Nikola Jokić prijatelja Luko Dončića in Vlatka Čančarja gostil v spodnji majici

Trije so se v družbi trenerja za fizično pripravo Anžeta Mačka družili pred slabim tednom dni. Los Angeles Lakers Luke Dončića so takrat gostovali v Coloradu. Denver Nuggets so z Nikolo Jokićem na čelu zmagali z izidom 120:113. Jokić je vpisal 28 točk, 12 skokov in 13 asistenc, Dončić je na drugi strani dosegel 27 točk, 11 skokov in sedem asistenc.
Po obračunu je Slovenec očitno po tekmi v družbi reprezentančnega soigralca Vlatka Čančarja obiskal Jokića na njegovem domu. Čančar fotografije na svojem profilu na družbenem omrežju ni pospremil z zapisom, v oči pa bode videz trikratnega najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA Jokića. Prijatelja je namreč sprejel v spodnji majici in kratkih hlačah.
