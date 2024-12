Luka Dončić v večerni božični poslastici proti Minnesoti

Nocoj vas na Kanalu A in VOYO čaka božična poslastica v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Ob 20.30 si boste lahko ogledali tekmo rednega dela med ekipama Dallas Mavericks in Minnesota Timberwolves. Luka Dončić je po nekaj težavah s poškodbo znova v zmagovalnem naletu, Mavsi so trenutno ekipa, ki držijo četrto mesto na zahodu, imajo pa 19 zmag in 10 porazov. Nasprotniki so s 14 zmagami in prav toliko porazi 10.