Luka, fantje, oprostite, zaslužite si več

Pred letošnjim evropskim prvenstvom je bil marsikdo nezadovoljen s stanjem v slovenski košarkarski reprezentanci. Razloge za pesimizem so iskali v odpovedih košarkarjev, slabih izidih na tekmah v pripravljalnem obdobju in vzdušju, za katerega so domnevali, da vlada tudi v članski reprezentanci. Slovenski košarkarji, na čelu z Luko Dončićem, od svoje odgovornosti niso bežali, zdaj pa je prišel čas, da si ostali nalijemo pregovorni kozarec čistega vina in se pogledamo v ogledalo.

Začnimo na koncu. Jeza in solze v očeh slovenskih košarkarjev bi morali ganiti vsakega, ki je imel čast spregovoriti z njimi v težkih trenutkih, le minute po tem, ko so na košarkarskem igrišču pustili vse, kar so lahko. Mene so, z razlogom. Ti fantje so kot otroci sanjali o priložnosti, da na največjih tekmovanjih v košarkarskem dresu zastopajo svojo državo. Na poti do te točke so doživeli marsikaj, košarka jim je omogočila, da vidijo svet in finančno preskrbijo za svoje družine. A to jim v tistih trenutkih ni bilo pomembno, bolečina je bila prevelika.

Prav vsak se je odzval na poziv novinarjev in spregovoril vsaj besedo, saj se dobro zavedajo, da ne govorijo zgolj z nami in medijsko hišo, ki jo zastopamo, temveč predvsem s svojimi rojaki. Če primerjamo njihov odnos z odnosom srbskih košarkarjev po njihovem porazu proti Finski v osmini finala, ko je zgolj Ognjen Dobrić spregovoril z novinarji, nam bo hitro jasno, da si niso zaslužili pesimizma, s katerim so odpotovali v Katovice. Vdali bi se lahko tisočkrat. Jasno je, da so si s strani sodnikov zaslužili bolj enakovredno sojenje, a to je realno stanje košarke na tekmovanjih pod okriljem Fibe. Nemčija je finančno neprimerljivo bogatejša od Slovenije, organizatorji tekmovanja pa se dobro zavedajo, da bodo več zaslužili z Nemčijo in ne Slovenijo v polfinalu. Ljubezen slovenskih reprezentantov do športa, ki so ga izbrali v mladosti in državnega grba na slovenskem dresu, se lahko meri v litrih solz in znoja, ki so jih pustili na parketu dvoran v Katovicah in nato v Rigi.

Luka ni edini, ki bi lahko bil daleč, daleč stran, saj bi mu bilo najlažje reči ne

Luka Dončić je v zadnjem letu in pol doživel marsikaj. Najprej nepričakovan vzpon z Dallasom, nato boleč poraz v finalu lanske sezone lige NBA. Sledila je šokantna selitev iz Teksasa v Los Angeles in javno pranje umazanega perila na njegov račun. Kritike na račun njegovega fizičnega stanja so bile na trenutke, milo rečeno, neokusne. Tudi on je jokal, ko je prvič znova igral proti Dallasu. Jasno je, da lojalnost v njegovih mislih ni zgolj beseda, ampak glavno vodilo v njegovem življenju.

Statistika Luke Dončića na obračunu z Nemčijo FOTO: Sofascore.com icon-expand

To poletje je postal kapetan reprezentance, ki iz njegovih ust do zdaj nikoli ni slišala besede ne. Verjetno je ravno zaradi prej omenjenih izkušenj po porazu proti Nemčiji pred novinarje stopil malo bolj zbran, kot bi to storil pred leti. Kot vedno je glavnega krivca za poraz najprej iskal pri sebi, saj si je očital, da bi lahko v končnici tekme zadel več metov. Verjamem, da njegovi soigralci z njim niso delili tega mnenja, o sodnikih pa so v slačilnici, na avtobusu, v hotelu v Rigi in na letalu na poti domov zagotovo veliko govorili.

Svoje rojake v reprezentančnem dresu je ob vsaki priložnosti pohvalil in jasno je, da obožuje družinsko vzdušje, v katerem vsako poletje preživi vsaj nekaj tednov. Vsi, ki boste cinično pripomnili, da bi se tudi vi z njegovimi milijoni na svojem bančnem računu vsakič odzvali na poziv reprezentance, se dobro poglejte v ogledalo in pomislite na vse udarce in poškodbe, ki jih je utrpel na tem prvenstvu in vseh prejšnjih. Njegov ja nam je postal samoumeven, čeprav bi 99 odstotkov tako slavnih košarkarjev skoraj zagotovo vsaj enkrat reklo ne. Tudi on bo nekoč moral reči ne, pa tudi če zaradi poškodbe ali obiska očeta časa. Upajmo, da se s tem še dolgo ne bomo soočili. Če se on lahko vsakič oglasi na naš klic v sili, pa smo mu mi vsakič znova dolžni nazaj izreči vsaj hvala, če ne kaj več.

