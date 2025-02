O Dončiću bo izdal knjigo: Takšnemu igralcu se nikakor ne bi mogel odpovedati

OGLAS

O Luki Dončiću in njegovem času v Dallasu ste pisali knjigo. Verjetno se je zdaj nekoliko spremenila. No, ne pretirano, dodati moram še eno poglavje. Še vedno bo objavljena 25. marca. Nisem prepričan, kdaj bodo tudi v Sloveniji na voljo prevedeni izvodi, saj jo bo izdala ena od slovenskih založb. Zato moram napisati poglavje, ki ga moram oddati naslednji teden. Za že natisnjene izvode bodo morali ljudje obiskati spletno stran in z nje prenesti zadnje poglavje. Upam, da bo natisnjenih še veliko več izvodov in da bo to poglavje vključeno v avdio knjigo, e-knjigo in vse ostalo. Očitno pa bo zadnje poglavje o tem, kaj se je v tej sezoni zgodilo, da smo prišli do te točke. In jaz sem samo šokiran nad tem, kako se je vse skupaj končalo. Ves čas sem mislil, da obstaja velika verjetnost, da se bo knjiga končala z Lukovo menjavo, saj sem mislil, da okoli njega ne bodo mogli zgraditi dovolj dobrega moštva in da bo morda zahteval menjavo. Nikoli si nisem predstavljal, da jim bo uspelo, ampak tako, da ga bodo sami zamenjali. V knjigi ste se osredotočili na to, kako franšiza poskrbi, da je njen super zvezdnik srečen. Luko in Dallas spremljate od njegovega prvega leta v ligi. Pogovarjali ste se z vodstvom, s trenerji, pomočniki trenerjev, z vsemi. V glavi ste imeli vse informacije o Luki, o tem, kaj čutijo do njega, kako o njem razmišljajo. Potem pa dobite to novico. Kakšen je bil vaš prvi odziv?

Luka Dončić bo pri Los Angeles Lakersih združil moči z LeBronom Jamesom. FOTO: AP icon-expand

Popoln šok. Absolutni šok. Vedel sem, kako razočarani nad njim so bili v vodstvu Mavericksov. Odkrito povedano, bili so razočarani tudi v trenerskem štabu zaradi vseh njegovih težav s kondicijo in navadah. Nikoli ne bo spremenil vseh teh stvari. Vedel sem, da so zelo razočarani, a sem bil še vedno osupel, čeprav razumem njihovo razočaranje. Lani je imel povprečno 34 točk, 10 skokov in devet asistenc ter jih popeljal v finale lige NBA. To je generacijski talent, ki še ni dosegel svojih najboljših let. Takšne menjave v takšnih okoliščinah še nikoli nismo videli. Z Luko in Mavericksi ni bilo vse samo sanjsko, ampak želel si je biti v Dallasu. Nameraval je kupiti drugo hišo. Bil je v postopku nakupa druge hiše. Veste, želel je podpisati pogodbo. Mavericksi mu na koncu niso želeli dati super maksimalne pogodbe, celotna zamisel take pogodbe pa je, da bi ekipam omogočili prednost pri ohranjanju generacijskega talenta in super zvezdnika v moštvu, ki ga je izbralo na naboru. Mavericksi so to pogodbo videli skoraj kot sidro, kot grožnjo. Lahko vam razložim razloge, a me je to popolnoma razburilo. Takšnemu talentu se nikakor ne bi mogel odpovedati. Ta fant ima priložnost, da postane eden najboljših igralcev, ki so kadarkoli igrali to igro. Za takšen talent moraš pretrpeti kar nekaj glavobolov. Toda Nico Harrison in Dallas Mavericksi so se odločili, da to ni prava pot. To je najbolj šokantna menjava, ki smo jo do zdaj videli v (ameriškem) profesionalnem športu, še posebej pa v ligi NBA. V ligi NBA še vedno čutimo pretres po njej. Pogovarjate se s številnimi športnimi direktorji, številnimi ekipami v ligi. Mi v Sloveniji te menjave ne razumemo in verjetno je nikoli ne bomo razumeli. Ali vodilni možje v drugih moštvih razumejo, kaj se je zgodilo? Ali se strinjajo s to odločitvijo? Kaj si o tem poslu mislijo preostali člani lige? Lahko vam razložim razloge Dallasa, ampak jaz se ne bi odločil za to potezo. S tem se ne strinjam. In mislim, da se to nekoliko pomeša. Jaz o njihovih razlogih in odločitvah poročam, kar ne pomeni, da sem sopodpisnik. Ne morem vam povedati, kolikokrat je v zadnjih 48 urah zvonil moj telefon. V resnici sta dve prevladujoči smeri razmišljanja. Prva je ta, o kateri smo pravkar razpravljali, in sicer da se ne moreš odreči generacijskemu talentu pri 25 letih starosti, ko z veseljem nadaljuje svojo kariero pri tebi. Preprosto ne moreš, saj moraš najti način. Takšne priložnosti ne smeš izpustiti. Mislim, da lastniki in športni direktorji vso svojo kariero upajo in molijo, da bi lahko dobili takšnega igralca. Veliko ljudi je nad tem popolnoma šokiranih in zelo kritičnih do tega. Obstajajo tudi drugi načini razmišljanja, torej težave s fizično pripravo in podobne stvari. O teh stvareh smo poročali vsa ta leta.

