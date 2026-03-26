Dončić v družbi Jordana: na zadnjih šestih tekmah ima povprečje + 40

Košarkarji Los Angeles Lakers so na gostovanju v Indianapolisu s 137:130 premagali Indiana Pacers in se pobrali po nedavnem porazu v Detroitu. Novo odlično predstavo je prikazal slovenski as Luka Dončić, ki je v zmagi jezernikov dosegel 43 točk. Lakers so v noči na torek v Detroitu proti Pistons izgubili s 110:113 in končali niz devetih zaporednih zmag. Ponoči so v Indiani znova našli zmagovito pot in tako zmagali še desetič na 11 tekmah ter so trenutno tretja ekipa zahodne konference (47-26).

Dončić je jezernike vodil s 43 točkami, ob tem je zbral še sedem podaj in šest skokov. V še eni odlični predstavi v zadnjih tednih je tokrat zadel 15 od 30 metov iz igre in devet od desetih prostih metov.

"Lepa zmaga. Vsaka v ligi NBA je pomembna in dragocena. Sploh v tem obdobju," je za ESPN sprva dejal prvi strelec večera v dvorani Gainbridge Fieldhouse, ki je na parketu preživel 38 minut. Vsekakor kakšno minuto več, kot je pričakoval. Sploh, ko so jezerniki na začetku druge četrtine že povedli s 61:37.

Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves tvorijo "ubijalski" trio.

"Še eno opozorilo več, da se mora na vsaki tekmi igrati 48 minut. Vsaka ekipa lahko povzroči škodo, če nisi pravi. Ne smemo gledati na lestvico, moramo nizati zmage, ne glede na to, kdo nam stoji nasproti. Ključno obdobje sezone je pred nami," je bil trezen v razmišljanju prvi strelec lige NBA, ki je tudi na (po) tekmi z Indiano spisal zgodovino. Kot prvi je po velikemu, verjetno največjemu košarkarju vseh časov Michaelu Jordanu. in letu 1986, zadržal povprečje 40 doseženih točk in več na šestih zaporednih tekmah.

In to vse na gostovanjih ... "Dobro se počutim. Ekipa odlično deluje v zadnjem obdobju. Krasi nas izjemna kemija, kar se seveda pozna na parketu. Škoda tistega poraza v Detroitu, tudi tam smo imeli zmago na dosegu," se spominja edinega neuspeha na zadnjih enajstih tekmah Ljubljančan. Lakers, ki so igrali brez poškodovanih Deandreja Aytona, Ruija Hačimure in Marcusa Smarta, bodo naslednjo tekmo igrali v noči na soboto, ko bodo doma gostili Brooklyn Nets.

"Gremo po novo zmago. Počutimo se samozavestno, tako da je vse lažje," gleda naprej Dončić, ki je imel vnovič veliko pomoč v soigralcih. Austin Reaves je slovenskemu asu pomagal s 25 točkami in osmimi podajami, LeBron James je bil s 23 točkami, devetimi podajami in devetimi skoki blizu trojnemu dvojčku. Novopečeni Slovenec Jaxson Hayes je ob 21 točkah pobral še deset skokov. "Vsa ekipa dela svoje. Mislim, da se odlično dopolnjujemo. To je dobra informacijo pred končnico, ko bo vsak moral dati svoj delež." Izid:

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 130:137 (28:45, 31:30, 26:30, 45:32)

Luka Dončić 43 (15:30 iz igre, 4:11 za tri, prosti meti 9:10, 7 podaj, 6 skokov, 5 izgubljenih in 1 ukradena žoga v 38 minutah).

