Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Luka in LeBron znova blestela in Lakerse povedla do zmage proti New Orleansu

New Orleans, 07. 01. 2026 05.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Luka Dončić in LeBron James

Los Angeles Lakers so v gosteh premagali New Orleans Pelicans in se s 23. zmago v sezoni z izdom 111:103 povzpeli na tretje mesto v zahodni konferenci. Za tretjo zaporedno zmago Jezernikov sta bila najbolj zaslužna zvezdnika Luka Dončić s 30 točkami in 10 asistencami ter LeBron James s 30 točkami, 8 skoki in 8 asistencami.

Lakersi so po dveh zaporednih zmagah proti Memphisu odpotovali v New Orleans, kjer so lovili osmo zaporedno zmago proti Pelicansom in tretjo zaporedno proti tekmecem iz zahodne konference. Tekmo so začeli dobro, saj so prvo četrtino dobili z izidom 29:25.

Luka Dončić in LeBron James sta v zmagi Lakersov proti Pelicansom skupaj vpisala natanko 60 točk.
Luka Dončić in LeBron James sta v zmagi Lakersov proti Pelicansom skupaj vpisala natanko 60 točk.
FOTO: AP

A domače moštvo je v drugi četrtini odgovorilo, po treh četrtinah pa so Pelicansi vodili z izidom 86:79. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Trey Murphy III, ki je tekmo zaključil z 42 točkami in petimi skoki. Ni pa imel dovolj pomoči svojih soigralcev, saj sta zgolj še Zion Williamson (15 točk, 4 skoki, 5 asistenc) in center Derik Queen (10 točk) dosegla dvomestno število točk.

V zadnji četrtini je LeBron James dosegel 10 od svojih 30 točk, Luka Dončić pa mu je sledil z osmimi v zadnji in odločilni četrtini. Oba zvezdnika Lakersov sta bila zelo učinkovita ob ponovni odsotnosti Austina Reavesa, saj je Slovenec zadel natanko polovico svojih metov iz igre (11/22 metov iz igre, 3/10 za tri), James pa je zadel 10 od 19 metov iz igre.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mejo desetih točk sta pri gostih presegla še center Deandre Ayton z 18 točkami in 10 skoki ter izkušeni Marcus Smart s 13 točkami, 6 skoki in 4 asistencami. Smart in Dončić sta bila sicer najbolj nepozorna pri Jezernikih, saj je Američan štirikrat izgubil posest žoge, Slovenec pa petkrat. Lakerse naslednji obračun čaka že manj kot 24 ur pozneje proti San Antonio Spurs, ki s 25 zmagami in 11 porazi zasedajo drugo mesto v zahodni konferenci.

los anegeles lakers nba new orleans pelicans luka dončić lebron james

Cedevita Olimpija izgubila pomembno tekmo proti Bahčešehirju

SORODNI ČLANKI

Glasovanje za tekmo vseh zvezd: Dončić še naprej z naskokom prvi

Prvaki doživeli najhujši poraz v sezoni

Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
John Lydon o smrti žene: punk legenda odkrito o bolečini
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Dnevni horoskop: Ovni bodo poslušali srce, dvojčki so deležni podpore
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
Socotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Nemške marke na podstrešju: skrivate dragoceno bogastvo?
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Nemci sedaj še bogatejši: zasebno premoženje preseglo 10 bilijonov evrov!
Nemci sedaj še bogatejši: zasebno premoženje preseglo 10 bilijonov evrov!
moskisvet
Portal
Našli so jo mrtvo
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
Slovenec med deseterico najboljših na svetu
dominvrt
Portal
Ste že pospravili božično drevo?
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
Priljubljena jed avstrijskih smučišč je ideja za popolno zimsko kosilo
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
To je najbolj iskani recept leta 2025
To je najbolj iskani recept leta 2025
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428