Anthony Davis FOTO: AP icon-expand

Franšize po vsej ligi imajo svoje lastne obveščevalce. Nekateri ljudje so rekli: "Hej, razumem, da se dejansko želite umakniti iz posla z Luko Dončićem, ker se počutite, kot da se ne morete zanesti nanj." To nisem rekel jaz, ampak ljudje, s katerimi sem govoril. Vendar morate v primeru menjave čim bolj povečati donosnost. In veliko je bilo kritik postopka, ki so ga opravili Mavericksi, ki so namerno zaslepili Luko. Ni vedel, da se bo to zgodilo. Njegov agent Bill Duffy, eden najbolj cenjenih agentov v košarkarskem svetu, ni vedel, da se bo to zgodilo sredi noči na soboto oziroma zgodaj zjutraj v nedeljo. To je bilo zelo namerno. In to zato, ker niso želeli dovoliti, da bi Luka in Bill Duffy kakor koli vplivala na pogovore o menjavi. Dončića niso hoteli postaviti v položaj, v katerem bi lahko rekel Lakersom: "Hej, ne, ne želim biti tam. Ne izvedite te menjave. Ne bom podpisal pogodbe z vami. Zato so to ohranili v tajnosti in se niso obrnili na druge ekipe." V eni od drugih ekip so mi rekli, da obžalujejo, da jih Mavericksi niso kontaktirali. Ponudili bi svojo mlado zvezdo in vsaj štiri izbire na naborih. Mavsi niso dobili najvišje možne ponudbe. Dejansko so sprejeli nižjo ponudbo Lakersov. Niso niti maksimalno izkoristili donosa, ki so ga dobili od Lakersov.

Navkljub vsem omenjenim razlogom ni jasno, zakaj so Mavericksi morali to menjavo opraviti prav zdaj. Zakaj tega ne bi storili poleti? Luka je vedno igral v končnici, tudi če je bil poškodovan. Lakersi bi potem poleti zagotovo sprejeli enako ponudbo. To je tudi del tega, ko ljudje govorijo o čim večjem donosu. Tudi to je del kritike. Nico Harrison je govoril o tem, da se je treba izogniti burnemu poletju, kar pomeni, da se je treba v bistvu izogniti pogajanjem o novi pogodbi to poletje. Kljub temu bi lahko počakali do poletja. Prvič, dobili bi Luko v še eni končnici. A njim se zdi, da so zaradi te poteze bolje pripravljeni na končnico. Zdi se jim, da jim je sestava potencialno dominantne obrambne ekipe zdaj dala boljše možnosti za zmago. Če bi me poklicali in me vprašali za nasvet, bi rekel, da morajo počakati vsaj še 18 mesecev. Naj odigrajo vsaj še to sezono, naj mu dajo priložnost. Letos poleti pa bi lahko ocenili situacijo. Če sem iskren, bi brez oklevanja z Luko Dončićem podpisal pogodbo z najvišjo možno vrednostjo, čeprav ga v tem primeru najmanj eno leto ne moreš zamenjati. Torej ga imate še leto in pol. Imate ga še za dve končnici. Ne glede na to, koliko tekem bi Luka izpustil do konca letošnje sezone, na trgu ne bi imeli težav z iskanjem zainteresiranih ekip. Kevin Durant je bil star več kot 30 in je imel težave z ahilovo tetivo, kljub temu je v Brooklynu podpisal maksimalno pogodbo. Nekaj let pozneje so zanj dobili dva zelo dobra mlada igralca in štiri izbire v prvem krogu nabora. Verjemite mi, da bo ne glede na to, kaj se bo zgodilo v naslednjem letu in pol, za Luko Dončića vedno izjemno veliko zanimanja.

