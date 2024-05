Načetemu Dončiću je tokrat na pomoč priskočil Washington in Dallas je izenačil

Luka Dončić je po porazu na prvi tekmi proti Oklahomi sebi in soigralcem postavil izziv za nadaljevanje serije. "Jaz moram biti boljši, mi moramo biti boljši," je takrat dejal in v prvi četrtini je svojemu nasvetu zvesto sledil, saj je po trojki pol minute pred koncem prvih 12 minut dosegel že 16 točk. Ni bil edini pri Mavsih, ki si je te besede vzel k srcu, saj mu je zvesto sledil P.J. Washington , ki je prvi polčas zaključil s kar 19 točkami, oba sta do svojih točk v tem času prišla predvsem s pomočjo z odličnega meta z razdalje.

Dončić je sedel na klop in njegovi soigralci so s pomočjo odlične obrambe, izjemnega meta z razdalje ter prebujenega Tima Hardawayja povedli za deset točk. Povratek Luke v igro dobre serije ni ustavil in delovalo je, kot da je trener Mavsov Jason Kidd našel recept za zmago.

Na začetku zadnje četrtine je trener domačih Mark Daigneault odgovoril s postavo brez prvega zvezdnika Gilgeous-Alexandra in predvsem neučinkovitega Josha Giddeyja, ki je Oklahomo znova prebudila. A to je zgolj bil znak za to, da na sceno znova stopi pravi Luka Dončić, ki je odlično obrambo soigralcev kronal s serijo uspešnih metov in Mavsi so v zadnjih pet minut vstopili s prednostjo devetih točk. Oklahoma je medtem s številnimi zgrešenimi meti padla v črno serijo. Začela se je vojna živcev in gostje so v zadnji dve minuti vstopili z nedotaknjeno prednostjo devetih točk. Dallas je potem tempo in domače košarkarje popolnoma umiril in si na koncu zagotovil izjemno pomembno zmago za izenačenje serije na 1:1.