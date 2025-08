Dončić po podpisu nove pogodbe z Lakersi: Zelo sem hvaležen za to priložnost

"Ob tej priložnosti še sporočam, da namenjam 5 milijonov dolarjev za pomoč 77 mladim športnikom po vsem svetu, da bodo sledili svojim sanjam, tako kot sem jim nekoč sam. Košarka mi je dala vse in imam srečo, da lahko vračam in pomagam naslednji generaciji," je na družbenem omrežju "X" med drugim sporočil Luka Dončić.

Sedemnajstkratni prvaki lige NBA so na ta način v svojih vrstah zadržali enega največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu za naslednje tri sezone. Kapetan slovenske izbrane vrste je po podpisu nove pogodbe, ki mu bo v treh letih prinesla dobrih 142 milijonov evrov, izrazil zadovoljstvo o sodelovanju s kultno franšizo.

"S podpisom nove pogodbe nadaljujemo po skupni začrtani poti. Ob tej priložnosti bi se zahvalil organizaciji, soigralcem in vsem navijačem, ki jim srce bije za naše moštvo in ki so do mene izkazali neverjetno naklonjenost od prvega dne," je le nekaj trenutkov po podpisu triletne pogodbe dejal vidno vzhičeni Luka Dončić.