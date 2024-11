Luka Flopčić? Dajte Slovencu vnaprej nagrado za oskarja ...

Prosti met Jusufa Nurkića, centra reprezentance Bosne in Hercegovine, je osem desetink sekunde pred koncem popeljal do zmage gostujoče zasedbe na tekmi v Airlines Center Areni proti Dallasu našega Luke Dončića. Za zmagovalce je Kevin Durant dosegel 26 točk, Nurkić pa 15 točk in 10 skokov. Luka Dončić, spet prvi mož svoje ekipe, je bil po tekmi tarča šaljivih zapisov na medmrežju, saj je ukanil sodnike, zaigral udarec v glavo in Nurkić je prejel prekršek v napadu, Dončić pa je odšel med nominirance za oskarja ...

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Košarkarji ekipe Phoenix Suns so v Dallasu s 114:113 premagali Maverickse. Za poražene gostitelje, ki so drugič v sezoni klonili v dvoboju s Phoenixom, je slovenski zvezdnik Luka Dončić ob sedmih skokih in prav toliko podajah dosegel 30 točk in bil prvi strelec tekme, Kyrie Irving je dodal 29 točk.

Dončićev obupni poskus za preobrat za tri točke je bil ob zvoku sirene prekratek. Eno od odločilnih prednosti so imeli gostje med rezervisti, klop Phoenixa je domačo nadigrala s 23:9. Posebej je izstopal Royce O'Neale z 18 točkami in edinim zgrešenim metom tik pred koncem tekme, a se je nato do žoge dokopal Nurkić in po prekršku nad njim odločil dvoboj s črte prostih metov.

Luka Dončić in Jusuf Nurkić. Obračun, ko je center iz BiH igral za Portland. FOTO: AP icon-expand

Ameriška košarkarska javnost pa se je na spletnih omrežjih zabavala z dogodkom sredi tekme v Dallasu. V glavni vlogi pa Balkanca, kot pišejo tamkajšnji mediji. "Nurkić je bil s hrbtom obrnjen proti košu, Dončić pa tesno za njim. Ko se je center obrnil, je Slovenec na parket padel kot pokošen. Nurkić je prejel prekršek v napadu, Dončić pa je nominiran za igralca leta," se zabavajo na medmrežju in se v šali sprašujejo, če bo Dončić preživel bližnje srečanje z močnim centrom iz BiH.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Kaj pa če bi ga odslej imenovali Luka Flopčić," so se nekateri zabavali in imeli v mislih besedo flop, kar v košarkarskem žargonu pomeni, da je Slovenec prekršek zaigral. "Dajte vnaprej Slovencu nagrado za oskarja," pa so na svetovnem spletu nekateri šli še korak dlje ...