Luka Dončić znova nasmejal navijače in splet, otroku 'ukradel' 20 evrov

Spomnimo, slovenska košarkarska reprezentanca je do zdaj na štirih prijateljskih tekmah doživela štiri poraze. Najprej doma in v gosteh proti Nemčiji, nato proti Litvi in Latviji. Luka Dončić na obračunu z Litvo ni stopil na parket, kljub temu pa si je vzel čas za zbrane navijače in z veseljem podpisoval drese. Zdaj je na površje priplaval posnetek, na katerem se je nasmejani kapetan Slovenije pošalil z mladim navijačem, ki ga je prosil za avtogram.
Eden od mladeničev mu je podal bankovec za 20 evrov v želji, da ga podpiše, Slovenec pa se je zelo hitro "znašel", bankovec pospravil v žep in odšel. Seveda se je šalil, saj je bankovec hitro podpisal ter ga vrnil mlademu lastniku.
Slovenijo in Dončića ta teden čakata dva obračuna. Najprej v torek v Stožicah z Veliko Britanijo, nato v Beogradu s Srbi, favoriti na evropskem prvenstvu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.