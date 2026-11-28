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Prvi strelec gostov je bil znova Luka Dončić z 31 točkami, osmimi asistencami in šestimi skoki, vendar njegov prispevek ni zadostoval za zmago. Ljubljenec navijačev Lakersov je imel težave predvsem pri metu za tri točke, saj je zadel le enega od 13 poskusov.

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers FOTO: Sofascore.com

Domačo zmago sta vodila Stephon Castle in Victor Wembanyama. Castle je dosegel 26 točk in zadel 10 od 15 metov iz igre, Wembanyama pa je 25 točkam dodal še kar 16 skokov. Ključen trenutek je prišel manj kot minuto pred koncem, ko je Castle zadel trojko za vodstvo Spursov z 96:90.

Luka Dončić je bil bolj razpoložen v prvem polčasu. FOTO: AP

Lakersi so sicer odlično odprli srečanje. Prvo četrtino so dobili s 27:14, Spursi pa so v njej dosegli najmanj točk v kateri koli četrtini te sezone. Ob polčasu je semafor kazal 54:38 za goste, kar je bil hkrati najslabši polčas San Antonia v sezoni.

Luka Dončić vs San Antonio Spurs FOTO: Sofascore.com

Toda sledil je popoln preobrat. Spursi so tretjo četrtino dobili kar s 30:14, trojka Keldon Johnson dve sekundi pred koncem tega dela igre pa je izenačila izid na 68:68 in napovedala dramatično končnico. V njej so bili domači bolj zbrani. Austin Reaves je sicer s peto trojko večera 34 sekund pred koncem znižal na 93:96, vendar so Spursi ohranili mirne živce in po prostih metih De'Aarona Foxa potrdili zmago.

Pomemben delež pri preobratu je prispeval tudi novinec Carter Bryant. Njegova statistika ni bila bleščeča, saj je zbral le tri točke in tri skoke, a je v ključnih trenutkih prispeval nekaj pomembnih obrambnih akcij in pomagal obrniti potek srečanja. Za Lakers je poraz pomenil konec nastopov v letošnjem pokalu NBA, medtem ko so Spursi napredovali v izločilne boje in ostali v igri za prvo lovoriko sezone.

Redick: Fantom sem rekel, da dajio glavo gor. še vedno smo dobra ekipa

Trener ekipe iz mesta angelov JJ Redick po tekmi ni iskal izgovorov. Priznal je, da je bilo kar nekaj "neumnih napak" tudi na njegovi strani in da so prav kratki trenutki nezbranosti omogočili Spursom vrnitev v tekmo. Kot ključna razloga za preobrat je izpostavil preveč dovoljenih točk iz rakete in protinapadov v prvem polčasu ter strelski razcvet domačih v tretji četrtini, ko Lakersi niso uspeli odgovoriti z enako mero.

Ob tem je San Antonio označil za eno od ekip, po kateri se trenutno meri moč moštev na Zahodu. "V prvem polčasu smo jim dovolili 30 točk iz rakete in deset iz protinapadov, kar preprosto ni dovolj dobro. V tretji četrtini so zadeli svoje mete za tri točke, mi pa ne. Tudi sam nosim del odgovornosti, naredil sem pet ali šest neumnih stvari in te kratke mentalne napake so tekmo spremenile v dvoboj ene posesti," je ESPN-ju zaupal Redick.

JJ Redick FOTO: Profimedia

Strateg jezernikov je med posamezniki je izpostavil tudi vrnitev Austina Reavesa, ki je sicer dosegel 21 točk, a izgubil sedem žog. Redick je del napak pripisal pomanjkanju tekmovalnega ritma po vrnitvi, precej zaslug zanje pa pripisal tudi razponu rok in obrambnemu vplivu Wembanyamaja.

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Kljub razočaranju po izpadu iz pokala NBA je poudaril, da poraz ne spreminja njegovega pogleda na moštvo. "Fantje so razočarani, kar je povsem človeško. Toda tudi v soboto zjutraj bomo še vedno dobra ekipa. Naš cilj ostaja enak: napredovati in postati odlična ekipa," je še sporočil trener Lakersov. "San Antonio je trenutno eden od pokazateljev moči na Zahodu. To je bil odličen preizkus za nas." Izid:

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 99:96 (14:27, 24:27, 30:14, 31:28)

Luka Dončić 31 (14/31 iz igre, 1/13 za tri, 8 podaj, 6 skokov, 3 ukradene, 3 izgubljene žoge v 39 minutah).