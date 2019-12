Luka in LeBron v novem merjenju moči

V prvih dveh srečanjih Dallasa in Los Angeles Lakersov so bili vedno boljši gostje. V tretje sta moštvi utrujeni po tekmi prejšnjega dne, le da so Mavericksi imeli precej lažje delo, Luka Dončić pa je zadnjo četrtino lahko počival.

Luka Dončić (zgoraj) in LeBron James sta osi, okoli katerih se vrtita njuni moštvi. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in Lakersi se v Los Angelesu začne ob 3:30 po slovenskem času.

Trener Dallasa Rick Carlisle je v začetku meseca po zmagi v Staples centru dejal, da so imeli dober dan, in opozoril, da morajo ostati skromni in zbrani. Mavericksi dobro vedo, da velike zmage hitro razredčijo boleči porazi. Pri čemer bolj kot poraz v Torontu, ko so zapravili 30 točk prednosti, verjetno bolita dva proti Knicksom, že nekaj časa eni najslabših ekip v NBA. Tudi krilni center Mavericksov Dwight Powell je opozoril, da moštva, kot so Lakersi, skozi vso sezono napredujejo, zato mora svojo igro izboljšati tudi Dallas. https://sja.sportradar.com/w/24ur/19097406/3331 V sobotni zmagi Lakersov nad Portlandom je zablestel Kyle Kuzma (24 točk), rezervna klop gostov pa je povsem zasenčila rezerviste Blazersov. "Vedno je dobro, ko se vrneš k zmagovanju. Fantje so hoteli poraze pustiti za sabo, zato smo nekako sklenili, da bomo poskrbeli za to," je Anthony Davis opisal razpoloženje v garderobi.

Visoki igralci Dallasa kot Kristaps Porzingis (levo) bodo morali paziti na Anthonyja Davisa. FOTO: AP

Tako so morda preboleli poraz proti mestnim tekmecem Clippersom, ki imajo precej nihajočo sezono, proti Lakersom pa vedno pokažejo svojo najboljšo igro. Njihov prvi zvezdnik LeBron James igra s poškodbo. "Če bo led opravil svoje delo in se bom zbudil brez težav in zdrav, bom igral," je dejal po 37 minutah boja v Portlandu. Mavericksi bodo poleg izvrstnega napada morali pokazati tudi bolj osredotočeno obrambo. Poleg Jamesa morajo predvsem zaustaviti Davisa, da ne bo znova zavladal pod košem. Hkrati bo to priložnost za dallaško klop, juriš Setha Curryja, Jalena Brunsona ali Delona Wrighta proti Kuzmi in druščini je lahko odločilen za razplet tekme. Še posebej, ker bodo gostje potrebovali nov naliv trojk (ob zadnjem obisku so jih nasuli 17, Lakersi le 7), če želijo premagati eno najboljših ekip lige. Zmagovita kombinacija Moštvo iz Teksasa je svoj dosedanji uspeh zgradilo na dobri igri v gosteh, boljši od njih so le Lakersi in Bucksi na vzhodu. Dallas je vodilni ekipi obeh konferenc že premagal v njunih dvoranah, v Milwaukeeju je prekinil njihov niz osemnajstih zaporednih zmag. "Skozi leta sem videl različna moštva – vključno z mojimi – ki so bila bolj zbrana v gosteh. Okolje je bolj sovražno, tvoja skupina je proti vsem ostalim," jeCarlisle skušal pojasniti razloge za takšno stanje duha.

Dončić (v ozadju) je od občudovanja Jamesa prešel do njegovega tekmeca. FOTO: AP