Košarka

Poškodba Luke Dončića ogroža kandidaturo za MVP

Ljubljana, 03. 04. 2026 14.56 pred 25 dnevi 2 min branja 21

Avtor:
R.S.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski as Luka Dončić si je na zadnji tekmi proti moštvu Oklahoma City Thunder poškodoval zadnjo stegensko mišico. Poškodbo je staknil na 64. tekmi v sezoni. Ljubljančan mora nastopiti na vsaj eni od petih preostalih tekem do konca sezone, drugače bo samodejno izgubil možnost za kandidaturo za MVP in ostale nagrade, ki se podeljujejo po koncu rednega dela sezone. Da lahko posamezni igralec kandidira za določeno nagrado, mora v rednem delu sezone odigrati najmanj 65 tekem. Vprašanje pa je, če slovenski as, kljub izjemnim predstavam, ki jih kaže, sodi v ožji krog favoritov za nagrado MVP.

Luka Dončić si je na zadnji tekmi proti moštvu Oklahoma City Thunder poškodoval zadnjo stegensko mišico. Kako huda je poškodba in koliko časa bo Dončić zaradi nje primoran počivati, za zdaj še ni znano. Do konca rednega dela sezone Lakerse čaka še pet tekem. V primeru, da Dončić ne bo nastopil na vsaj eni, bo potemtakem samodejno izgubil možnost kandidiranja za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP).

MVP pokal
MVP pokal
FOTO: Profimedia

V letošnji sezoni je Luka zaradi poškodb in osebnih razlogov izpustil 13 tekem. Na začetku sezone je 27-letnik izpustil štiri tekme zaradi poškodbe prsta. Decembra je izpustil tekmo zaradi poškodbe noge; januarja je izpustil tekmo zaradi poškodbe hrbta; februarja je izpustil štiri tekme zaradi poškodbe stegenske mišice; marca je moral izpustiti eno tekmo zaradi 16 tehničnih napak in dve tekmi zaradi osebnih razlogov.

Luki Dončiću manjka še ena odigrana tekma, da bo lahko kandidiral za MVP rednega dela.
Luki Dončiću manjka še ena odigrana tekma, da bo lahko kandidiral za MVP rednega dela.
FOTO: AP

Da lahko košarkar v ligi NBA kandidira za nagrado MVP, mora nujno izpolniti kvoto 65 odigranih tekem v rednem delu sezone. Ob tem se poleg kvote izpolnjenega števila tekem na koncu sezone upošteva tudi individualna statistika posameznika in uspeh ekipe po končanem rednem delu. MVP-ja določi sto novinarjev iz ZDA in vsega sveta.

Poleg omenjene nagrade se igralec, v primeru, da ne izpolni kvote 65 odigranih tekem, ob koncu sezone ne more potegovati tudi za obrambnega igralca rednega dela; najbolj napredovanega igralca; šestega igralca in igralca, ki je bil najboljši v odločilnih trenutkih tekme. Obenem pa ne more kandidirati za mesta v najboljših peterkah in med najboljšimi obrambnimi igralci v ligi.

košarka nba luka dončić mvp lakers
KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