Dejali ste, da so se Mavsi z Luko večkrat poskušali pogovoriti o njegovi fizični pripravi in ostalih dejavnikih, ki jih motijo, toda ali so mu kdaj postavili ultimat? Zakaj tega ne bi storili? Če je res želel nadaljevati kariero v Dallasu, bi mu lahko rekli: "Dobro, poleti te bomo zamenjali, če ne boš prišel v formo in dosegel določenih ciljev." Ne, ni bilo ultimata. Komunikacija med Luko in zlasti Nicom Harrisonom ter Lukovo ekipo in zdravniškim osebjem Mavericksov je letos res odpovedala. Osebni odnosi so v najboljšem primeru postali neobstoječi, v najslabšem pa zelo negativni. Ali je to vplivalo na odločitev? Na to ne morem odgovoriti. Zagotovo ni pomagalo. Letos veliko časa ni igral in Mavericksi so zaradi tega bili zaskrbljeni. Zakaj je Nico Harrison tisti, ki si upa zamenjati Luko Dončića? Znano je, da se športni direktorji preveč bojijo posledic, da bi naredil kaj takega, saj se jim taka poteza lahko zelo maščuje.

Nico Harrison FOTO: AP icon-expand

Prvič, Nico Harrison je imel pooblastila za to potezo, ker je Mark Cuban prodal franšizo. Pod vodstvom Marka Cubana se to ne bi nikoli, ampak res nikoli zgodilo. Bil sem velik kritik Marka Cubana. Mislim, da je naredil veliko napak pri košarkarskih odločitvah in sestavljanju moštva. Iskreno povedano, na začetku Lukove kariere je delal ena veliko napako za drugo, na primer menjava za Kristapsa Porzingisa, ki je omogočila odhod Jalena Brunsona. Lahko bi nadaljevali in nadaljevali. Vendar vam lahko zagotovim, da obstaja nič odstotkov možnosti, da bi Mark Cuban dovolil menjavo Luke Dončića pri 25 letih. Zato je imel Nico Harrison to moč. Nico je zelo osredotočen na to, da zmaguje in zmaguje na svoj način. Mislim, da sta ga do tega pripeljala razpad komunikacije in občutek, da ni prišlo do napredka, ampak do nazadovanja pri fizični pripravljenosti Luke. Jason Kidd se je s tem strinjal in jih pripeljal do točke, ko so začutili, da Luki ne morejo zaupati. Niso želeli vložiti 350 milijonov dolarjev. Raje bi dobili drugega igralca in zmagali zdaj. In to se je zgodilo. Želeli so svojega človeka. Želeli so Anthonyja Davisa. Želeli so človeka, ki je bil, ko je bil Nico direktor podjetja Nike, le eno stopničko nižje od Kobeja Bryanta. To je oseba, ki jo pozna že od najstniških let. To je nekdo, za katerega ve, da zaupa Jasonu Kiddu, saj je bil član osebja Lakersov, ko je Anthony Davis z njimi osvojil naslov prvaka. Tako nekako je nastala ta stvar. A slaba stran tega posla je, kaj bo storil Luka. Ne smemo pozabiti, da bodo morali v Los Angelesu ali kje drugje gledati, kako se razvija potencialno ena najboljših karier v zgodovini lige NBA.