Košarka

Luka Dončić zadovoljen s 'pravično odločitvijo' NBA in NBPA

Los Angeles, 16. 04. 2026 21.12

STA
Luka Dončić

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA in združenje poklicnih košarkarjev NBPA sta ugodila pritožbi Slovenca Luke Dončića na tako imenovano pravilo 65 tekem. Ljubljančan se bo po tej odločitvi lahko potegoval za najkoristnejšega igralca (MVP) in člana najboljše peterke v sezoni 2025/26, je poročal ameriški medij ESPN.

FOTO: AP

Slovenski košarkarski virtuoz v vrstah Los Angeles Lakers se je v začetku tega meseca pritožil na tako imenovano pravilo 65 tekem, vodstvo lige pa je ugodilo njegovi pritožbi zaradi "izrednih okoliščin".

Luka Dončić, ki je v tej sezoni do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi v tej sezoni izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta NBA in NBPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".

"Zahvaljujem se združenju NBPA, da se je zavzelo za rešitev moje pritožbe, ter ligi NBA za razumevanje in pravično odločitev. Zame je bilo zelo pomembno, da sem bil decembra prisoten pri rojstvu svoje hčerke, in se zahvaljujem lastniku franšize Marku Walterju, guvernerki Jezernikov Jeanie Buss, generalnemu menedžerju Robu Pelinki, trenerju JJ Redicku ter celotni organizaciji mojega kluba, da so me v celoti podprli in mi omogočili, da sem lahko med sezono izpustil dve tekmi in odpotoval v Slovenijo," je na omrežju X zapisal Dončić.

"Letošnja sezona mi je še posebej posebna zaradi vsega, kar smo s soigralci dosegli v njej. V čast mi je, da imam priložnost biti v ožjem izboru za nagrade ob koncu sezone," je še dodal zvezdnik slovite kalifornijske ekipe, ki je trenutno na zdravljenju v španski prestolnici in si je v družbi srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića ogledal tekmo evrolige med Realom iz Madrida in beograjsko Crveno zvezdo.

FOTO: AP

Dončić se je poškodoval 4. aprila na tekmi proti branilcem naslova iz Oklahome Cityja. V košarkarskem zakulisju je zaokrožila novica, da se bo na veliko sceno vrnil na četrti tekmi prvega kroga končnice. Los Angeles Lakers se bodo v uvodnem krogu končnice zahodne konference pomerili s Houston Rockets, z razmerjem zmag in porazov 52-30 sicer petouvrščeno ekipo v rednem delu. Jezerniki so z zmago več osvojili četrto mesto.

Dončić je najboljši strelec v tej sezoni v ligi NBA. Do poškodbe je v povprečju dosegal 33,5 točke na tekmo, z 8,3 podaje na tekmo pa je tretji na tej lestvici. Pred njim sta le Srb Nikola Jokić (10,7 podaje na tekmo) in Cade Cunningham (9,9).

Slednji se je prav tako pritožil na "pravilo 65 tekem", NBA in NBPA sta ugodila tudi njegovi pritožbi.

