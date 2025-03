Luka je odšel, Dallas je začel toniti. Kaj Nico Harrison počne v Teksasu?

Harrsion se po tej novinarski konferenci v javnosti ni pojavil dober teden dni. Pred dvorano Mavericksov so potekali množični protesti, med tem je Američan zagotovo upal, da bo igra Anthonyja Davisa v dresu Dallasa pomirila strasti. Prvi obračun na katerem je nastopil nekdanji košarkar Lakersev, je sprva deloval obetavno. Davis je v 31 minutah igre nabral 26 točk, 16 skokov in 7 podaj, nato pa je sledil scenarij, ki se ga je Harrison zagotovo najbolj bal. Davis se je po povratku po poškodbi, znova poškodoval. Od takrat se še ni vrnil na igrišče.

Velikemu šoku je sledilo raziskovanje vseh, ki so na kakršenkoli način povezani z ligo NBA. Praktično vsi novinarji, igralci in nekdanji košarkarji so se strinjali, da igralca kot je Luka Dončić pri 25 letih starosti preprosto ne zamenjaš. Športni direktor Dallasa Nico Harrison se z njimi ni strinjal, na novinarski konferenci kmalu po odmevni zamenjavi, je svojo odločitev odločno branil. "Mislimo, da obramba osvaja naslove," je takrat dejal. Že na naslednji tekmi je njegovo sicer pošteno oslabljeno moštvo proti Clevelandu prejelo 144 točk, ob polčasu so igralci Cavaliersov dosegli kar 91 točk.

To je bila prva domača tekma Mavericksov od velike zamenjave, protesti pred dvorano pa so lokalno policijo prisilili v dodatne varnostne ukrepe. V dvorani ni bilo veliko glasnih protestnikov, saj so jih varnostniki pred vstopom v dvorano pregledali in jim vzeli vse transparente ter rekvizite, ki so bili nastrojeni proti vodstvu kluba. Navijače, ki so si drznili glasno vzklikati "odpustite Nica", so celo odstranili iz dvorane American Airlines.

Kritike se niso ustavile in navijači Dallasa še vedno niso preboleli odhod svojega ljubljenca. Verjetno ga nikoli ne bodo. Košarkarji Dallasa kljub težavam niso popuščali, saj so v februarju zmagali na osmih od 14 obračunov. Vlogo vodje je prevzel Kyrie Irving, ki je igral kljub težavam s hrbtom. Okoli njega so njegovi soigralci padali kot dež. Najprej center Dereck Lively, nato rezervni center Daniel Gafford, na koncu se je poškodoval še krilni center P.J. Washington.