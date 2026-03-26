Košarka

Dončić v družbi Jordana: na zadnjih šestih tekmah ima povprečje + 40

Indianapolis, 26. 03. 2026 06.28 pred 30 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Običajen dan Luka Dončića v pisarni lige NBA. Vsaj kar se tiče njegovih predstav v zadnjem obdobju, ko ruši marsikateri rekord. Tudi na (po) tekmi v Indianapolisu - je. Je edini (prvi) košarkar po Michaelu Jordanu in letu 1986, ki mu je uspelo na šestih zaporednih tekmah ostati nad povrpečjem 40 doseženih točk. Ljubljančanu je takšen podvig uspel na gostujočih tekmah, kar dosežku daje še večjo vrednost. "Statistika? Zgodovina? Nekaj za vas, novinarje, nas zanimajo ekipne zmage," je po deseti na zadnjih enajstih tekmah dejal 27-letni Slovenec.

Košarkarji Los Angeles Lakers so na gostovanju v Indianapolisu s 137:130 premagali Indiana Pacers in se pobrali po nedavnem porazu v Detroitu. Novo odlično predstavo je prikazal slovenski as Luka Dončić, ki je v zmagi jezernikov dosegel 43 točk. Lakers so v noči na torek v Detroitu proti Pistons izgubili s 110:113 in končali niz devetih zaporednih zmag. Ponoči so v Indiani znova našli zmagovito pot in tako zmagali še desetič na 11 tekmah ter so trenutno tretja ekipa zahodne konference (47-26).

Dončić je jezernike vodil s 43 točkami, ob tem je zbral še sedem podaj in šest skokov. V še eni odlični predstavi v zadnjih tednih je tokrat zadel 15 od 30 metov iz igre in devet od desetih prostih metov. 

Preberi še Dončić odpisani Indiani nasul 43 točk

"Lepa zmaga. Vsaka v ligi NBA je pomembna in dragocena. Sploh v tem obdobju," je za ESPN sprva dejal prvi strelec večera v dvorani Gainbridge Fieldhouse, ki je na parketu preživel 38 minut. Vsekakor kakšno minuto več, kot je pričakoval. Sploh, ko so jezerniki na začetku druge četrtine že povedli s 61:37. 

Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves tvorijo "ubijalski" trio.
FOTO: AP

"Še eno opozorilo več, da se mora na vsaki tekmi igrati 48 minut. Vsaka ekipa lahko povzroči škodo, če nisi pravi. Ne smemo gledati na lestvico, moramo nizati zmage, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Ključno obdobje sezone je pred nami," je bil trezen v razmišljanju prvi strelec lige NBA, ki je tudi na (po) tekmi z Indiano spisal zgodovino. Kot prvi je po velikemu, verjetno največjemu košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu. in letu 1986, zadržal povprečje 40 doseženih točk in več na šestih zaporednih tekmah. 

In to vse na gostovanjih ... "Dobro se počutim. Ekipa odlično deluje v zadnjem obdobju. Krasi nas izjemna kemija, kar se seveda pozna na parketu. Škoda tistega poraza v Detroitu, tudi tam smo imeli zmago na dosegu," se spominja edinega neuspeha na zadnjih enajstih tekmah Ljubljančan. Lakers, ki so igrali brez poškodovanih Deandreja Aytona, Ruija Hačimure in Marcusa Smarta, bodo naslednjo tekmo igrali v noči na soboto, ko bodo doma gostili Brooklyn Nets. 

"Gremo po novo zmago. Počutimo se samozavestno, tako da je vse lažje," gleda naprej Dončić, ki je imel vnovič veliko pomoč v soigralcih. Austin Reaves je slovenskemu asu pomagal s 25 točkami in osmimi podajami, LeBron James je bil s 23 točkami, devetimi podajami in devetimi skoki blizu trojnemu dvojčku. Novopečeni Slovenec Jaxson Hayes je ob 21 točkah pobral še deset skokov. "Vsa ekipa dela svoje. Mislim, da se odlično dopolnjujemo. To je dobra informacijo pred končnico, ko bo vsak moral dati svoj delež."

Izid:
Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 130:137 (28:45, 31:30, 26:30, 45:32)
Luka Dončić 43 (15:30 iz igre, 4:11 za tri, prosti meti 9:10, 7 podaj, 6 skokov, 5 izgubljenih in 1 ukradena žoga v 38 minutah).

Razlagalnik

Michael Jordan, rojen leta 1963, je upokojeni ameriški košarkar, ki ga mnogi obravnavajo kot najboljšega igralca v zgodovini lige NBA. S svojo ekipo Chicago Bulls je osvojil šest naslovov prvaka lige NBA v devetdesetih letih, pri čemer je bil v vseh finalih izbran za najkoristnejšega igralca (MVP). Jordan je bil znan po svoji izjemni atletičnosti, sposobnosti doseganja košev, obrambi in tekmovalnosti. Njegov vpliv sega daleč preko samega športa, saj je postal globalna ikona in poslovnež.

Trojni dvojček (triple-double) v košarki je dosežek, ko igralec v eni tekmi doseže dvomestno število (vsaj 10) v treh od petih statističnih kategorij: točke, skoki, podaje, ukradene žoge ali blokade. Najpogosteje se trojni dvojček nanaša na doseganje vsaj 10 točk, 10 skokov in 10 podaj, kar je izjemno težko in kaže na vsestranskost igralca. LeBron James je znan po tem, da je večkrat dosegel trojni dvojček v svoji karieri.

košarka nba lakers dončić

Cluj-Napoca poglobila krizo Cedevite Olimpije

