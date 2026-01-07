Luka in LeBron znova blestela in Lakerse povedla do zmage proti New Orleansu

Lakersi so po dveh zaporednih zmagah proti Memphisu odpotovali v New Orleans, kjer so lovili osmo zaporedno zmago proti Pelicansom in tretjo zaporedno proti tekmecem iz zahodne konference. Tekmo so začeli dobro, saj so prvo četrtino dobili z izidom 29:25.

A domače moštvo je v drugi četrtini odgovorilo, po treh četrtinah pa so Pelicansi vodili z izidom 86:79. Pri domačih je bil najbolj razpoložen Trey Murphy III, ki je tekmo zaključil z 42 točkami in petimi skoki. Ni pa imel dovolj pomoči svojih soigralcev, saj sta zgolj še Zion Williamson (15 točk, 4 skoki, 5 asistenc) in center Derik Queen (10 točk) dosegla dvomestno število točk.

V zadnji četrtini je LeBron James dosegel 10 od svojih 30 točk, Luka Dončić pa mu je sledil z osmimi v zadnji in odločilni četrtini. Oba zvezdnika Lakersov sta bila zelo učinkovita ob ponovni odsotnosti Austina Reavesa, saj je Slovenec zadel natanko polovico svojih metov iz igre (11/22 metov iz igre, 3/10 za tri), James pa je zadel 10 od 19 metov iz igre.