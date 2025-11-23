Luka in druščina v Utah po četrto zaporedno zmago

Los Angeles Lakers so zmagali na zadnjih treh preizkušnjah. Nazadnje so v domači dvorani odpravili prav Utah Jazz. Kot smo že vajeni, je na tekmi blestel Luka Dončić , ki je 37 točkam dodal 10 skokov in tako vpisal dvojni dvojček. Na prejšnjem spopadu teh dveh franšiz se je na parket vrnil LeBron James . Legendarni Američan, ki igra že v svoji 23. NBA sezoni. 40-letnik si je opomogel po težavah s športno hernijo, zaradi katerih je izpustil začetek sezone, nekaj, kar se mu je zgodilo prvič v izredno bogati karieri.

V Kaliforniji je ob omejenih minutah zbral 11 točk in 12 asistenc. Svojo dobro formo je potrdil Deandre Ayton, ki je vpisal 20 točk in 14 skokov, strelsko je bil pri Jezernikih razpoložen še Austin Reaves, ki je dosegel 26 točk. V Utahu bodo varovanci JJ Redicka lovili novo, še četrto zaporedno zmago.

Domačini so klavrno začeli sezono in imajo trenutno na računu pet zmag in osem porazov, kar jih uvršča na 11. mesto zahodne konference. Lakersi so trenutno tretji in bi se z zmago lahko približali drugouvrščenim košarkarjem Denver Nuggets.