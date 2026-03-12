Naslovnica
Košarka

Nikola Jokić prijatelja Luko Dončića in Vlatka Čančarja gostil v spodnji majici

Denver, 12. 03. 2026 13.28

Avtor:
M.D.
Luka Dončić, Vlatko Čančar, in Nikola Jokić

Luka Dončić in Nikola Jokić sta na košarkarskih igriščih rivala, v zasebnem življenju pa velika prijatelja. To sta znova potrdila s sliko, ki jo je na družbenih omrežjih objavil Jokićev nekdanji klubski in Dončićev reprezentančni soigralec Vlatko Čančar.

Trije so se v družbi trenerja za fizično pripravo Anžeta Mačka družili pred slabim tednom dni. Los Angeles Lakers Luke Dončića so takrat gostovali v Coloradu. Denver Nuggets so z Nikolo Jokićem na čelu zmagali z izidom 120:113. Jokić je vpisal 28 točk, 12 skokov in 13 asistenc, Dončić je na drugi strani dosegel 27 točk, 11 skokov in sedem asistenc.

Luka Dončić, Vlatko Čančar, in Nikola Jokić
Luka Dončić, Vlatko Čančar, in Nikola Jokić
FOTO: Instagram

Po obračunu je Slovenec očitno po tekmi v družbi reprezentančnega soigralca Vlatka Čančarja obiskal Jokića na njegovem domu. Čančar fotografije na svojem profilu na družbenem omrežju ni pospremil z zapisom, v oči pa bode videz trikratnega najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA Jokića. Prijatelja je namreč sprejel v spodnji majici in kratkih hlačah.

luka dončić vlatko čančar nikola jokić nba

