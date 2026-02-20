Luka Dončić znova zabava: 'Ujel sem ribo, večjo od Reavesa'

Luka Dončić si je po tekmi All-Star, na kateri je odigral zgolj 5 minut ter prispeval 2 točki, privoščil oddih v vroči Mehiki, kjer si je napolnil baterije za nadaljevanje sezone v ligi NBA. Na odmoru je užival z očetom Sašo Dončićem , ki ga spremlja na vsakem koraku njegove poti. Ljubljančan si je poleg sonca in dobre hrane privoščil tudi eno njegovih najljubših dejavnosti, ribolov. Na svojih družabnih omrežjih se je ponosno pohvalil z ribo, ki jo je potegnil iz Atlantskega oceana in pokazal, da se njegov talent ne konča na košarkarskem parketu.

Kot pa smo od Dončića že vajeni, je znova poskrbel za obilo smeha na zadnjih medijskih obveznostih pred mestnim obračunom proti Los Angeles Clippers. Slovenec je velikost ulova primerjal s soigralcem Austinom Reavesom, s katerim že celo sezono gradita tesen prijateljski odnos: "Austin ne bi nikoli mogel ujeti tako velike ribe. Moj ulov je bil večji od njega," je Dončić zbodel Američana, ki pa mu ni ostal dolžan: "Ste ga vprašali, koliko rib je ujel? Zagotovo je bila samo ena. Nisem videl posnetka, na katerem jo je ujel. Morda je bilo to delo njegovega prijatelja, on pa se je samo slikal z ulovom."