Luka in LeBron znova blestela in Lakerse povedla do zmage proti New Orleansu

Lakersi so po dveh zaporednih zmagah proti Memphisu odpotovali v New Orleans, kjer so lovili osmo zaporedno zmago proti Pelicansom in tretjo zaporedno proti tekmecem iz zahodne konference. Tekmo so začeli dobro, saj so prvo četrtino dobili z izidom 29:25.
A domače moštvo je v drugi četrtini odgovorilo, po treh četrtinah pa so Pelicansi vodili z izidom 86:79. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Trey Murphy III, ki je tekmo zaključil z 42 točkami in petimi skoki. Ni pa imel dovolj pomoči svojih soigralcev, saj sta zgolj še Zion Williamson (15 točk, 4 skoki, 5 asistenc) in center Derik Queen (10 točk) dosegla dvomestno število točk.
V zadnji četrtini je LeBron James dosegel 10 od svojih 30 točk, Luka Dončić pa mu je sledil z osmimi v zadnji in odločilni četrtini. Oba zvezdnika Lakersov sta bila zelo učinkovita ob ponovni odsotnosti Austina Reavesa, saj je Slovenec zadel natanko polovico svojih metov iz igre (11/22 metov iz igre, 3/10 za tri), James pa je zadel 10 od 19 metov iz igre.
Mejo desetih točk sta pri gostih presegla še center Deandre Ayton z 18 točkami in 10 skoki ter izkušeni Marcus Smart s 13 točkami, 6 skoki in 4 asistencami. Smart in Dončić sta bila sicer najbolj nepozorna pri Jezernikih, saj je Američan štirikrat izgubil posest žoge, Slovenec pa petkrat. Lakerse naslednji obračun čaka že manj kot 24 ur pozneje proti San Antonio Spurs, ki s 25 zmagami in 11 porazi zasedajo drugo mesto v zahodni konferenci.
