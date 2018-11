Veliki Durant o izjemnem Dončiću: Dallas je imel neverjetno srečo

Serijski prvaki najmočnejše košarkarske lige na svetu, košarkarji Golden State Warriorsov, so v noči na nedeljo morali priznati premoč tekmecem iz Dallasa, ki jih je do izjemne zmage v glavni vlogi vodil slovenski košarkarski as Luka Dončić. O 19-letnem Ljubljančanu se je razgovoril tudi veliki Kevin Durant, ki se ne more načuditi Lukovemu talentu in zrelosti.

Aktualni prvaki lige NBA so bili na gostovanju v Dallasu v dobrem položaju, da v zaključku obračuna pridejo do zmage, a je bil na drugi strani vnovič zelo razpoložen za igro Luka Dončić, ki se je nekajkrat v svojem slogu poigrali s tekmeci. Zmaga Mavericksov je dokaz, da so košarkarji iz Teksasa po nekoliko neprepričljivem začetku sezone le ujeli pravi ritem, kar nenazadnje potrjuje niz štirih zaporednih zmag varovancev Ricka Carlisleja.



Slednji je pravzaprav glavni 'krivec' za Dončićevo neverjetno hitro zmožnost prilagajanja na povsem drugačen način igranja košarke, kot je bil vajen doslej, saj mu je že na pripravljalnih tekmah v Aziji omogočil zajetno minutažo, za kar mu je ljubljanski najstnik vedno znova vračal z obrestmi. Veliki Kevin Durant, eden od vodilnih članov šampionske zasedbe iz Oaklanda, je po tesnem porazu v American Airlines Centru priznal, da je imelo vodstvo Dallasa izjemno srečo, ko je na letošnjem NBA naboru uspelo v svoje vrste pripeljati nekdanjega zvezdnika madridskega Reala.



Luka Dončić v pogovoru s trenerjem Dallasa Rickom Carlislejem. FOTO: AP Durant o Dallasovi sreči, Carlisle o rezervah

"Dončićeva igra mi je zelo všeč. Je pravi profesionalec, košarko pa obvlada do potankosti. Dallas je imel nedvomno veliko sreče, ko mu je na naboru uspela menjava z Atlanta Hawksi. V svoji zasedbi imajo košarkarja, ki ogromno obeta in lahko franšizo vodi do novih višav. V navezi z Dennisom Smithom Jr.-jem tvori izjemen tandem," je na Dončićevo dušo popihal Durant.



Carlisle se je večkrat med tekmo zapletel v pogovor z Dončićem, kar očitno dovolj zgovorno priča o zaupanju stratega 'teličkov' v slovenskega asa. "Nič kolikokrat sem poudaril, da se vsi v klubu še kako dobro zavedamo koga smo poleti pripeljali v svoje vrste. Najboljše pri vsemu skupaj pa je, da ima Luka v svoji igri še ogromno prostora za napredek. Veselim se vsakega treninga in tekme z njim ter ostalimi igralci, ki so v zadnjem obdobju v odlični formi. Ko fantje uživajo v igri, smo zelo nevarni za vsakega nasprotnika," pa je po velikem skalpu povedal trener Dallasa.



S tako razigranim Luko Dončićem je možno prav vse. Tudi nastop v končnici, s katerim so se v zasedbi iz Teksasa pred začetkom sezone bolj kot ne le sramežljivo spogledovali.