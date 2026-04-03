Poškodba Luke Dončića ogroža kandidaturo za MVP

Luka Dončić si je na zadnji tekmi proti moštvu Oklahoma City Thunder poškodoval zadnjo stegensko mišico. Kako huda je poškodba in koliko časa bo Dončić zaradi nje primoran počivati, za zdaj še ni znano. Do konca rednega dela sezone Lakerse čaka še pet tekem. V primeru, da Dončić ne bo nastopil na vsaj eni, bo potemtakem samodejno izgubil možnost kandidiranja za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP).

V letošnji sezoni je Luka zaradi poškodb in osebnih razlogov izpustil 13 tekem. Na začetku sezone je 27-letnik izpustil štiri tekme zaradi poškodbe prsta. Decembra je izpustil tekmo zaradi poškodbe noge; januarja je izpustil tekmo zaradi poškodbe hrbta; februarja je izpustil štiri tekme zaradi poškodbe stegenske mišice; marca je moral izpustiti eno tekmo zaradi 16 tehničnih napak in dve tekmi zaradi osebnih razlogov.

Da lahko košarkar v ligi NBA kandidira za nagrado MVP, mora nujno izpolniti kvoto 65 odigranih tekem v rednem delu sezone. Ob tem se poleg kvote izpolnjenega števila tekem na koncu sezone upošteva tudi individualna statistika posameznika in uspeh ekipe po končanem rednem delu. MVP-ja določi sto novinarjev iz ZDA in vsega sveta.

Poleg omenjene nagrade se igralec, v primeru, da ne izpolni kvote 65 odigranih tekem, ob koncu sezone ne more potegovati tudi za obrambnega igralca rednega dela; najbolj napredovanega igralca; šestega igralca in igralca, ki je bil najboljši v odločilnih trenutkih tekme. Obenem pa ne more kandidirati za mesta v najboljših peterkah in med najboljšimi obrambnimi igralci v ligi.