Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Luka Dončić znova nasmejal navijače in splet, otroku 'ukradel' 20 evrov

Šiauliu, 18. 08. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
7

Luka Dončić in slovenska košarkarska reprezentanca se intenzivno pripravljajo na vse bližji EuroBasket. Kljub lažji poškodbi kolena, ki jo je utrpel med porazom na prijateljski tekmi z Latvijo, bo slovenski kapetan očitno nared za evropsko prvenstvo. Na splet pa je v zadnjih dneh priplaval posnetek nasmejanega in razigranega Dončića, ki se je med podpisovanjem avtogramov pošalil z mladim navijačem v Litvi.

Spomnimo, slovenska košarkarska reprezentanca je do zdaj na štirih prijateljskih tekmah doživela štiri poraze. Najprej doma in v gosteh proti Nemčiji, nato proti Litvi in Latviji. Luka Dončić na obračunu z Litvo ni stopil na parket, kljub temu pa si je vzel čas za zbrane navijače in z veseljem podpisoval drese. Zdaj je na površje priplaval posnetek, na katerem se je nasmejani kapetan Slovenije pošalil z mladim navijačem, ki ga je prosil za avtogram.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od mladeničev mu je podal bankovec za 20 evrov v želji, da ga podpiše, Slovenec pa se je zelo hitro "znašel", bankovec pospravil v žep in odšel. Seveda se je šalil, saj je bankovec hitro podpisal ter ga vrnil mlademu lastniku.

Preberi še Dončić k sreči ni utrpel resnejše poškodbe

Slovenijo in Dončića ta teden čakata dva obračuna. Najprej v torek v Stožicah z Veliko Britanijo, nato v Beogradu s Srbi, favoriti na evropskem prvenstvu.

luka dončić slovenija litva eurobasket
Naslednji članek

'Žal mi je, da nisem tam, ampak verjamem v naše fante'

Naslednji članek

'Pri Aprilii so mi rekli, naj ta konec tedna ne pričakujem preveč'

SORODNI ČLANKI

Dončić k sreči ni utrpel resnejše poškodbe

O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

Srbi prepričani, da bo Dončić nastopil v Areni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
18. 08. 2025 14.02
zakaj,pa ne napišete,da meni maljevac od prešnjega meseca začel pri vsaki plači trgat 20 evrov,pa mu dončič tu niti do gležnjev ne seže,je slab tat ampak boljši kosarkar od maljevca,z miljonsko pogodbo,samo dončič še vseeno dalč od Igorja Bavčarja ...
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
18. 08. 2025 14.02
Veliko tvega s to pomlajeno reprezentanco. To mu priznam.
ODGOVORI
0 0
Sventevith
18. 08. 2025 12.52
+2
Nič ni dal v žep. Vsako zgodbo treba prirediti. Še tisto, kjer videoposnetek demantira napisano. Tako, se človek nič več ne sprašuje kaj je res in kaj ne, saj vemo kdo laže. Vidimo.
ODGOVORI
4 2
galeon
18. 08. 2025 12.41
-18
Narcis se obnaša slabše ko ti otroci. Igra ko mu paše. Dam se naj spoka.
ODGOVORI
4 22
hojladri123
18. 08. 2025 12.52
+1
bolj ga bomo rabli na resnih tekmah kot pa na tehle pripravljalnih, važno da fantje delajo skupaj na treningih. Drugače pa pri takšni slavi nihče ne mora biti popolnoma "prizemljen" drugače bi se pač namesto s profesionalno košarko ukvarjal z vsakdanjim življenjem
ODGOVORI
2 1
Kreden2
18. 08. 2025 13.03
+0
Ti pa nazaj v osnovno šolo. V treh kratkih povedih ti je uspelo narediti štiri slovnične napake.
ODGOVORI
2 2
Janez Novak 13
18. 08. 2025 13.56
@kreden2: in te napače so?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089