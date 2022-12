Luka Dončić tudi letos obdaril bolne otroke v Sloveniji in ZDA

Trikratni član ekipe All Star lige NBA je najprej poskrbel za presenečenje bolnikov iz Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični, kjer so jim darila dostavili v sredo. Danes pa so darila prejeli še otroci na Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Luka Dončić je praznično obdarovanje razširil tudi izven meja Slovenije in vključil otroke iz Dallasa, svojega nadomestnega doma. Prejšnji teden je z darili in praznično zabavo presenetil več sto bolnikov, ki se zdravijo v otroški bolnišnici Scottish Rite Hospital for Children v Dallasu.