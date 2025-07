Primer LeBron James: bo ostal, bo odšel? Menedžer trdi, da v vrsti stojijo štirje klubi

Poletje je vsekakor tudi čas za razkrivanje ozadij in špekulacij na košarkarski tržnici onkraj velike luže. Pred dnevi se je v ZDA pojavil namig, da naj bi v bodoče v ligi NBA skupaj zaigrala Slovenec Luka Dončić in Srb zvezdnik Nikola Jokić. Namigi potekajo v obe smeri – selitev Jokića v Los Angeles ali odhod Dončića v Denver. Izkazalo se je, da gre bolj ali manj za novinarsko "raco". Bolj možen scenarij pa je odhod LeBrona Jamesa. Kot veli njegov zastopnik Richa Paul, naj bi se za 40-letnega veterana zanimali štirje klubi.

Nekaj je na dlani. V Kaliforniji so si letos od tandema Luka Dončić – LeBron James obetali več kot prvega kroga končnice in poraza proti Minnesoti. Zdaj mediji poročajo, da v Los Angelesu ni vse tako, kot bi morali biti.

ESPN in The Athletic sta že pred časom poročala, da bo James, štirikratni najkoristnejši igralec lige NBA, ki bo decembra dopolnil 41 let, spremljal premike v ekipi Lakersov med pripravami na rekordno 23. sezono v ligi NBA.

Pojavljajo se informacije, da je v kombinaciji z Dončićem nezadovoljen predvsem LeBron James in da ni edini v moštvu s takšnim odnosom. Tudi Austin Reaves naj ne bi želel igrati v isti ekipi ... Tako James, kot Reaves sta ameriškim medijem ostro zanikala tovrstna razmišljanja, se je pa onkraj luže pojavila nova informacija.

Kot trdi Rich Paul, uradni zastopnik LeBrona Jamesa, je povsem možno da njegov varovanec naslednjo (zadnjo) sezono v karieri preživi nekje drugje. V igri naj bi bili štirje (zainteresirani) klubi.

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James. Bodo tudi v naslednji sezoni skupaj igrali za Lakerse? FOTO: AP icon-expand

LeBron James je star že 40 let in ima pogodbo s klubom le še za eno sezono. Nekateri mediji čez lužo zato pravijo, da bo klub podprl 14-let mlajšega Dončića, in ekipo za naprej gradil na 26-letnemu Slovencu, v Los Angelesu pa naj bi se mu pridružil še srbski zvezdnik Nikola Jokić in nadomestil prav Jamesa. Uspeh bi se gradil tudi na dobrem prijateljstvu košarkarjev s področja nekdanje skupne države.

Mediji čez lužo pišejo tudi, da bi selitev podprl tudi Denver, če bi dobili kakršno koli znamenje, da Jokić ne namerava podaljšati pogodbe s klubom. Z Los Angelesom bi se v zameno dogovorili za prestop nekaterih mladih talentov in nekaj izbir na naslednjih naborih.

Luka Dončić in Nikola Jokić FOTO: AP icon-expand

Mediji pa namigujejo tudi možnost selitve Dončića v Denver, saj naj bi Dončić ne bil za vsako ceno navezan na metropolo na ameriški zahodni obali. Zaenkrat slovenski reprezentant sicer ostaja v Los Angelesu, ob izteku pogodbe čez leto dni pa se ponuja tudi selitev.

Vsekakor bi tandem v napadu povzročal izjemne preglavice vsem obrambnim postavitvam lige. Jokić je lani dosegel po 29,6 točke, 12,7 skoka in 10,2 podaje na tekmo, oziroma trojni dvojček na vsaki tekmi. Le malo slabši je z 28,2 točke, 8,2 skoka in 7,7 podaje Dončić.

LeBron James FOTO: AP icon-expand

LeBron James zapušča jezernike? Ni nemogoče ...

Kot poročajo Američani so Paula "poiskali" štirje klubi iz lige NBA. "Imena le-teh so še skrivnost, a Rich Paul je prepričan, da odhod njegovega varovanca ni nemogoč," sporoča ESPN, ki dodaja, da so se namigovanja o odhodu veterana pojavila takoj, ko je Paul objavil možnost, da bi lahko James izkoristil svojo možnost o pogodbi vredni 50 milijonov evrov za sezono 2025/2026.

"Paul je namignil, da je Jamesu glavna skrb ta, da bi igral za ekipo, ki se bo prihodnje leto borila za naslov. Očitno meni, da jezerniki nimajo te možnosti," dodaja ESPN. Ameriški medij še piše, da so se takoj pojavili štirje klubi in razmišljajo, kako pritegniti LeBrona Jamesa za to njegovo najverjetneje poslednjo sezono v karieri. "Zaenkrat se ve, da so med štirimi klubi tudi Golden State Warriorsi."



Pomembno je dodati, da ima 40-letni veteran v pogodbi klavzulo v kateri ne more priti do transferja brez njegove privolitve. James se je v soboto pojavil na tekmi letne lige in gledal nastop sina Bronnyja, na novinarsko vprašanje, če že ve kaj bo počel naslednjo sezono, pa je mirno dogovoril, da na to temo nima česa reči ...

"LeBron za zdaj ostaja v Los Angelesu. Če se bodo odnosi v klubu dodatno zaostrili, oziroma če bo spremenil odločitev, potem so v vrsti štirje, ki čakajo, da pripeljejo najboljšega strelca v zgodovini lige," piše ameriški magazin Sports Illustrated in dodaja da James ni uradno povedal, ali sezono NBA 2025/26 vidi kot morda svojo zadnjo ali pa namerava igrati še dlje.

Deandre Ayton in Luka Dončić v dresih Phoenixa in Dallasa. V prihodnje bosta združila moči pri Lakersih. FOTO: AP icon-expand