Luka Dončić: Trojni dvojček mi danes ne pomeni nič

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki potrjuje, da je v svoji drugi sezoni košarkarske lige NBA zelo napredoval, je po porazu proti New York Knicks v dvorani Madison Square Garden (103:106) menil, da je igral slabo, ne glede na to, da je bil s 33 točkami prvi strelec tekme.

Tekmo si je tudi v živo ogledalo več slovenskih navijačev, ki pa se letos za razliko od Dončićevega prvega nastopa v New Yorku v prejšnji sezoni niso skupinsko organizirali in so bili raztepeni po tribunah.

Dončić je poleg 33 točk zbral še 11 podaj in deset skokov za svoj že peti trojni dvojček v letošnji sezoni. V zgodovino se je zapisal tudi kot prvi in edini igralec poleg legendarnegaMagica Johnsona, ki je v dvorani Madison Square Garden dosegel trojni dvojček, še preden je napolnil 21 let. New York Knicks v tej sezoni ne blestijo, dosegli so komaj tretjo zmago na 12 tekmah, vendar pa jim je uspelo že drugič zaporedoma premagati Mavericks; najprej pred dnevi v Dallasu, sedaj pa še v domači dvorani. "Slabo smo igrali. To je to. Nismo imeli obrambe. Mislim, da je bila to naša najslabša tekma doslej," je po tekmi v slačilnici povedal Dončić, ki so ga oblegali ameriški, slovenski, španski in drugi novinarji. Povedal je, da je tudi sam igral slabo in zagotovil, da so lahko s soigralci veliko boljši, ker je sezona še dolga. "Še veliko bo priložnosti za boljšo igro in uvrstitev v končnico lige," je dejal Dončić. "Trojni dvojček mi ne pomeni ničesar. Raje bi imel zmago. Dobro je, ampak hočem zmagati," je na vprašanje o uspehu prostodušno odvrnil 20-letni slovenski košarkar.

Boban: Moramo biti boljši

Njegov 31-letni soigralec iz Srbije Boban Marjanović je menil, da niso bili dobro pripravljeni na nasprotnika, Newyorčani pa so proti njim odigrali še drugo najboljšo tekmo v sezoni. "Nimam česa reči. Bili so fenomenalni, mi pa moramo biti boljši," je dejal Marjanović in dodal, da je Dončić dober fant, dober igralec in je lepo igrati z njim:"Samo tako naj nadaljuje." Tekma v Madison Square Gardnu je bila izjemno razburljiva tudi zaradi Dončićevega soigralcaKristapsa Porzingisa, ki se je v Dallas priselil iz New Yorka in domači navijači so mu to precej zamerili.

Luka Dončić FOTO: AP