav vseh enajst prostih metov. A to še ni vse, 23-letni Slovenec je zadel tudi odločilno trojko iz težkega položaja slabe pol minute pred koncem rednega dela. Dallas je Los Angeles Clipperse premagal s 103:101.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Luka Dončić je bil po dvoboju s starimi znanci iz Los Angelesa, kakopak, osrednja tarča medijskega zanimanja. Radovedne novinarje je v prvi vrsti zanimala situacija 27 sekund pred koncem rednega dela pri rezultatu 99:98 za domače, ko je bilo do konca napada Dallasa le še nekaj sekund. "Imel sem malce sreče, da je žoga sploh prišla do mene. Vedel sem, da se napad izteka, zato sem ravnal instinktivno. Žogo sem kar dobro ujel in se le še obrnil proti košu ter sprožil. Na srečo je našla pravo mesto, zavedam se, da je bila to ključna trojka v pravem trenutku, ki nam je trasirala pot do zmage," je novinarje z izčrpnim odgovorom zadovoljil 23-letni Slovenec, ki ga tudi po tem še niso pustili pri miru ...

"Zakaj prst na ustih po zadetem košu? Iskreno, še sam ne vem. Tudi tu sem ravnal spontano, nekaj sem moral narediti in prikradel se je prst na ustih. Seveda nisem želel utišati naših navijačev, tega res nisem imel v mislih. Pravzaprav ne vem, kaj sem želel sporočiti s to gesto. Nekaj sem naredil pač ob zadovoljstvu, da je šla žoga skozi obroč," je v vedrem tonu hitel razlagati "avtor" 35 točk, s katerimi se je utrdil na prvem mestu strelcev celotne lige NBA.

icon-expand Luka Dončić je bil proti ekipi iz mesta angelov spet prvi mož Teksašanov. Slovenski košarkar je zabil zadnji žebelj v krsto gostujočih košarkarjev z odločilno trojko slabe pol minute pred koncem tekme. FOTO: AP

"Moramo popraviti nekatere stvari. Za nami je izvrsten prvi polčas. Na tekmi smo imeli tudi več kot 20 točk prednosti, mislim, da smo imeli v določenem trenutku dvoboja celo 25 točk naskoka in takšne prednosti resna ekipa, kar želimo biti, ne sme tako lahko izpustiti," je bil malce jezen ob padcu v igri v drugem delu Luka Dončić, ki je seveda našel cel kup dobrih stvari in razlogov za veselje po zahtevni tekmi in tesni zmagi. "Lepo je, da smo v pravem trenutku stopili skupaj in imeli odgovor na sicer odlično igro tekmecev v drugem polčasu. Moramo pa se kaj naučiti iz nekaterih napak. To počnemo že lep čas, a se nam kljub temu vedno znova prikradejo določene napake. A dokler bomo na koncu zmagali, bomo sprejeli tudi te stvari," je še dejal Dončić.

Ljubljančan verjame, da je Dallas še daleč od optimalne izvedbe. "Nekatere stvari, ki smo jih počeli slabo v uvodu v sezono, smo vendarle izboljšali. Nekaj poškodb je bilo v ekipi in posledično odsotnosti, a ko smo kompletni, naša igra že dobiva pravo obliko. Tudi s svojimi predstavami sem na nek način zadovoljen, a vedno je lahko in mora biti še bolje," je trezno razmišljal prvi zvezdnik Dallas Mavericksov. "Prvi strelec lige? To izvem, ko mi vi novinarji sporočite. Povejte mi raje, da smo prvi na lestvici, to bi raje slišal," se je za konec še enkrat pošalil slovenski čudežni košarkarski deček. Dallas se je sicer z osmo zmago v sezoni, ob petih porazih, zavihtel na peto mesto lestvice zahoda.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke