Dončić v rednem delu s kar 2,11 milijarde ogledov na socialnih omrežjih

Američani so kakor vsako leto tudi letos podali zanimive statistične podatke v povezavi z rednim delom lige NBA. Redni del je prek več športnih kanalov spremljalo kar 170 milijonov Američanov, kar je najvišja gledanost v zadnjih 24 letih in za kar 86 % višja od lanske sezone. Na linearnih in pretočnih platformah (brez NBA League Pass) je bilo na vseh merjenih trgih po vsem svetu porabljenih več kot 1,3 milijarde ur prenosov tekem NBA v živo, kar je 93 % več kot lani.

Skozi družbena omrežja in digitalne kanale je liga v tej sezoni ustvarila rekordnih 228 milijard ogledov, kar je 13 % več kot v enakem obdobju lani. LeBron James je to sezono še dodatno utrdil svojo zapuščino v ligi, ko se je povzpel na prvo mesto lestvice vseh časov po številu točk in odigranih tekem. Vsi ti dosežki v njegovi rekordni 23. sezoni so mu pomagali pristati na prvem mestu lestvice najbolje gledanih igralcev po rednem delu z 2,85 milijardami ogledov, ustvarjenih prek družbenih in digitalnih kanalov lige NBA. Na drugo mesto se je z 2,43 milijardami ogledov uvrstil Francoz Victor Wembanyama, na tretjem mestu pa lahko že najdemo Luko Dončića, ki je imel v rednem delu prek družbenih omrežij neverjetnih 2,11 milijarde ogledov. Na desetem mestu lahko najdemo še enega člana moštva Los Angeles Lakers Austina Reavesa s 696 milijoni ogledov.

Liga je že peto leto zapored dosegla rekordne prihodke v dejavnostih trženjskih partnerstev in medijske prodaje. Računalniška igrica NBA 2K26 je najbolj prodajana športna igra v ZDA in druga najbolje prodajana igra v vseh žanrih. Najbolj so se prodajali dresi Stephena Curryja, na drugem mestu pa so že bili dresi Dončića. Tretje mesto je v tem pogledu dosegel nekdanji soigralec Dončića Jalen Brunson.

Kljub temu da New York Knicksi že več kot 50 let lovijo šampionski prstan, so njihovi izdelki zaradi široke navijaške baze kljub temu na prvem mestu po prodaji v rednem delu sezone. Na drugem mestu so Los Angeles Lakers in na tretjem Boston Celtics. Zanimivo je, da na sedmem mestu najdemo čikaške bike, ki so bili prvaki davnega leta 1998, končnice pa niso videli že zadnja štiri leta.

