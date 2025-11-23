Svetli način
Košarka

Luka in druščina v Utah po četrto zaporedno zmago

Utah, 23. 11. 2025 20.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M.
Košarkarji Los Angeles Lakers se bodo v noči na ponedeljek znova pomerili proti ekipi Utah Jazz. Tokrat bo Jazz v vlogi domačina, v Kaliforniji so bili pred slabim tednom boljši Jezerniki 140:126, s 37 točkami je blestel Luka Dončić. Večje minutaže se nadeja povratnik po poškodbi LeBron James.

Luka Dončić in LeBron James na tekmi proti Jazzu
Luka Dončić in LeBron James na tekmi proti Jazzu FOTO: AP

Los Angeles Lakers so zmagali na zadnjih treh preizkušnjah. Nazadnje so v domači dvorani odpravili prav Utah Jazz. Kot smo že vajeni, je na tekmi blestel Luka Dončić, ki je 37 točkam dodal 10 skokov in tako vpisal dvojni dvojček. Na prejšnjem spopadu teh dveh franšiz se je na parket vrnil LeBron James. Legendarni Američan, ki igra že v svoji 23. NBA sezoni. 40-letnik si je opomogel po težavah s športno hernijo, zaradi katerih je izpustil začetek sezone, nekaj, kar se mu je zgodilo prvič v izredno bogati karieri.

Los Angeles Lakers - Utah Jazz
Los Angeles Lakers - Utah Jazz FOTO: AP

V Kaliforniji je ob omejenih minutah zbral 11 točk in 12 asistenc. Svojo dobro formo je potrdil Deandre Ayton, ki je vpisal 20 točk in 14 skokov, strelsko je bil pri Jezernikih razpoložen še Austin Reaves, ki je dosegel 26 točk. V Utahu bodo varovanci JJ Redicka lovili novo, še četrto zaporedno zmago.

Domačini so klavrno začeli sezono in imajo trenutno na računu pet zmag in osem porazov, kar jih uvršča na 11. mesto zahodne konference. Lakersi so trenutno tretji in bi se z zmago lahko približali drugouvrščenim košarkarjem Denver Nuggets.

23. 11. 2025 21.50
Po podatkih ameriskih medijev naj danes nebi Luka in Austin igrala.
