Luka Dončić zadovoljen s 'pravično odločitvijo' NBA in NBPA

Luka Dončić , ki je v tej sezoni do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi v tej sezoni izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta NBA in NBPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".

"Zahvaljujem se združenju NBPA, da se je zavzelo za rešitev moje pritožbe, ter ligi NBA za razumevanje in pravično odločitev. Zame je bilo zelo pomembno, da sem bil decembra prisoten pri rojstvu svoje hčerke, in se zahvaljujem lastniku franšize Marku Walterju, guvernerki Jezernikov Jeanie Buss, generalnemu menedžerju Robu Pelinki, trenerju JJ Redicku ter celotni organizaciji mojega kluba, da so me v celoti podprli in mi omogočili, da sem lahko med sezono izpustil dve tekmi in odpotoval v Slovenijo," je na omrežju X zapisal Dončić.

"Letošnja sezona mi je še posebej posebna zaradi vsega, kar smo s soigralci dosegli v njej. V čast mi je, da imam priložnost biti v ožjem izboru za nagrade ob koncu sezone," je še dodal zvezdnik slovite kalifornijske ekipe, ki je trenutno na zdravljenju v španski prestolnici in si je v družbi srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića ogledal tekmo evrolige med Realom iz Madrida in beograjsko Crveno zvezdo.