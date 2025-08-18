Luka Dončić znova nasmejal navijače in splet, otroku 'ukradel' 20 evrov

Spomnimo, slovenska košarkarska reprezentanca je do zdaj na štirih prijateljskih tekmah doživela štiri poraze. Najprej doma in v gosteh proti Nemčiji, nato proti Litvi in Latviji. Luka Dončić na obračunu z Litvo ni stopil na parket, kljub temu pa si je vzel čas za zbrane navijače in z veseljem podpisoval drese. Zdaj je na površje priplaval posnetek, na katerem se je nasmejani kapetan Slovenije pošalil z mladim navijačem, ki ga je prosil za avtogram.