Dončić odhaja v ZDA, da podpiše novo pogodbo z Lakersi

Los Angeles Lakers so Dončiću predali ključe franšize – postal bo novi obraz moštva in največje upanje za naskok na nov naslov prvakov. Slovenski branilec je poleti trdo treniral in se vrnil v vrhunsko fizično pripravljenost – prav to pa je bil eden ključnih razlogov, da so se pri Dallas Mavericks odločili za spektakularno menjavo, ki je v zameno v Teksas pripeljala Anthonyja Davisa.

Dončić naj bi bil aktiven tudi pri iskanju okrepitev, med drugim naj bi pripomogel privabiti znana imena, kot sta Deandre Ayton in Marcus Smart. To kaže na njegovo jasno zavezanost gradnji moštva, ki lahko že v naslednji sezoni ob boku LeBrona Jamesa poseže po najvišjih ciljih v končnici.