yanay
04. 04. 2026 08.09
Že večkrat sem zapisal, da nosilci igre igrajo preveč. Minutaža je previsoka za takšne telesne napore. JJ bi moral več uporabljati klop, že zaradi tega, da se fantje prej navadijo na najvišji nivo igre in da lahko razbremenijo nosilce igre. Kar nekaj ekip v NBA imajo daljšo klop, kar je v končnici ključnega pomena.
Odgovori
+1
1 0
kryptix
03. 04. 2026 20.48
To je noro da izgubljaš za 30 pik in ne spočiješ glavnih igralcev ko vidiš da nima smisla ena tekma gor ali dol....sedaj bo nekaj tekem samo dol.
Odgovori
0 0
Sl0venc
03. 04. 2026 20.17
Teorija: morda je zvedel, da ne bo postal MVP, zato se dela, da je poškodovan, ker noče biti kandidat za MVP.
Odgovori
+1
2 1
Notranjc58
03. 04. 2026 21.42
Sem tudi sam pomislil na to. Sicer pa roko na srce, saj je diber, odličen celo, ampak za MVP premalo.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
03. 04. 2026 20.16
Ga bo pač dal na seznam igralcev in ne bo igral, če pa mora bo pa stopil na igrišče za par sekund!
Odgovori
0 0
miso4545
03. 04. 2026 19.33
Resnica je ta, da je Luka precenjen igralec. Je boljši od povprečja, ampak je kar nekaj boljših, predvsem pa bolj komletnih igralcev. Da ne bi izgubljal besed,kar se tiče obrambe, pa veliko zgrešenih metov itd....Zame osebno je Irving boljši igralec.
Odgovori
+1
4 3
kryptix
03. 04. 2026 20.55
Ne razumeš besede kompleten. Je v vrhu v ukradenih žogah=obramba Da ti bo taka gorila počasna najboljši obrambni igralec pač ne gre....je pa najpočasnejši neustavljivi napadalni igralec.
Odgovori
+2
2 0
titomeni
03. 04. 2026 21.20
Pg z boljšim metom od njega je Sga.. vsi ostali so tu nekje ali slabsi.. ne primerjaj hrusk in jabolk
Odgovori
0 0
inside1
03. 04. 2026 18.50
Kriv trener in klub. Prevec se napreza in konec koncev solira. Vec bi moral imeti pavz na klopi in bi ga malo morali šparat.
Odgovori
+0
1 1
BroNo1
03. 04. 2026 18.34
Ehh prvo zdravje pol pa nazivi!
Odgovori
+1
1 0
cekinar
03. 04. 2026 18.07
ne more bit čevap MVP ,ker je prevarant luzer,Jokić je za razliko od debelinkota tudi pravi Srb in človek na mestu.
Odgovori
-9
3 12
Anion6anion
03. 04. 2026 17.59
Kot da se Svet podira zaradi tega.
Odgovori
+0
2 2
Prima
03. 04. 2026 17.06
Zaradi stalnih poškodb je dobil nogo v Dalasu.
Odgovori
-1
7 8
iwilliwillhacku
03. 04. 2026 17.21
pa kok si ti pameten, ej.... Kako to da noben se ni ukradu
Odgovori
+1
6 5
titomeni
03. 04. 2026 18.38
Naj ti povem da sta do tega trenutka bila sga in jokic vec odsotna v nba kot on...
Odgovori
+3
3 0
blue3dragon
03. 04. 2026 16.34
Luka ne bo nikoli MVP, kljub fantastičnim številkam. Preveč se krega s sodniki in gledalci, pa še Evropejec je. Dva bi bila preveč, Jokić in še on, ne gre...
Odgovori
+10
13 3
titomeni
03. 04. 2026 18.38
Bil je giannis 2x pred jokicem
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
03. 04. 2026 16.23
Včerajšnja tekma je lepo pokazala kdo bo in kdo si zasluži biti MVP. To ne bo in to ni Luka.
Odgovori
+0
10 10
tv1206802
03. 04. 2026 15.58
Njegov način igre je vedno tak, da je v igri poškodba. Kje so časi k so fantje odigrali vseh 82 tekem. Žal on ne bo nikoli MVP ali imel prstana. Je neka različica Hardena in ni kolektiven igralec. Shai ga je včeraj pospravil.
Odgovori
+3
8 5
Lučka
03. 04. 2026 17.02
Shai? A bejž. Je bila kar ekipa zaslužna, ne Shai.
Odgovori
+3
6 3
titomeni
03. 04. 2026 18.42
Ne bos vrjel, sga in jokic sta letos odigrala manj tekem, wemby lani izpustil sezono, tatum tudi, curry ogromno poskodovan, embiid, davis, tatum, cuningham.. pa se marsikdo od super zvezd.. ne komentiraj ce nimas pojma
Odgovori
+3
3 0
