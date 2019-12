Luka Dončić vprašljiv za dvoboj z Oklahomo

Košarkarji Dallasa se bodo v noči na sredo pomerili z moštvom Oklahoma City Thunder. Ni pa še povsem jasno, ali bo do srečanja nared slovenski as Luka Dončić, ki je na zadnji tekmi proti Los Angeles Lakersom utrpel blažjo poškodbo hrbta in levega zapestja.

Dončić proti Jezernikom ni imel svojega dne. Ob lažji poškodbi je zbral 19 točk in sedem asistenc. FOTO: AP Luka Dončić je dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa v slovitem Staples Centru utrpel neugoden padec, a se je že ob začetku tretje četrtine vrnil na parket. Skupno je proti Los Angeles Lakersom odigral 30 minut, kljub temu pa še vedno čuti posledice nesrečnega padca. Po poročanju Rotoworlda se je stanje slovenskega asa poslabšalo po sami tekmi, in sicer do te mere, da je Dončić vprašljiv za srečanje z Oklahomo. Novinar ESPN-ja Tim MacMahon poroča, da si je prvi zvezdnik teličkov nekoliko zvil levo zapestje, medtem ko pri že omenjenem Rootoworldu kot razlog za morebitno odsotnost navajajo še udarec v hrbet. Nastop 20-letnika bo odvisen od tega, kako se bo počutil na ogrevanju pred srečanjem, še dodajajo pri CBSsportsu. V kolikor bo Dončić tekmo izpustil, bo mesto organizatorja igre v prvi peterki pripadlo Jalenu Brunsonu,napadalno breme pri Dallasu pa bo moral na svoja pleča prevzeti latvijski ‘samorog’ Kristaps Porzingis. Neugoden padec Luke Dončića si lahko ogledate na video posnetku od 0:42 naprej. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dallas Mavericks