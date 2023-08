Paul George: 'Luka je na parketu hladen morilec'

Luka Dončić na svetovnem prvenstvu znova pričakovano navdušuje. 35 točk, osem skokov in šest podaj v povprečju na prvih dveh tekmah je statistika, ki je zanj postala nekaj vsakdanjega. A njegova igra na Japonskem ni glavni razlog, zakaj o njem vse pogosteje in glasneje govorijo njegovi soigralci in nasprotniki v ligi NBA.

V obdobju, ko je postalo popolnoma normalno, da aktivni NBA košarkarji redno nastopajo v lastnih podcastih ali gostujejo na podcastih soigralcev in nasprotnikov, je vse bolj vsakdanje tudi slišati hvale in kritike na račun rivalov. V zadnjem obdobju je Luka Dončić v mislih marsikaterih veliko bolj izkušenih košarkarjev, ki svoje mnenje o njegovi veličini z veseljem tudi delijo. Najprej se je pred dobrim tednom oglasil štirikratni prvak lige NBA Stephen Curry, ki meni, da je Slovenec naslednji velikan v ligi NBA. "Luka je na meji osvajanja vseh individualnih nagrad (v ligi NBA). Ko igraš proti njemu, to čutiš," je na podcastu, ki ga gosti nekdanji NBA igralec Gilbert Arenas, dejal dvakratni MVP lige. icon-expand Paul George in Luka Dončić FOTO: AP Naslednji na vrsti je bil Paul George, ki je v dresu Los Angeles Clippersov že nekajkrat v živo spremljal "Luka šov". Ljubljančan se je z manj slavnim moštvom iz mesta angelov v končnici srečal že dvakrat. V obeh serijah je njegovo moštvo moralo nasprotnikom moralo priznati premoč, a Dončić je vselej pustil izjemen vtis. Na 13 tekmah je v povprečju dosegal 33,5 točke, 9,5 podaje in 8,8 skoka. Njegove predstave so na osemkratnega udeleženca tekem All Star pustile velik vtis. Na vprašanje sovoditelja, ali je Luka naslednji veliki zvezdnik v ligi NBA je George odgovoril brez obotavljanja: "Luka ni naslednji na vrsti. Luka je že zdaj na vrsti. Že po prvi sezoni je prerastel naziv "naslednjega na vrsti". Že takrat si vedel, da bo Luka "tisti" igralec. Z njegovo velikostjo, sposobnostjo doseganja točk in razigravanja soigralcev, visokim inteligenčnim kvocientom ter odličnim pregledom nad dogajanjem na igrišču govorimo o nekom, ki bi lahko postal najboljši mednarodni košarkar vseh časov. Lahko je boljši od Dirka (Nowitzkega), Tonyja Parkerja, Hakeema (Olajuwana), na nek način tudi Giannisa (Antetokounmpa). Lahko postane eden najboljših košarkarjev vseh časov." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Njegova igra je veliko "starejša" od njega. Težko ga je čuvati. Predstavlja velike težave. Sem njegov velik navijač," je dodal "PG". Nato pa je podelil tudi zanimivost o že zdaj najboljšem Slovencu v zgodovini lige NBA: "Veliko tudi govori na igrišču. Vse je pripravljen reči. Vse s***je. On je hladen morilec, saj sem ga (med tekmo) slišal izreči že marsikaj."