Ekipa v pravem smislu besede

Hvala tudi vam, Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Rok Radović, Edo Murić, Leon Stergar, Martin Krampelj, Alen Omić, Robert Jurković, Luka Ščuka in golobradi Mark Padjen. Tudi vi bi lahko po besedah svojega kapetana "uživali na morju", ampak ste iz sebe raje izvlekli vsak atom moči za to, da ste svetovne prvake potisnili do roba.

Tisti, ki smo jih spremljali od začetka priprav, nismo imeli razlogov, da bi dvomili v njihovo predanost, željo in trud. Na parketu se jih je istočasno z Nemci lahko borilo zgolj pet, a jasno je bilo, da dihajo kot eno. Tudi oni so se z družinami lahko slišali zgolj s pomočjo sodobne tehnologije in tudi oni so živeli za grb na dresu.

Tudi vi, selektor

Aleksander Sekulić je na klopi reprezentance do zdaj moral pretrpeti marsikaj. To reprezentanco je popeljal do polfinala olimpijskih iger in dveh četrtfinalnih obračunov na evropskih prvenstvih. Kljub temu mnogi njegovo delo ocenjujejo negativno. Seveda ima vsak pravico do svojega mnenja. Vsekakor se bo tudi selektor strinjal, da svojega dela ne opravlja popolno in enako velja za vse nas. A povprečen Slovenec ne bi dolgo trpel pogosto preveč osebnih kritik ljudi, ki mu nikoli niso segli v roko in z njim spregovorili vsaj besedo.

On ni kriv, da na prvenstvo nista odšla Vlatko Čančar in Josh Nebo. Ni kriv, da slovenska športna infrastruktura ne podpira poštenega dela številnih trenerjev v mlajših selekcijah. Ni kriv za trenutno stanje, saj je on zadnji v dolgi vrsti ključnih členov v slovenski košarki, ki ni zdrava. Luka Dončić je največji obliž na svetu, ki pa mora na trenutke zaustavljati kri na amputiranem udu. Sproti se od njega pričakuje, da bo uspešno operiral bolno srce slovenske košarke. Od selektorja pa se na vsakem tekmovanju pričakuje vsaj medalja, ki si je, glede na vložke v naš šport, ne zaslužimo.

Mladi, zdaj ste vi na potezi

Na tem prvenstvu smo končno dočakali toliko pričakovano in nujno potrebno pomlajevanje članske reprezentance. Čeprav na koncu najmlajši niso preživeli veliko časa na parketu, so izkušnje, ki bi jih morali posrkati v družbi bolj izkušenih soigralcev, neprecenljive. Zdaj jih morajo izkoristiti in v svojih klubih napredovati. Njihova odgovornost je, da bodo na naslednje veliko tekmovanje prispeli kot boljši košarkarji.

19-letni Mark Padjen se je poškodoval, kljub temu pa bo moral prihodnjo sezono v dresu Ilirije v regionalni ligi ABA izkoristiti za občuten napredek. Enako velja za Luko Ščuko, v katerega je Sekulić verjel pred prvenstvom, med njim pa je izgubil mesto v prvi peterki. V njegovem klubu so pogoji za delo zagotovo odlični, zdaj, ko je iz dneva v dan lahko v živo spremljal enega najboljših košarkarjev na svetu, pa bo moral te pogoje izkoristiti za občuten napredek.

Košarkarska zveza, tudi ti si na potezi

Pred prvenstvom in med njim smo bili na žalost priče nekaterim neljubim dogodkom, ki glavnih akterjev v slovenski košarki niso prikazali v najboljši luči. Peter Vilfan je strokovni komentator, predvsem pa svoboden človek, ki ima pravico do svobodnega izražanja svojih mnenj. V preteklosti je doživel že marsikaj, tudi hudo in zahrbtno bolezen, ki je klonila pod močjo njegovega duha. O njegovem mnenju lahko marsikdo ob kavi v mestu pove marsikaj. Seveda ima marsikdo v slovenski košarkarski zvezi tudi možnost neposredne komunikacije z njim. To so primerna mesta in komunikacijski kanali za konstruktiven pogovor in izmenjavo mnenj. Od vas ne zahtevamo strinjanja, vsekakor pa obstaja dostojanstven način, ki javnosti ne vpleta brez potrebe.

Slovenska košarka ima preveč težav in nadarjeni mladi košarkarji preveč ovir pred seboj, da bi ljudje, ki lahko te težave vsaj malo omilijo, svojo energijo zapravljali za revanšizem in pranje umazanega perila v javnosti. Poleg tega pa se kritika dela funkcionarjev na izpostavljenih položajih ne bi smela prelahko enačiti z osebno kritiko značajev vpletenih. Enako velja tudi za Zorana Dragića in ostale okoli njega, ki bi lahko svoje nezadovoljstvo z odločitvami košarkarske zveze in selektorja izrazili na veliko bolj produktiven način. Premalo nas je, da bi se ločevali na vaše in naše. Ne želim zveneti naivno, vseeno pa bi bilo lepo, če bi poskušali raje stopiti skupaj in iskati rešitve za težave, ki so vsem jasne.

Navijači