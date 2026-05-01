Košarka

Dončić v rednem delu s kar 2,11 milijarde ogledov na socialnih omrežjih

Los Angeles, 01. 05. 2026 12.11 pred 3 urami 3 min branja 8

Avtor:
R.S.
Luka Dončić

Redni del sezone lige NBA se je končal 13. aprila. Kot vsako leto je liga NBA tudi letos pred začetkom končnice objavila raznorazne podatke in številke, vezane na redni del. Letos so bile nekatere številke tudi rekordne, vmes pa je imel prste tudi naš košarkarski as Luka Dončić, ki je postregel z neverjetnimi številkami na družbenih omrežjih. Rekordna je tudi letošnja končnica, ki beleži najvišjo gledanost po 33 letih.

Američani so kakor vsako leto tudi letos podali zanimive statistične podatke v povezavi z rednim delom lige NBA. Redni del je prek več športnih kanalov spremljalo kar 170 milijonov Američanov, kar je najvišja gledanost v zadnjih 24 letih in za kar 86 % višja od lanske sezone. Na linearnih in pretočnih platformah (brez NBA League Pass) je bilo na vseh merjenih trgih po vsem svetu porabljenih več kot 1,3 milijarde ur prenosov tekem NBA v živo, kar je 93 % več kot lani.

Skozi družbena omrežja in digitalne kanale je liga v tej sezoni ustvarila rekordnih 228 milijard ogledov, kar je 13 % več kot v enakem obdobju lani. LeBron James je to sezono še dodatno utrdil svojo zapuščino v ligi, ko se je povzpel na prvo mesto lestvice vseh časov po številu točk in odigranih tekem. 

Vsi ti dosežki v njegovi rekordni 23. sezoni so mu pomagali pristati na prvem mestu lestvice najbolje gledanih igralcev po rednem delu z 2,85 milijardami ogledov, ustvarjenih prek družbenih in digitalnih kanalov lige NBA. Na drugo mesto se je z 2,43 milijardami ogledov uvrstil Francoz Victor Wembanyama, na tretjem mestu pa lahko že najdemo Luko Dončića, ki je imel v rednem delu prek družbenih omrežij neverjetnih 2,11 milijarde ogledov. Na desetem mestu lahko najdemo še enega člana moštva Los Angeles Lakers Austina Reavesa s 696 milijoni ogledov.

Liga je že peto leto zapored dosegla rekordne prihodke v dejavnostih trženjskih partnerstev in medijske prodaje. Računalniška igrica NBA 2K26 je najbolj prodajana športna igra v ZDA in druga najbolje prodajana igra v vseh žanrih. Najbolj so se prodajali dresi Stephena Curryja, na drugem mestu pa so že bili dresi Dončića. Tretje mesto je v tem pogledu dosegel nekdanji soigralec Dončića Jalen Brunson.

Kljub temu da New York Knicksi že več kot 50 let lovijo šampionski prstan, so njihovi izdelki zaradi široke navijaške baze kljub temu na prvem mestu po prodaji v rednem delu sezone. Na drugem mestu so Los Angeles Lakers in na tretjem Boston Celtics. Zanimivo je, da na sedmem mestu najdemo čikaške bike, ki so bili prvaki davnega leta 1998, končnice pa niso videli že zadnja štiri leta.

Tekma med Celticsi in Lakersi, ki je bila na sporedu 22. februarja, je bila najbolj gledana nedeljska večerna tekma rednega dela sezone vse od 2. aprila 2000 naprej, saj si jo je v povprečju ogledalo kar 5,6 milijona gledalcev na ABC-ju, Peacocku in Telemundu. Bila je tudi najbolj gledana tekma rednega dela sezone lige NBA od leta 2017, če ne upoštevamo tekem, ki so se odigrale na božični dan.

Rekordno gledanost ima tudi letošnja končnica, ki ima do zdaj po podatkih lige NBA najvišjo gledanost v zadnjih 33 letih s povprečno 3,91 milijona gledalcev na tekmo.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jedupančpil
01. 05. 2026 13.39
kmeticek
Odgovori
0 0
Slovenec007
01. 05. 2026 13.39
No a vam je zdej jasno zakaj so zrežiral njegov prestop v LA?
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
01. 05. 2026 13.36
A tista Jokica pa je komaj na 5. mestu?
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
01. 05. 2026 13.24
Jaz nikoli ne bom razumel, zakaj imate taki, ki niste sposobni zaslužiti za neko normalno, oz., malo boljše življenje, toliko pripomb čez tiste, ki so to še kako sposobni. Ne razumem tudi, zakaj za to vašo NEsposbnost krivite vse druge, da ne rečem ves svet. V 1.vrsti, za začetek, so krivi vaši starši, v nadaljevanju pa samo VI SAMI in nihče drug. Problem nastopi, ko folk ni pripravljen vlagati vsaj, minimalno, 12 ur/dan, v svoj napredek. To moraš početi, ne glede v kakšni panogi si, vsaj MINIMALNO 10 let. Torej, če nimaš takih prašnikov to vzdržati, bodi prosim tiho glede tistih, ki jih imajo. Tu govorim o gospodarstvu, športu ipd. zadevah. Govorim iz 1.roke.Minusarji, preberite 10x, če ne razumete, me kontaktirajte. Hvala.
Odgovori
+2
2 0
LeviTUMOR
01. 05. 2026 13.01
Dan brez objave o jankovićovem zemotu, je vedno dober dan.
Odgovori
-1
0 1
Šumsko voče
01. 05. 2026 12.53
Ja in??
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
01. 05. 2026 12.31
Če imaš ob sebi takšne osebke, ki ti vsak dan perejo možgane o tvoji čudežnosti in o tvoji vsemogočnosti, boš slej kot prej temu začel verjeti. Meni se smili. Misli, da ima lahko vse, misli, da dejansko ima vse, ampak v bistvu mu v življenju manjka precej stvari, ki so dejansko vredne veliko več kot vso materialno bogastvo.
Odgovori
-1
1 2
MikeyD
01. 05. 2026 13.14
Ti se pa mnogim smilis, kolikor sem opazilna tem portalu.
Odgovori
+2
2 0
