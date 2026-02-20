Naslovnica
Košarka

Luka Dončić znova zabava: 'Ujel sem ribo, večjo od Reavesa'

20. 02. 2026 18.47

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Ameriška košarkarska javnost že nestrpno pričakuje povratek slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnje štiri prvenstvene tekme. Pred mestnim obračunom s Clippers je Ljubljančan med podajanjem izjave znova poskrbel za smeh vseh prisotnih. Ribo, ki jo je ujel na dopustu, je primerjal s soigralcem Austinom Reavesom.



FOTO: Luka Dončić - Instagram

Luka Dončić si je po tekmi All-Star, na kateri je odigral zgolj 5 minut ter prispeval 2 točki, privoščil oddih v vroči Mehiki, kjer si je napolnil baterije za nadaljevanje sezone v ligi NBA. Na odmoru je užival z očetom Sašo Dončićem, ki ga spremlja na vsakem koraku njegove poti. Ljubljančan si je poleg sonca in dobre hrane privoščil tudi eno njegovih najljubših dejavnosti, ribolov. Na svojih družabnih omrežjih se je ponosno pohvalil z ribo, ki jo je potegnil iz Atlantskega oceana in pokazal, da se njegov talent ne konča na košarkarskem parketu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot pa smo od Dončića že vajeni, je znova poskrbel za obilo smeha na zadnjih medijskih obveznostih pred mestnim obračunom proti Los Angeles Clippers. Slovenec je velikost ulova primerjal s soigralcem Austinom Reavesom, s katerim že celo sezono gradita tesen prijateljski odnos: "Austin ne bi nikoli mogel ujeti tako velike ribe. Moj ulov je bil večji od njega," je Dončić zbodel Američana, ki pa mu ni ostal dolžan: "Ste ga vprašali, koliko rib je ujel? Zagotovo je bila samo ena. Nisem videl posnetka, na katerem jo je ujel. Morda je bilo to delo njegovega prijatelja, on pa se je samo slikal z ulovom."



KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
20. 02. 2026 19.52
Dober ulov.
Odgovori
0 0
Mean Cat
20. 02. 2026 19.35
Kdo je pa goltesovo ujel?
Odgovori
+0
1 1
3320.
20. 02. 2026 19.31
Kdo vas je pa to nategnu da je samski?
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
20. 02. 2026 19.25
Ehh, se mi je kar malo zameril….zapustiti partnerko z dvema malima punčkama?! Plus njegov fotr glih ni za vzor….
Odgovori
-2
2 4
Medo888
20. 02. 2026 19.13
Zdej bo lahko lovil ja ko je samski ...
Odgovori
-2
1 3
soxx
20. 02. 2026 19.05
Je ujel on ribo na dveh nogah, zdaj ko je samski...
Odgovori
-2
1 3
